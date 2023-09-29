34 тысячи долларов за участок в райцентре под Минском. Итоги земельного аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам было предложено 34 лота. Рассказываем об итогах торгов.

В Боровском сельсовете торги прошли по одному лоту. Участок расположен в д. Старая Рудица, насчитывает 14,78 сотки и оснащен электричеством.

Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (7), Демидовичский (3), г. Дзержинск (3), Дзержинский (2), Добриневский (2), Путчинский (13), Станьковский (3) и г. Фаниполь (1).

В Демидовичском сельсовете торги также прошли по одному лоту, на который было подано самое большое количество заявлений – 10. Участок расположен в д. Чики, на ул. Полевой, 12. Земельный надел оснащен электричеством, газом и водопроводом.

Начальная цена на лот составила 10 000 рублей. На него претендовали 3 человека. Участок продан за 13 310 рублей, или 4 049 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На 3 участка подали по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. Еще на 3 лота заявок не поступило.

В г. Дзержинске торги прошли по всем трем лотам. Участки расположены на улицах Вясковой, Крутогорской и Радивилловской. На 2 лота (№11, 12) поступило по 6 заявок. На лот № 13 подали 5 заявлений. Все участки оснащены электричеством, газом и водопроводом и проданы по ценам от 62 000 рублей, или 18 862 доллара (ул. Радивилловская), до 112 500 рублей, или 34 226 долларов (ул. Вясковая).

При начальной цене 10 498 рублей лот продан за 53 060 рублей, или 16 142 доллара . На лот № 8 подали одну заявку, на лот № 9 заявлений не поступило.

В Дзержинском сельсовете торги прошли по одному лоту. На участок в д. Ярошовка подали 6 заявлений. Земельный надел насчитывает 11,3 сотки, оснащен электричеством и газом. При стартовой цене 10 000 рублей лот продан за 38 300 рублей, или 11 652 доллара . На участок в д. Кукшевичи поступила одна заявка.

В Добриневском сельсовете торги прошли по одному участку в д. Кули на ул. Центральной, 18А. На участок площадью 11,3 сотки подали 4 заявки.

Земельный надел оснащен электричеством и был выставлен на торги за 4 615 рублей. Лот реализован за 10 882 рубля, или 3 311 долларов. На участок в д. Узречье претендовал один человек.

В Путчинском сельсовете торги прошли только по одному из 13 лотов. На участок в д. Шишки подали 2 заявки. Земельный надел 14,6 сотки оснащен электричеством. При стартовой цене 4 000 рублей лот реализован за 5 856 рублей, или 1 781 доллар. На 8 лотов поступило по одной заявке, однако 3 заявителя отказались от участия в торгах. На остальные участки заявлений не было.