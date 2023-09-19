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Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

19.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Одним из неожиданных строительных проектов этого года стал жилой комплекс «Уютный». Этот квартал строится государственным застройщиком, но не где-то на окраине, а в престижном месте (на участке в лесополосе за «Маяком Минска»). Квартиры в многоэтажках от «Минскстроя» сразу предложиливсем желающим. Последних, к слову, оказалось так много, что в мае у дверей застройщика выстроилась очередь. Сегодня мы посмотрим, как сейчас выглядит стройплощадка будущего ЖК и узнаем, какие тут остались квартиры.

Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

Добраться до стройплощадки «Уютного» можно, свернув с улицы Франциска Скорины на улицу Подлесную. Ближайшая автобусная остановка располагается напротив высоток «Маяка Минска». Рядом с будущим кварталом располагается паркинг, а также несколько СТО и шиномонтажей. Чуть поодаль есть небольшой участок с коттеджной застройкой. Ну а южнее будущих многоэтажек раскинулся огромный участок леса. В советские годы это был ближайший пригород Минска − тут располагалась дача наркома НКВД БССР Лаврентия Цанавы. 

Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

Два первых дома в жилом комплексе «Уютный» будут одинаковыми. Каждая новостройка в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного будет состоять из 6 подъездов и 354 квартир. Пока возводится первый из домов.

Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

На данный момент стройка преодолела 5 этажей и впервые показалась из-за строительного забора. Всего же тут в новостройке, в зависимости от подъезда, будет 14 и 16 этажей.

Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

Особенно эффектно первый дом смотрится со стороны леса. Окна квартир этих счастливчиков будут смотреть прямо на сосны. Всегда – свежий воздух, да, и за грибами не придется далеко ездить.

Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами
Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

Что можно приобрести в первом доме прямо сейчас?

В первой партии (в мае) застройщик предложил к продаже 30 квартир и столько же машино-мест в гараже-стоянке. Среди вариантов были однушки, двушки и трешки. Все квартиры были  проданы практически за один день. Стоимость «квадрата» на старте составила от 3300 до 3900 рублей. 

Потом квартиры предлагались партиями по 30-60 штук. Стоимость метра при этом если и менялась, то не очень значительно. Так, в последней партии квартир она составила от 3300 до 4000 рублей. Ну а самый дорогой метр сейчас в двушках – 4100 рублей.

Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

Большинство проданных (и на брони) квартир располагается в 5-м и 6-м подъездах с видом во двор. Тут в свободной продаже остались только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Стоимость двушек на 1-м этаже − от 277 до 297 тысяч рублей (от 85 до 91 тысячи долларов), на 11-м и 13-м этажах – от 230 тысяч рублей (от 70 тысяч долларов) Что касается трешек, то есть варианты 81-метровых квартир на 8-13-м этажах – это жилье предлагается по 308 тысяч рублей (94 тысячи долларов).

Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

В секциях 2, 3 и 4 (с одной стороны вид из этих подъездов будет на паркинг) выбор квартир пока что гораздо больше. Тут сейчас можно найти двушки и трешки практически на всех этажах. Стоимость самой недорогой двухкомнатной квартиры начинается от 239 тысяч рублей (73 тысячи долларов), самой недорогой трехкомнатной – от 298 тысяч рублей (91,5 тысячи долларов).


Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами
Скриншот с сайта застройщика. Зеленым показаны свободные квартиры.

Отметим, что дополнительно всем дольщикам придется доплатить за паркинг: стоимость квадрата в нем − 1595 рублей. Так как в среднем площадь машиноместа насчитывает около 12 квадратных метров, его стоимость составит около 19 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов). Паркинг будет построен перед домами, ближе к дороге.

Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

А вот квартиры с самым лучшим видом – на последних этажах дома − в продажу пока не поступали. В 16-ти этажной части на самом верху будут просторные трешки (в том числе и по 126 «квадратов»), а также несколько двушек, в 14-ти этажной − однушки, двушки, трешки и четырешки. Также в продажу еще не поступали квартиры в 1-й секции, за исключением трех четырехкомнатных квартир (декларация на них вышла пару недель назад). Одна из больших квартир, к слову, уже на брони. Не было еще декларации и на большинство квартир на первых этажах дома. В общем, присматривающимся к комплексу, еще хватит, из чего выбирать.

Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

Отметим, что дворы в новом ЖК оставят без машин, внутреннюю территорию наполнят детскими и спортивными площадками, зонами отдыха. Также в «Уютном» обещают торговый центр, собственный детский сад, экотропы, интерактивный лабиринт и лесной амфитеатр.

Ажиотажа больше нет. Посмотрели, как строится «Уютный» и поинтересовались свободными квартирами

 
Теги: Минск
 
 
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Одним из неожиданных строительных проектов этого года стал жилой комплекс «Уютный». Этот квартал строится государственным застройщиком, но не где-то на окраине,...
 
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