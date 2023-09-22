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Домов дешевле 100 тысяч долларов тут нет. Как теперь выглядят бывшие совминовские дачи
22.09.2023 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня мы побываем в любопытном садовом товариществе под Минском. Когда-то тут был закрытый поселок для отдыха партийной элиты − с охраной, магазином и клубом. Но в 90-е годы все привилегии (в том числе и охрану) с министерских дач сняли, и он превратился в обычное садовое товарищество. Впрочем, флер элитарности в этих местах сохранился, да и цены на здешние дома никогда не опускаются ниже 100-200 тысяч долларов. В прошлом году мы
Первые летние дома для партийной элиты в этих живописных местах появились еще в 50-х годах. В советские годы именно тут разместили пионерские лагеря, министерские дачи, а также санаторий лечкомиссии. Сейчас детских оздоровительных учреждений тут почти не осталось, вместо санатория работает «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», а вот дачи в округе – только разрослись.
От Уручья до Юхновки − около 11 километров. Добраться можно на автомобиле (минут 10), а также на электричке до станции «Городище», автобусе или маршрутке. Само садовое товарищество занимает три отдельных участка. Два дачных массива находятся по обе стороны от реки Волмы (в этом месте ее превратили в искусственное озеро), а один спрятан в лесу.
Интересно, что совминовские дачи строились не на одну, а на несколько семей. В одном доме могло отдыхать 2 или даже 4 семьи. Жилье в деревянных постройках, кстати, было служебным и предоставлялось временно. То есть, одна и та же семья в разные годы могла проводить лето в разных домах. Но с течением времени люди занимали одни и те же дачи постоянно.
Как рассказали нам риэлтеры, здешние дачи долгое время были закрыты для посторонних. В советские годы тут был свой магазин с дефицитными продуктами, пляж и даже летний кинотеатр. Дачные привилегии закончились в 90-х годах. Новая элита построила свои поселки, а на базе бывших совминовских дач создали садовое товарищество «Ветеран». Старые хозяева (министерские и партийные работники) могли приватизировать дачи, также дома тут предложили ветеранам и инвалидам войны, ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
Перебираемся к новым коттеджам и пытаемся познакомиться поближе с владельцами участков с застройкой премиального класса, но высокие заборы и собачий лай подсказывают нам, что непрошенным гостям тут не рады.
Мы проезжаем Юхновку, где есть магазины и рыночек, и сворачиваем к той части «Ветерана», которая появилась позже. Когда-то здесь были местные огороды (чтобы работники министерств и ведомств на отдыхе тоже могли посадить картошку и другие корнеплоды), но потом эту территорию также нарезали на участки и отдали под дачи. Сейчас эта часть дач выглядит попроще, чем та, что на противоположном берегу.
Что касается инфраструктуры, то магазины можно найти в Юхновке и Городище. Здесь же находятся остановки общественного транспорта. Ну а настоящее раздолье тут для любителей природы − рядом есть биологический заказник «Юхновский», живописное озеро с лебедями, множество дорожек для пеших и велосипедных прогулок.
Что тут продается?
Всего в дачном поселке продается порядка 5 домов. Все это – новоделы, построенные в последние годы. Рассмотрим самые интересные из предложений.
Самый недорогой вариант −
А вот этот
Есть среди вариантов новый
А вот этот
На первом этаже дома находится кухня-гостиная, большая спальня, санузел и постирочная. На втором – 2 жилые комнаты, кладовая-гардеробная и большая ванная комната. В доме установлена вся необходимая техника (стиральная машина Bosch, сушильная машина Bosch, встроенная посудомоечная машина Bosch, варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, встроенный холодильник). На участке вокруг дома выполнен ландшафтный дизайн, посажены различные деревья. Территория вокруг дома покрыта газонной травой, подстриженными кустами и вымощена тротуарной плиткой. Также на участке есть навес для автомобиля, гостевая парковка на 2 автомобиля. На улице семью и гостей хозяев встречает большая терраса, баня и барбекю зона. Стоимость – 350 тысяч долларов.
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Сегодня мы побываем в любопытном садовом товариществе под Минском. Когда-то тут был закрытый поселок для отдыха партийной элиты − с охраной, магазином и клубом....
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