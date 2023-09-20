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Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске

20.09.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске уделяется большое внимание проблеме долгостроев, которая часто выходит даже на уровень президента. В итоге некоторые из них достраивает город. Мы же вспомнили такой долгострой, о котором в последние годы публично ничего не говорят. А он есть. Речь о бывшем кинотеатре "Дружба" в Чижовке, который планировали переделать в многофункциональный комплекс.

Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске

История этого здания

Бывший кинотеатр "Дружба" находится на Ташкентской, 9 - это главная улица Чижовки. 

"Дружба" заработала в 1974 году и была популярным кинотеатром в советское время. Но в 2000-х он начал приносить убытки и в 2012 году его продали на аукционе для реконструкции. 

Но инвестор ничего не сделал и в 2016 году прошел новый аукцион. Кинотеатр купила компания "Полимедгрупп" и решила построить на его месте многофункциональный комплекс. Как писало агентство "Минск-Новости", в соответствии с проектом в здании должны были появиться детский центр, кафе, бильярдная, тренажерные и спортивные залы, конференц-зал и административные помещения. Рядом с комплексом должен был быть шестиэтажный открытый паркинг на 121 машиноместо.


Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске
Фото: Яндекс

В итоге инвестор снес здание кинотеатра до фундамента (формально это возможно в рамках реконструкции) и начал строить на нем новое.

Комплекс планировали ввести в 2020 году, но к осени того года был готов только монолитный каркас и половина паркинга. Потом открытие перенесли на весну 2021 года - и с тех пор никаких новостей об этой стройке не было.

Как здание выглядит сейчас

Судя по всему, не много изменилось с того времени и на стройплощадке. На Ташкентской стоит все тот же голый каркас.

Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске
Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске
Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске
Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске

Паспорт объекта тоже старый. Окончание работ по нему - август 2017 года. Видимо, это паспорт на работы по сносу бывшего здания кинотеатра до фундамента.

Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске
Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске

Строителей на площадке не заметно. Техника тоже не работает.

Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске
Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске
Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске
Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске

Отметим, за последние годы власти Минска решили вопросы сразу с несколькими крупными долгостроями в столице путем передачи их городу.

Так, на месте иранского "Магнита Минска" власти построят торговый комплекс с белорусскими товарами и арендным жильем, на месте "Гулливера" - жилые дома, на месте долгостроя на Маяковского - государственные медучреждения.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минске уделяется большое внимание проблеме долгостроев, которая часто выходит даже на уровень президента. В итоге некоторые из них достраивает город. Мы же...
 
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