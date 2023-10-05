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Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

05.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Жилой комплекс «Цнянская жемчужина» появился на рынке в 2015 году. Этот таунхаус на 9 просторных квартир находится в черте Минска, в 400 метрах от берега Цнянского водохранилища. Тот, кто покупал квартиры у застройщика, отдал за квадрат от 1300 до 1500 долларов. Мы решили посмотреть на основе реальных сделок купли-продажи, за сколько сейчас здесь покупают квартиры.

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Жилой комплекс клубного типа «Цнянская жемчужина» по улице Воропаевская, 15 позиционируется как элитное жилье, которое расположено в микрорайоне Зеленый Луг. Комплекс выдержан в английском стиле с отдельной для каждого блока крышей. Атмосферу английского клубного дома создают персональные отдельные террасы с лужайками. Сами дома (секции) при этом имеют неповторимую планировку. Отдельно стоит отметить наличие крытого парковочного места на два автомобиля около каждой квартиры.

Все квартиры сдавались с черновой отделкой: стяжка пола, оштукатуренные стены, выровненные потолки, автоматизированная система отопления с конденсатным котлом, а также система «теплый пол». Плюс была разведена электрика, подключено газоснабжение, канализация, водопровод и другие коммуникации.


Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Согласно данным НКА, в этом доме за 2023 год было совершенно 2 сделки купли-продажи на вторичном рынке, которые пришлись на сентябрь, а также 1 сделка в 2022 году.

Самая дорогая квартира была продана в сентябре 2023 года за 308 тысяч долларов* (962 доллара – за метр). Общая площадь составила 320.1 м², жилая – 197 м², кухня-гостиная – 35 м², а с террасы реализован выход на собственную лужайку. Пять комнат расположились на 3-х этажах, а также в квартире предусмотрен четвёртый (цокольный) этаж. Высота потолков составляет 3 метра. Также есть крытая паковка на 2 машино-места. Квартира с ремонтом от застройщика.


Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Еще одна квартира такого же плана, приобретенная в сентябре 2023 года, обошлась покупателю в 299 тысяч долларов* (1114 долларов – за метр). Общая площадь составила 268.5 м², жилая – 167.4 м², кухня-гостиная – 29.5 м². В квартире выполнена только черновая отделка от застройщика.


Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Квартира, приобретенная в 2022 году, обошлась в 200 тысяч долларов* (732 доллара – за метр). Общая площадь составила 273.3 м², жилая – 266.7 м², кухня-гостиная – 29.1 м². На первом этаже расположен вход в квартиру, прихожая, лестница на верхние этажи и в том числе спуск на нижний уровень. Также первый этаж включает в себя гараж. На первом этаже находится кладовая, постирочная, комната с холодильной камерой и большая гардеробная с зеркалом для обуви и одежды. Есть выход на личную террасу, где расположен мангал и печь.


Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

На втором этаже находится объединенное пространство: гостиная с кухонным оборудованием. Третий этаж представляет собой несколько комнат: жилая комната и гардеробная. Этажом выше располагается бильярдная комната и отдельный санузел. На цокольном этаже реализованы парилка, большой бассейн и душевая.


Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Нашли еще один ЖК в английском стиле в Минске. И вот почем там квартиры (данные реальных сделок)

Напомним, что на старте продаж ценник за квадрат варьировался от 1280 до 1380 долларов. Позже стоимость выросла до 1500 $/м².

Интересный факт: с 2016 года в этом доме 8 квартир из 9 были перепроданы на вторичном рынке по более низкой стоимости, чем при первичной покупке.

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки pr.nca.by/.

 
Теги: Минск
 
 
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Жилой комплекс «Цнянская жемчужина» появился на рынке в 2015 году. Этот таунхаус на 9 просторных квартир находится в черте Минска, в 400 метрах от берега Цнянского...
 
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