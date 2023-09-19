Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

Что можно приобрести в первом доме прямо сейчас?

В первой партии (в мае) застройщик предложил к продаже 30 квартир и столько же машино-мест в гараже-стоянке. Среди вариантов были однушки, двушки и трешки. Все квартиры были проданы практически за один день. Стоимость «квадрата» на старте составила от 3300 до 3900 рублей.

Потом квартиры предлагались партиями по 30-60 штук. Стоимость метра при этом если и менялась, то не очень значительно. Так, в последней партии квартир она составила от 3300 до 4000 рублей. Ну а самый дорогой метр сейчас в двушках – 4100 рублей.