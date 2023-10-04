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«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов
04.10.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Первый дом в новом жилом комплексе возле площади Победы
Эта трехкомнатная квартира (евротрешка) площадью 89 квадратных метров, по словам представителей застройщика, дает полное представление о философии квартала.
Обо всех деталях интерьера квартиры нам рассказали руководитель группы архитектуры Depo Мария Авилова и основатель студии дизайна KOS studio и Moonlight Room, автор интерьера первого шоурума в Depo, Светлана Коледа.
В квартире − полностью готовый для жизни интерьер: тут есть мебель, техника, аксессуары и чистовая отделка. Ремонт в шоуруме занял около года, сейчас он будет открыт для всех желающих познакомиться с кварталом.
Как отметила управляющая проектом Depo Анна Центер, создание шоурума − это хороший способ примерить на себя свою будущую квартиру. Не исключено, что особо заинтересованным клиентам будет доступен тест-драйв жилья (возможность ночевки в квартире). Кстати, сейчас в квартал уже переехала первая семья, еще несколько квартир находятся на стадии окончания ремонта.
Что касается презентационной квартиры, то в последствие она будет продана. Как отмечает Анна, интерес к полностью обставленной квартире уже есть. По предварительной информации стоимость квадратного метра тут будет начинаться от 7000 долларов.
Напомним, что участок в центре Минска, где раньше было троллейбусное депо, компания «А-100 Девелопмент» приобрела в 2017 году с аукциона. За землю застройщик заплатил около 8,8 миллиона долларов. Почти столько же компания потратила на снос старых построек и демонтаж инженерных сетей. В 2019 году застройщик представил проект жилого комплекса, который разработал известный российский архитектор Сергей Скуратов, а уже через год на месте бывшего депо закипела стройка.
Жилые здания в комплексе − полностью монолитные. Стены здесь отливались из бетона. Фасад зданий − немецкий клинкерный кирпич. Этот материал интересен тем, что, благодаря технологии изготовления, невозможно найти два одинаковых кирпичика.
В каждом доме запроектировано по 21-й квартире. Высота потолков тут − более трех метров. Количество гардеробных и ванных в каждой квартире равно количеству спален.
Сейчас в Depo продолжается строительство трехподъездного жилого дома на месте галереи Ў, также стартовало
Весь жилой комплекс Depo будет состоять из 21 дома и более чем 500 квартир. Почти половину пространства нового квартала займет зеленая зона и пешеходная улица. На остальной площади появятся жилые дома с многочисленными общественными пространствами.
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Первый дом в новом жилом комплексе возле площади Победы сдали еще прошлой зимой. Сейчас в Depo начинают обживаться еще два здания. Проект, который с самого начала...
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