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Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

03.10.2023 18:11 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Эти три кирпичных дома появились на тихой улице Гая в Минске в конце 90-х годов. Каждое здание получило собственный подземный паркинг и огороженный двор с охраной на въезде. Квартиры в домах также вышли непростыми. С интересными планировками и даже настоящими каминами. Мы вспомнили, что это за дома и узнали, что в них продается.

Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

Три дома на улице Гая, 4 (корпуса 1, 2 и 3) были построены по индивидуальным проектам в 1997-2000 годах. Первой возвели кирпичную девятиэтажку, затем рядом построили две шестиэтажки.

Каждое здание получило свой подземный паркинг, огороженный забором двор с детской площадкой, въезд через ворота и охрану. Сейчас такие дома назвали бы клубными, а раньше именовали элитными.

Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

На первых этажах шестиэтажных домов спроектировали коммерческие помещения. Сейчас в домах работает фитнес-студия, парикмахерская и другие офисы.

Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

Сейчас въезды на придомовые территории открыты, будки охраны, кажется, тоже не функционируют. Во дворах домов расположились парковки и детские площадки. Территории у всех домов – озеленены и ухожены.


Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

Что касается квартир, то в основном в престижных домах представлено жилье больших метражей – по 120-130 квадратов. Однокомнатные квартиры тут если и встречаются, то с площадью не менее 47 квадратных метров. Кстати, на некоторых этажах тут запроектировано всего по две квартиры, а лифт есть даже в шестиэтажках.

Как говорят местные жители, публика в домах живет солидная – квартиры здесь в свое время имели многие известные чиновники.

Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

В шаговой доступности от комплекса элитных домов находится парк Дружбы Народов и Киевский сквер, Минский дворец детей и молодежи. Пешком можно дойти до Парка Победы. Что касается инфраструктуры, то возле домов можно найти магазины «Евроопт» и «Соседи», детские сады, гимназии и школы.

Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

Сейчас в домах на Гая продаются 3 квартиры.

К примеру, вот эта однокомнатная квартира находится на четвертом этаже девятиэтажного дома. Ее площадь – 47 квадратных метров. Квартира как указано в объявлении, находится в идеальном состоянии, полностью укомплектована всей необходимой бытовой техникой и мебелью. В однушке сделан дорогой и изысканный ремонт. Встроенная кухня здесь выполнена из натурального дуба, столешница и подоконники − из натурального камня, на стенах − венецианская штукатурка, на потолке и колонах − сусальное золото. Из интересного − в жилой комнате установлен камин из мрамора. Стоимость – 108,8 тысячи долларов (2312 долларов – за метр).

Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

Еще один вариант – 3-х комнатная квартира на последнем этаже шестиэтажного дома. Ее площадь – 127 квадратных метров. Это жилье также полностью готово к проживанию. В квартире есть гостиная с настоящим камином, объемная гардеробная, два санузла, джакузи. В каждой комнате − система кондиционирования. Отдельно для квартиры предусмотрен тамбур с зоной хранения. Стоимость – 249,9 тысячи долларов (1821 доллар − за метр).

Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

Также в домах на Гая продается 4-х комнатная квартира, которая находится на 5-м этаже, 6-ти этажного кирпичного дома. Ее площадь − 133 квадратных метра. У квартиры есть свой собственный паркинг в подземном гараже (стоимость входит в цену) и закрепленное парковочное место во дворе. В квартире сделан ремонт. Судя по отсутствию мебели, она свободна и готова ко въезду новых жильцов. Полы − дубовый паркет, межкомнатные двери − дубовые, встроенные шкафы, бойлер, кондиционеры, скоростной интернет, новая кухня, посудомоечная машина. Стоимость – 276,5 тысячи долларов (2067 долларов – за метр).

Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х
Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

 
Теги: Минск
 
 
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Эти три кирпичных дома появились на тихой улице Гая в Минске в конце 90-х годов. Каждое здание получило собственный подземный паркинг и огороженный двор с охраной на...
 
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