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Молодая семья построила стильную дачу в деревне за три месяца. Съездили к ним в гости
25.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эта история могла бы быть совсем другой — про героическую и многолетнюю стройку дачного дома и не менее героическое освоение пяти соток в старосветском СТ в двух томах. Но наш главный герой выбрал другой сюжет, а главу со строителями и вовсе сократил до одного абзаца - его дом в тещин огород в деревне приехал на платформе, уже с отделкой и окнами. Мы же заглянули к нему на огонек через год после заселения — узнать, как ведет себя загородное жилье заводской сборки в эксплуатации.
Стройка без сюрпризов
Деревенских мужиков Алексей крепко удивил, когда в огород за домом его тещи с платформы сгрузили целое здание — с окнами и даже отделкой.
- Когда модули поставили на сваи, начали подходить местные и первый вопрос от них — а что, это магазин привезли? - смеется он. - Отшучивался, что да, торговать собираюсь.
Ассоциации местных понятны — дом Алексея сильно отличается от деревенских хат. Он с плоской крышей и это в их глазах делает его отдаленно похожим на местный продмаг. На этом сходство заканчивается — фасад дома зашит деревянным планкеном и металлопрофилем графитового цвета, окна в пол, вместо фундамента — сваи. То есть, перед нами строение в современном стиле, для деревни такие в новинку.
На этом рассказ можно было бы заканчивать — вот дом, вот счастливые владельцы, этап стройки без огня и сюрпризов, длился всего пару недель. Но как новострой зарекомендовал себя в эксплуатации, а, главное, во сколько обошлась эта дача? Спешить нам некуда, чай с тортом на столе, можно поговорить обстоятельно.
Дача в деревне
Алексей с женой и маленьким сыном живут в Молодечно. Метража их квартиры достаточно для комфортной жизни, но не сидеть же в городе постоянно. Поэтому наши герои задумались о загородном домике, где можно проводить все лето и делать вылазки даже зимой. Семья объездила все ближайшие к городу дачи и ничего толкового для себе не нашли — дачная застройка скученная, участки маленькие, плюс плохие дороги. Какой смысл вкладывать деньги в очевидный неликвид?
- И тут подумали — у нас же есть старый, еще тещиных родителей дом в деревне, всего в 17 километрах от города, - рассказывает Алексей. - Ему за сто лет уже перевалило, но крепкий, сруб из дуба. Первое время даже думали заняться его реконструкцией.
Но ремонт столетней хаты занятие трудоемкое и затратное - и это Алексей понял еще на этапе изучения вопроса. Обнаружилось, что фундамент под домом просел и по-хорошему сруб нужно поднимать, заливать под ним новый фундамент.
- Только за замену фундамента нам зарядили несколько тысяч долларов, - рассказывает он. - А ведь еще нужно будет окна менять, двери, крышу, полы и прочее. Короче, с ним нужно дорого и долго возиться, чтобы привести его в чувства. Решили, что пока он послужит хранилищем для всяких инструментов, косилок и прочего нажитого добра, которое раньше хранилось в сараях (их снесли в первую очередь). Потом, когда появится летняя кухня с хозблоком, хату нужно убирать с участка. Надеюсь, что кому-то пригодится сруб и его отсюда увезут.
Алексей к идее модульного дома не сразу пришел. Более того, он почти подписался под строительство по классической схеме — фундамент, стены из блоков и так далее.
- Я со строительством никогда не имел дела, но понимал, что быстро получить дом, готовый к заселению, не получится. Может, года через два, - говорит он. - Но других вариант я не видел. На тот момент уже была смета, и, забегая наперед, могу сказать что такая стройка мне обошлась бы в конечном итоге в два раза дороже, чем модульный дом.
Каркасник со стальным скелетом
О существовании в Молодечно производства модульных домов подсказал Алексею знакомый.
Он съездил туда, посмотрел, как, из чего и в каких условиях их собирают и понял, что это то, что ему нужно. Подкупили и обещанные сроки - дело было поздней осенью, а готовый дом на участке ему пообещали поставить уже весной.
Что представляет собой модульный дом? По сути, это каркасник, который состоит из нескольких частей-блоков. Размеры унифицированы под определенные габариты, позволяющие их перевозить на платформах по дорогам общего пользования. Отделка снаружи и внутри делается в цеху и на участок модуль приезжает сразу с окнами и даже плиткой в санузле.
Фишка этого модульного дома в том, что в конструкции наряду с деревянным каркасом имеется еще и металлический скелет из проката промышленной стали. Металл дополнительно обработан антикоррозийными составами, толщина стали — 3 мм. Директор компании ModulArtHouse Андрей Артамонов объяснил, что металлический каркас обеспечивает жесткость модулей. Это гарантирует, что со стенами, с готовой отделкой ничего не случится во время погрузки-разгрузки и перевозки. Стальной скелет позволяет делать любую архитектуру: строения хоть в 4 этажа, с выносными консолями, практически любой конфигурации.
В таких домах полы не батутят даже при свайном фундаменте, так как в их конструкции нижнего перекрытия находится металлическая силовая рама, а вместо OSB-плит применяются тяжелые плитные материалы ЦСП - для обшивки низа дома и для черновых полов. ЦСП закладывают и в перекрытия плоских крыш. Чем они лучше OSB? Материал не боится влаги, надежно защищает подполье от грызунов и без дополнительных сеток.
В остальном же это обыкновенный каркасник с конструктивом из бруса технической сушки и классическим пирогом утепления. Дом Алексея утеплен 20 см каменной ваты — 150 мм между стойками, 50 мм по контробрешетке.
