Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Источник материала: realt.by

Жилой комплекс «Цнянская жемчужина» появился на рынке в 2015 году. Этот таунхаус на 9 просторных квартир находится в черте Минска, в 400 метрах от берега Цнянского водохранилища. Тот, кто покупал квартиры у застройщика, отдал за квадрат от 1300 до 1500 долларов. Мы решили посмотреть на основе реальных сделок купли-продажи, за сколько сейчас здесь покупают квартиры.

Жилой комплекс клубного типа «Цнянская жемчужина» по улице Воропаевская, 15 позиционируется как элитное жилье, которое расположено в микрорайоне Зеленый Луг. Комплекс выдержан в английском стиле с отдельной для каждого блока крышей. Атмосферу английского клубного дома создают персональные отдельные террасы с лужайками. Сами дома (секции) при этом имеют неповторимую планировку. Отдельно стоит отметить наличие крытого парковочного места на два автомобиля около каждой квартиры.

Все квартиры сдавались с черновой отделкой: стяжка пола, оштукатуренные стены, выровненные потолки, автоматизированная система отопления с конденсатным котлом, а также система «теплый пол». Плюс была разведена электрика, подключено газоснабжение, канализация, водопровод и другие коммуникации.