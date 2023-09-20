"Дружба" заработала в 1974 году и была популярным кинотеатром в советское время. Но в 2000-х он начал приносить убытки и в 2012 году его продали на аукционе для реконструкции.

Но инвестор ничего не сделал и в 2016 году прошел новый аукцион. Кинотеатр купила компания "Полимедгрупп" и решила построить на его месте многофункциональный комплекс. Как писало агентство "Минск-Новости", в соответствии с проектом в здании должны были появиться детский центр, кафе, бильярдная, тренажерные и спортивные залы, конференц-зал и административные помещения. Рядом с комплексом должен был быть шестиэтажный открытый паркинг на 121 машиноместо.