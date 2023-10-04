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«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов

04.10.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Первый дом в новом жилом комплексе возле площади Победы сдали еще прошлой зимой. Сейчас в Depo начинают обживаться еще два здания. Проект, который с самого начала удивил рынок отечественной недвижимости стильной архитектурой и необычной даже для Минска ценой (около 3500 долларов за квадрат), продолжает расти и строиться. Сегодня компания «А-100 Девелопмент» презентовала квартиру с люксовым интерьером. Это жилье станет первым шоурумом в Depo. Кстати, будет даже возможность тест-драйва!

«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов

Презентационная квартира находится в одном из первых готовых домов квартала – в шестиэтажке на 21 квартиру. Жилье оформлено в стиле quiet luxury, что можно перевести как «тихая роскошь».

«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов
«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов

Эта трехкомнатная квартира (евротрешка) площадью 89 квадратных метров, по словам представителей застройщика, дает полное представление о философии квартала.

Обо всех деталях интерьера квартиры нам рассказали руководитель группы архитектуры Depo Мария Авилова и основатель студии дизайна KOS studio и Moonlight Room, автор интерьера первого шоурума в Depo, Светлана Коледа.

«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов
«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов

В квартире − полностью готовый для жизни интерьер: тут есть мебель, техника, аксессуары и чистовая отделка. Ремонт в шоуруме занял около года, сейчас он будет открыт для всех желающих познакомиться с кварталом.

Как отметила управляющая проектом Depo Анна Центер, создание шоурума − это хороший способ примерить на себя свою будущую квартиру. Не исключено, что особо заинтересованным клиентам будет доступен тест-драйв жилья (возможность ночевки в квартире). Кстати, сейчас в квартал уже переехала первая семья, еще несколько квартир находятся на стадии окончания ремонта. 

Что касается презентационной квартиры, то в последствие она будет продана. Как отмечает Анна, интерес к полностью обставленной квартире уже есть. По предварительной информации стоимость квадратного метра тут будет начинаться от 7000 долларов.

«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов
«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов

Напомним, что участок в центре Минска, где раньше было троллейбусное депо, компания «А-100 Девелопмент» приобрела в 2017 году с аукциона. За землю застройщик заплатил около 8,8 миллиона долларов. Почти столько же компания потратила на снос старых построек и демонтаж инженерных сетей. В 2019 году застройщик представил проект жилого комплекса, который разработал известный российский архитектор Сергей Скуратов, а уже через год на месте бывшего депо закипела стройка.

Первые три дома ЖК «Депо» имеют по 6 этажей и расположены со стороны улицы Киселева. Отличаются здания внутренним наполнением: одно сдавалось с черновой отделкой, другое – с white box, третье – с white box plus.

«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов

Жилые здания в комплексе − полностью монолитные. Стены здесь отливались из бетона. Фасад зданий − немецкий клинкерный кирпич. Этот материал интересен тем, что, благодаря технологии изготовления, невозможно найти два одинаковых кирпичика. 

В каждом доме запроектировано по 21-й квартире. Высота потолков тут − более трех метров. Количество гардеробных и ванных в каждой квартире равно количеству спален.

Сейчас в Depo продолжается строительство трехподъездного жилого дома на месте галереи Ў, также стартовало возведение еще двух жилых домов в одном из которых будут почти 8-ми метровые потолки.

Весь жилой комплекс Depo будет состоять из 21 дома и более чем 500 квартир. Почти половину пространства нового квартала займет зеленая зона и пешеходная улица. На остальной площади появятся жилые дома с многочисленными общественными пространствами.

Будет дополнено*

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Первый дом в новом жилом комплексе возле площади Победы сдали еще прошлой зимой. Сейчас в Depo начинают обживаться еще два здания. Проект, который с самого начала...
 
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