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Нативная реклама, которой мы гордимся! Какие бренды рекламировались на Realt летом 2023-го
25.09.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Это лето мы посвятили работе: для того, чтобы пользователи Realt каждый день читали интересные новости, а наши клиенты наращивали свои аудитории, повышали продажи и укрепляли имидж. Делимся кейсами!
Реклама кредита в истории о поиске квартиры
Задача: познакомить аудиторию с преимуществами кредита «Ипотека Экспресс» от Беларусбанка.
Решение: чтобы привлечь целевую аудиторию предложения, мы рассказали историю о поиске квартиры для молодой пары. Выбрали героев с конкретным запросом, подключили специалиста по недвижимости и рассмотрели несколько реальных вариантов. Молодожены поделились своими впечатлениями, а мы нативно вписали интеграции кредита. Материал набрал 17 тысяч просмотров.
Яркие соусы и загородные дома с этническими акцентами
Задача: продвинуть линейку этнических соусов КАМАКО.
Решение: реклама соусов на Realt– это что-то новенькое! Вместе с брендом КАМАКО мы решили взять за основу привычный аудитории формат: подборку загородных домов на продажу. И выбрать варианты, которые соответствуют четырем направлениям линейки. В базе Realt нашлись дома в средиземноморском, американском, скандинавском и азиатском стилях. Текст дополнили текстовые интеграции соусов КАМАКО, в конце публикации мы разместили баннер, работающий на узнаваемость. Материал набрал 12 тысяч просмотров.
Инженерная система в автономном доме из соломы
Задача: познакомить широкую аудиторию с предложениями Торгового дома «Атмос».
Решение: наш партнер, специализирующийся на современных инженерных системах, поделился историей о строительстве энергоэффективного дома с автономными коммуникациями. Мы рассказали ее от лица героев – белоруски и британца, которые уже 12 лет живут в своем уютном и теплом каркаснике. На реальном примере мы показали эффективность и надежность решений Торгового дома «Атмос». Материал набрал 12 тысяч просмотров.
Продвижение кредита через беседу с психологом
Задача: продвинуть кредит «Счастливы в месте» от МТБанка.
Решение: к этой задаче мы подошли со стороны возражений и страхов человека, который хочет взять кредит. Такой серьезный шаг – это месяцы размышлений, сбор документов, накопление на первый взнос. Чтобы потенциальные клиенты чувствовали себя увереннее и понимали выгоды, которые дает кредит, мы выпустили интервью с психологом и представителем МТБанка. Материал набрал 12 тысяч просмотров.
Материалы для обработки дерева в истории об экономном строительстве
Задача: рассказать о продукции бренда Remmers.
Решение: и снова реальная история, с трудностями и мотивирующими моментами! Представители компании познакомили нас со своими клиентами, которые самостоятельно собирали дом из готового комплекта. Мы на реальных примерах описали преимущества продуктов Remmers, показали просторный и стильный дом, вдохновили людей, которые строят прямо сейчас или проектируют дом своей мечты. Материал набрал 31 тысячу просмотров.
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Это лето мы посвятили работе: для того, чтобы пользователи Realt каждый день читали интересные новости, а наши клиенты наращивали свои аудитории, повышали продажи и...
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