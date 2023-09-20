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Долгострой, о котором забыли? Как сейчас выглядит бывший кинотеатр "Дружба" в Минске
20.09.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске уделяется большое внимание проблеме долгостроев, которая часто
История этого здания
Бывший кинотеатр "Дружба" находится на Ташкентской, 9 - это главная улица Чижовки.
"Дружба" заработала в 1974 году и была популярным кинотеатром в советское время. Но в 2000-х он начал приносить убытки и в 2012 году его продали на аукционе для реконструкции.
Но инвестор ничего не сделал и в 2016 году прошел новый аукцион. Кинотеатр купила компания "Полимедгрупп" и решила построить на его месте многофункциональный комплекс. Как
В итоге инвестор снес здание кинотеатра до фундамента (формально это возможно в рамках реконструкции) и начал строить на нем новое.
Комплекс
Отметим, за последние годы власти Минска решили вопросы сразу с несколькими крупными долгостроями в столице путем передачи их городу.
Так, на месте иранского "Магнита Минска" власти
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В Минске уделяется большое внимание проблеме долгостроев, которая часто выходит даже на уровень президента. В итоге некоторые из них достраивает город. Мы же...
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