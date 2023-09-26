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«Живем здесь как в частном доме». Побывали в тех самых спрятанных в центре Минска двухэтажках
26.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы писали о квартирах,
Двухэтажки разместились буквально в трех минутах от метро, в дворах между Романовской Слободой и улицей Короля. Заметить их сложно - сам двор, объединяющий две постройки - дома по адресам Короля, 10 и 14, как будто обособлен от остальных.
Если двигаться к домикам от станции метро "Фрунзенская" (что ближе), то сначала на пути встретится двухэтажка по улице Короля, 14. С дороги вы увидите только задний фасад - он не особо примечателен, но вот если завернуть, то попадаешь в этот уютный дворик.
Днем здесь тихо. В самом дворе людей ходит совсем немного, лишь единицы, которые знают, что через него можно сократить путь до пункта назначения и сэкономить свое время. Возле лицевого фасада дома цветут красивые пышные розы и другая зелень. Этим небольшим садом занимаются сами жильцы. Об этом нам рассказала Виктория (имя изменено по желанию героини).
- Раньше здесь был большой сад с деревьями, а потом его убрали. Поэтому было решено добавить зелени хотя бы таким образом. А еще до капремонта (к слову, его делали в 2004 году) между нашим и десятым домом стоял забор, потом его убрали. И вот теперь, можно сказать, у нас объединенный двор. А вообще, жизнь здесь напоминает жизнь в частном доме, только находится он в центре города.
Девушка рассказала о самом доме. Оказывается, его построили в 1947 году для руководителей НКВД. Строили пленные немцы: “В квартирах всегда жили отдельными семьями, никаких коммуналок тут не было”.
В доме всего четыре квартиры, поэтому, как водится, все друг друга знают.
- С соседями отношения у нас хорошие. Общаемся при встрече, но без панибратства. Чаи друг к другу пить не ходим, такого не завелось. Сейчас в доме проживает женщина-доцент, преподаватель БГУ и начальник "Минскрекламы". Раньше на первом этаже жил академик. Все достаточно разносторонние личности.
Из четырех квартир две - трехкомнатные и две - четырехкомнатные. Метраж в них тоже неплохой. Например, четырехкомнатные - около 90 квадратов. Как думает девушка, дома возводились полностью вручную. Стены здесь толщиной в 60 сантиметров, сделаны из дранки - деревянных пластин. На полах также лежат толстые шестиметровые доски. Потолки высокие - практически три метра. Это все обеспечивает отличную шумоизоляцию. В доме совершенно не слышно, что совсем недалеко находится шумная Немига. А главная особенность квартир в этом доме - наличие камина. Кроме того, здесь установлена индивидуальная система видеонаблюдения, которая управляется с телефона, то есть полностью обеспечена безопасность жильцов.
- Несмотря на то, что дому уже более 70 лет, у нас все прекрасно и с водой, и с отоплением. Здесь меняли коммуникации, перевешивали водонагреватели, укрепляли балконы. Могу сказать, что лично меня все устраивает по части ремонта, не думаю, что нужно что-то еще изменять.
Чтобы подойти к самой постройке с лицевой стороны, нужно будет подняться по одной из небольших лестниц (всего их две), утопающих в зелени деревьев. Здесь же из окон виднеются старинные самовары, а возле подъезда в тишине спит кот. Атмосфера приятнейшая, в моменте ловишь себя на ощущении, что время здесь как будто остановилось, настолько все спокойно и по-своему уютно.
Кстати, в этих домах все еще продаются две квартиры:
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Недавно мы писали о квартирах, которые продаются в спрятанных за Романовской Слободой желтых домиках, как в Осмоловке. А сейчас мы решили посмотреть на них вживую....
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