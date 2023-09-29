«Лучшие якорные арендаторы − бородатые парни и девушки с ноутбуками». В Realt обсудили коммерческую недвижимость

Про графити и якорного арендатора

Так, Сергей Нестеров, директор компании "Белреконструкция", которая владеет общественным пространством К21, поделился с собравшимися секретами успешной сдачи в аренду коммерческих помещений. Оказывается, большим плюсом для любого объекта сегодня будет обустроенное общественное пространство.

− Общественные пространства позволяют развивать рынок аренды и повышать арендную ставку. Я скажу, что в отличие от других проектов, в К21 на улице Кальварийской ставка только растет. Пока другие офисные и торговые объекты испытывают трудности, у нас заполнены все помещения, и даже стоит очередь из желающих сюда попасть. Мы прошли пандемию и знаем, что наши офисники сейчас уже не хотят толкаться в общих коридорах, ехать в общем лифте. Все хотят иметь собственные выходы на улицу, какие-то места для общения, независимые объемы для работы, передвижения и отдыха.