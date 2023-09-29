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«Лучшие якорные арендаторы − бородатые парни и девушки с ноутбуками». В Realt обсудили коммерческую недвижимость
29.09.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера на площадке Realt прошла встреча, посвященная коммерческой недвижимости Минска. На нашем мероприятии собралось более 50 представителей профессионального рынка недвижимости. Вместе с коллегами мы обсудили интересные кейсы из мира недвиги, а приглашенные спикеры рассказали о том, как общественные пространства помогают заполнять коммерческие помещения, и о том, какие объекты тяжелее всего оценивать.
Про графити и якорного арендатора
Так, Сергей Нестеров, директор компании "Белреконструкция", которая владеет общественным пространством К21, поделился с собравшимися секретами успешной сдачи в аренду коммерческих помещений. Оказывается, большим плюсом для любого объекта сегодня будет обустроенное общественное пространство.
− Общественные пространства позволяют развивать рынок аренды и повышать арендную ставку. Я скажу, что в отличие от других проектов, в К21 на улице Кальварийской ставка только растет. Пока другие офисные и торговые объекты испытывают трудности, у нас заполнены все помещения, и даже стоит очередь из желающих сюда попасть. Мы прошли пандемию и знаем, что наши офисники сейчас уже не хотят толкаться в общих коридорах, ехать в общем лифте. Все хотят иметь собственные выходы на улицу, какие-то места для общения, независимые объемы для работы, передвижения и отдыха.
Он подчеркнул, что так как в общественных пространствах отдыхает молодежь, им надо все разрешать − создавать специальные зоны для стикеров, для граффити, для фото. Надо стремиться к тому, чтобы в офисах было многообразие форм, цветов, объемов и фактур. Пример правильно оформленных пространств − К21, бывший Минский лакокрасочный завод и улица Октябрьская.
− Очень часто владельцы хотят привлечь на свои площади какого-то якорного арендатора. Так вот, лучший якорный арендатор – это молодые компании, желательно – айтишные. То есть, все эти бородатые парни и девушки с ноутбуками – важнее, чем какой-то гипермаркет или сетевой магазин. Также многие собственники ограничивают бизнес на своих площадках – типа должен быть один барбершоп, один магазин цветов, один салон красоты и так далее. В К21 нет никаких ограничений. Здесь работает много салонов красоты и оказывается, что каждый нашел свою нишу, все прибыльны, все платят арендную плату и все счастливы. Поэтому не стоит мыслить какими-то штампами.
− В целом, работа оценщика заключается в анализе документов, осмотре самого объекта и анализе рынка недвижимости. Но если по Минску, областным и крупным районным центрам провести анализ рынка недвижимости по объектам, сопоставимым с объектом оценки, достаточно просто (так как имеется большой объем информации из разных источников), то например, по мелким районным центрам и сельским населенным пунктам найти информацию сложнее. Приходится пересматривать базы объявлений чуть ли не по всей стране, собирать всю доступную информацию о том рынке и той сфере, в которой сосредоточен текущий проект. От объема работы зависит и стоимость услуг оценщика.
После выступления участники встречи смогли задать спикерам интересующие их вопросы.
Про успешные кейсы и десятки тысяч просмотров
А редактор спецпроектов RealtМария Томашевская рассказала о реальных кейсах работы с объектами коммерческой недвижимости и о том, как эффективно продвигать объекты в новостях на Realt. К примеру, некоторые новости о коммерческой недвижимости, опубликованные на нашей площадке, собрали более 60 тысяч просмотров.
− Даже про самые сложные вещи мы стараемся писать максимально просто и понятно. За счет этого мы добиваемся высокой вовлеченности, у нас очень большой процент дочитывания. К тому же, мы гарантируем целевые просмотры – к нам приходят люди, которых действительно интересует коммерческая или жилая недвижимость.
Мы планируем и дальше организовывать подобные мероприятия. Следите за новостями на сайте и в наших соцсетях!
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«Лучшие якорные арендаторы − бородатые парни и девушки с ноутбуками». В Realt обсудили коммерческую недвижимость
Вчера на площадке Realt прошла встреча, посвященная коммерческой недвижимости Минска. На нашем мероприятии собралось более 50 представителей профессионального...
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