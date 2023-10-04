«Тихая роскошь». В Depo представили квартиру с ремонтом и метром по 7 тысяч долларов

В квартире − полностью готовый для жизни интерьер: тут есть мебель, техника, аксессуары и чистовая отделка. Ремонт в шоуруме занял около года, сейчас он будет открыт для всех желающих познакомиться с кварталом.

Как отметила управляющая проектом Depo Анна Центер, создание шоурума − это хороший способ примерить на себя свою будущую квартиру. Не исключено, что особо заинтересованным клиентам будет доступен тест-драйв жилья (возможность ночевки в квартире). Кстати, сейчас в квартал уже переехала первая семья, еще несколько квартир находятся на стадии окончания ремонта.

Что касается презентационной квартиры, то в последствие она будет продана. Как отмечает Анна, интерес к полностью обставленной квартире уже есть. По предварительной информации стоимость квадратного метра тут будет начинаться от 7000 долларов.