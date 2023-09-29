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34 тысячи долларов за участок в райцентре под Минском. Итоги земельного аукциона

29.09.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам было предложено 34 лота. Рассказываем об итогах торгов.

34 тысячи долларов за участок в райцентре под Минском. Итоги земельного аукциона
Фото носит иллюстративный характер.

Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (7), Демидовичский (3), г. Дзержинск (3), Дзержинский (2), Добриневский (2), Путчинский (13), Станьковский (3) и г. Фаниполь  (1).

В Боровском сельсовете торги прошли по одному лоту. Участок расположен в д. Старая Рудица, насчитывает 14,78 сотки и оснащен электричеством. 

Начальная цена на лот составила 10 000 рублей. На него претендовали 3 человека. Участок продан за 13 310  рублей, или 4 049 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На 3 участка подали по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. Еще на 3 лота заявок не поступило.

В Демидовичском сельсовете торги также прошли по одному лоту, на который было подано самое большое количество заявлений – 10. Участок расположен в д. Чики, на ул. Полевой, 12. Земельный надел оснащен электричеством, газом и водопроводом.

При начальной цене 10 498 рублей лот продан за 53 060 рублей, или 16 142 доллара. На лот № 8 подали одну заявку, на лот № 9 заявлений не поступило.

В г. Дзержинске торги прошли по всем трем лотам. Участки расположены на улицах Вясковой, Крутогорской и Радивилловской. На 2 лота (№11, 12) поступило по 6 заявок. На лот № 13 подали 5 заявлений. Все участки оснащены электричеством, газом и водопроводом и проданы по ценам от 62 000 рублей, или 18 862 доллара (ул. Радивилловская), до 112 500 рублей, или 34 226 долларов (ул. Вясковая).

В Дзержинском сельсовете торги прошли по одному лоту. На участок в д. Ярошовка подали 6 заявлений. Земельный надел насчитывает 11,3 сотки, оснащен электричеством и газом. При стартовой цене 10 000 рублей лот продан за 38 300 рублей, или 11 652 доллара. На участок в д. Кукшевичи поступила одна заявка.

В Добриневском сельсовете торги прошли по одному участку в д. Кули на ул. Центральной, 18А. На участок площадью 11,3 сотки подали 4 заявки. 

Земельный надел оснащен электричеством и был выставлен на торги за 4 615 рублей. Лот реализован за 10 882 рубля, или 3 311 долларов. На участок в д. Узречье претендовал один человек.

В Путчинском сельсовете торги прошли только по одному из 13 лотов. На участок в д. Шишки подали 2 заявки. Земельный надел 14,6 сотки оснащен электричеством. При стартовой цене 4 000 рублей лот реализован за 5 856    рублей, или 1 781 доллар. На 8 лотов поступило по одной заявке, однако 3 заявителя отказались от участия в торгах. На остальные участки заявлений не было.

В Станьковском сельсовете торги прошли также по одному лоту.  Участок в д. Жилевщина насчитывает 15 соток и оснащен электричеством. На него претендовали 2 человека. Лот был оценен в 4 300 рублей, продан на аукционе за 11 153 рубля, или 3 393 доллара.  

В очередной раз не поступило заявок на участок в г. Фаниполь. Он расположен на ул. Я. Купалы, оснащен электричеством, газом и водопроводом и был выставлен на аукцион по самой высокой начальной цене – за 53 680 рублей.

Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице.


34 тысячи долларов за участок в райцентре под Минском. Итоги земельного аукциона

34 тысячи долларов за участок в райцентре под Минском. Итоги земельного аукциона

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам...
 
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