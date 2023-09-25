Молодая семья построила стильную дачу в деревне за три месяца. Съездили к ним в гости

Стройка без сюрпризов

Деревенских мужиков Алексей крепко удивил, когда в огород за домом его тещи с платформы сгрузили целое здание — с окнами и даже отделкой.

- Когда модули поставили на сваи, начали подходить местные и первый вопрос от них — а что, это магазин привезли? - смеется он. - Отшучивался, что да, торговать собираюсь.

Ассоциации местных понятны — дом Алексея сильно отличается от деревенских хат. Он с плоской крышей и это в их глазах делает его отдаленно похожим на местный продмаг. На этом сходство заканчивается — фасад дома зашит деревянным планкеном и металлопрофилем графитового цвета, окна в пол, вместо фундамента — сваи. То есть, перед нами строение в современном стиле, для деревни такие в новинку.