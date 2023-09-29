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34 тысячи долларов за участок в райцентре под Минском. Итоги земельного аукциона
29.09.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам было предложено 34 лота. Рассказываем об итогах торгов.
Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (7), Демидовичский (3), г. Дзержинск (3), Дзержинский (2), Добриневский (2), Путчинский (13), Станьковский (3) и г. Фаниполь (1).
В Боровском сельсовете торги прошли по одному лоту. Участок расположен в д. Старая Рудица, насчитывает 14,78 сотки и оснащен электричеством.
Начальная цена на лот составила 10 000 рублей. На него претендовали 3 человека. Участок продан за 13 310 рублей, или 4 049 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На 3 участка подали по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. Еще на 3 лота заявок не поступило.
В Демидовичском сельсовете торги также прошли по одному лоту, на который было подано самое большое количество заявлений – 10. Участок расположен в д. Чики, на ул. Полевой, 12. Земельный надел оснащен электричеством, газом и водопроводом.
При начальной цене 10 498 рублей лот продан за 53 060 рублей, или 16 142 доллара. На лот № 8 подали одну заявку, на лот № 9 заявлений не поступило.
В г. Дзержинске торги прошли по всем трем лотам. Участки расположены на улицах Вясковой, Крутогорской и Радивилловской. На 2 лота (№11, 12) поступило по 6 заявок. На лот № 13 подали 5 заявлений. Все участки оснащены электричеством, газом и водопроводом и проданы по ценам от 62 000 рублей, или 18 862 доллара (ул. Радивилловская), до 112 500 рублей, или 34 226 долларов (ул. Вясковая).
В Дзержинском сельсовете торги прошли по одному лоту. На участок в д. Ярошовка подали 6 заявлений. Земельный надел насчитывает 11,3 сотки, оснащен электричеством и газом. При стартовой цене 10 000 рублей лот продан за 38 300 рублей, или 11 652 доллара. На участок в д. Кукшевичи поступила одна заявка.
В Добриневском сельсовете торги прошли по одному участку в д. Кули на ул. Центральной, 18А. На участок площадью 11,3 сотки подали 4 заявки.
Земельный надел оснащен электричеством и был выставлен на торги за 4 615 рублей. Лот реализован за 10 882 рубля, или 3 311 долларов. На участок в д. Узречье претендовал один человек.
В Путчинском сельсовете торги прошли только по одному из 13 лотов. На участок в д. Шишки подали 2 заявки. Земельный надел 14,6 сотки оснащен электричеством. При стартовой цене 4 000 рублей лот реализован за 5 856 рублей, или 1 781 доллар. На 8 лотов поступило по одной заявке, однако 3 заявителя отказались от участия в торгах. На остальные участки заявлений не было.
В Станьковском сельсовете торги прошли также по одному лоту. Участок в д. Жилевщина насчитывает 15 соток и оснащен электричеством. На него претендовали 2 человека. Лот был оценен в 4 300 рублей, продан на аукционе за 11 153 рубля, или 3 393 доллара.
В очередной раз не поступило заявок на участок в г. Фаниполь. Он расположен на ул. Я. Купалы, оснащен электричеством, газом и водопроводом и был выставлен на аукцион по самой высокой начальной цене – за 53 680 рублей.
Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам...
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