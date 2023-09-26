«Живем здесь как в частном доме». Побывали в тех самых спрятанных в центре Минска двухэтажках

Днем здесь тихо. В самом дворе людей ходит совсем немного, лишь единицы, которые знают, что через него можно сократить путь до пункта назначения и сэкономить свое время. Возле лицевого фасада дома цветут красивые пышные розы и другая зелень. Этим небольшим садом занимаются сами жильцы. Об этом нам рассказала Виктория (имя изменено по желанию героини).

- Раньше здесь был большой сад с деревьями, а потом его убрали. Поэтому было решено добавить зелени хотя бы таким образом. А еще до капремонта (к слову, его делали в 2004 году) между нашим и десятым домом стоял забор, потом его убрали. И вот теперь, можно сказать, у нас объединенный двор. А вообще, жизнь здесь напоминает жизнь в частном доме, только находится он в центре города.