Так как в толще утеплителя находится металл, то созданы все условия, чтобы на нем не скапливался конденсат. Для этого со стороны жилых помещений создается паронепроницаемый барьер — под чистовой отделкой и имитацией бруса находится пленка пароизоляции с проклейкой стыков, проходов электрокабеля, розеток и труб.
В итоге Алексей заказал четырехмодульный дом.
- На тот момент у нас денег было в обрез, а если быть точным, то их на базовую комплектацию четырехмодульника не хватало, - раскрывает финансовую сторону дела владелец. - Можно было отказаться от одного модуля, но тогда было бы тесно — к нам погостить приезжают тесть с тещей, друзья. Пошли на компромисс — заменили в комплектации дорогие позиции на подешевле. Речь идет не про ухудшение качеств дома — черные розетки выглядят может и круче, но функции у них такие же, как и у более дешевых белых розеток бюджетного бренда. Был унитаз-инсталляция — поставили обычный унитаз. Отказались от ламинации оконных профилей — просто белые. Светильники — самый простой эконом-вариант. Ламинат 32-го, а не 33-го класса. Входная дверь железная, а не стеклянная. Всего у нас позиций 12 поменялось. Везде понемногу обрезали и в итоге нормально снизили стоимость — до 38 300 долларов. Нам повезло сделать заказ до повышения цен на стройматериалы — теперь бы он стоил дороже.
Стройка одним абзацем
Этапу строительства в этой истории посвящен всего один абзац. Все выглядело примерно так: трактор снял плодородный слой на бывшем огороде, пятно застройки засыпали ПГС, пробурили отверстия в земле под сваи на глубину ниже промерзания грунта, вставили пластиковые трубы, залили в них бетон. Части дома (4 модуля) доставили на платформах и краном поставили на фундамент. Мастера соединили их, стыки заделали. Еще с неделю понадобилось, чтобы завершить кровельные работы, соединить проводку, установить сантехнику.
Из центральной части можно попасть в две смежные спальни, мини-кабинет. Санузел небольшой по площади, но полностью выполняет свою функцию — душевая кабина, унитаз и умывальник. Полы и стены облицованы керамической плиткой, причем вся отделка на участок приехала в готовом виде, возить сюда плиточников и сантехников не пришлось.
Страшилки и пугалки
Алексей явно не из тех людей, который принимает все на веру — были у него сомнения по поводу эксплуатации дома. Он говорит, что особенно переживал за плоскую крышу.
- Когда навалило много снега, мне казалось, что нужно срочно лезть на крышу и чистить, - смеется он. - А по факту все нормально — не провалилась и не протекла, даже ни разу туда не заглядывал.
Если кому интересно, то кровля здесь наплавляемая, «Технониколь», со сроком эксплуатации 25 лет.
— 99 процентов людей не знают ничего про модульные дома, от этого незнания опасения, — говорит Алексей. — Первый страх — свайный фундамент. Люди не верят в их надежность, думают, что они покосятся, просядут и вообще как это так, что под домом ветер гуляет? Второе опасение связано с зимней эксплуатацией - держит ли тепло, не продуваются и не промерзают ли стыки модулей? На самом деле в любой мороз в доме «ташкент». Мы поставили по одному электроконвектору на комнату с управлением по Wi-Fi. Когда нас нет, мы выставляем температуру +10. Перед приездом через телефон задаем температуру плюс 23 и приезжаем уже в теплый дом. Второй источник тепла — печь-камин. Он в одиночку за 40 минут прогревает весь дом. Поставили еще сплит-систему кондиционирования. Для модульного дома это важно — в доме большая площадь остекления и внутреннее пространство летом перегревается. В жару мы приезжали из города и кайфовали в прохладе и на природе. Кондиционер решает вопрос с обогревом в межсезонье, до морозов. Полы с подогревом только в санузле, в остальных комнатах без. Дискомфорта из-за этого нет — когда дом прогревается то и ногам не холодно. Разве что в морозные дни достаем тапочки.
Вентиляция в доме децентрализованная, со встроенными проветривателями во всех помещениях.
- С водой вышла неприятная история, - рассказывает Алексей. - Мы пробурили свою скважину возле дома, 42 метра глубиной. По виду и по вкусу вода не вызывала подозрений — прозрачная, чистая. Но, так как у нас маленький ребенок, тот решил сдать ее проверить. Сдал воду на анализ и ужаснулся - превышение по нитратам в два раза! Специалисты, которые исследовали воду, сказали, что ее однозначно нельзя пить. Для бытовых нужд она годится, а вот для приготовления пищи нет. Можно только представить, какой состав в деревенских колодцах — в них вода из первых водоносных горизонтов. Мой совет тем, кто пользуется водой из собственной скважины и колодца — сделайте анализ, особенно, если рядом расположены сельхозугодья и фермы.
Пришлось Алексею покупать станцию очистки обратный осмос (стоит 320 рублей). Повторный анализ показал незначительное, и главное, безопасное содержание нитратов. Но, так как из фильтра выходит дистиллированная вода, из которой кроме нитратов удалены и минералы, то пришлось докупать еще и минерализатор.
Это, пожалуй, единственное неприятное открытие об особенностях загородной жизни, все остальное семью устраивает.
- Не знаю, что будет с домом через пять, десять лет, но за год с ним точно ничего не случилось. Главное, что он меня радует — каждый раз, когда приезжаем в деревню.
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Эта история могла бы быть совсем другой — про героическую и многолетнюю стройку дачного дома и не менее героическое освоение пяти соток в старосветском СТ в двух...
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