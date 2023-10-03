Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

Эти три кирпичных дома появились на тихой улице Гая в Минске в конце 90-х годов. Каждое здание получило собственный подземный паркинг и огороженный двор с охраной на въезде. Квартиры в домах также вышли непростыми. С интересными планировками и даже настоящими каминами. Мы вспомнили, что это за дома и узнали, что в них продается.
Три дома на улице Гая, 4 (корпуса 1, 2 и 3) были построены по индивидуальным проектам в 1997-2000 годах. Первой возвели кирпичную девятиэтажку, затем рядом построили две шестиэтажки.
Каждое здание получило свой подземный паркинг, огороженный забором двор с детской площадкой, въезд через ворота и охрану. Сейчас такие дома назвали бы клубными, а раньше именовали элитными.
На первых этажах шестиэтажных домов спроектировали коммерческие помещения. Сейчас в домах работает фитнес-студия, парикмахерская и другие офисы.
Сейчас въезды на придомовые территории открыты, будки охраны, кажется, тоже не функционируют. Во дворах домов расположились парковки и детские площадки. Территории у всех домов – озеленены и ухожены.
Что касается квартир, то в основном в престижных домах представлено жилье больших метражей – по 120-130 квадратов. Однокомнатные квартиры тут если и встречаются, то с площадью не менее 47 квадратных метров. Кстати, на некоторых этажах тут запроектировано всего по две квартиры, а лифт есть даже в шестиэтажках.
Как говорят местные жители, публика в домах живет солидная – квартиры здесь в свое время имели многие известные чиновники.
В шаговой доступности от комплекса элитных домов находится парк Дружбы Народов и Киевский сквер, Минский дворец детей и молодежи. Пешком можно дойти до Парка Победы. Что касается инфраструктуры, то возле домов можно найти магазины «Евроопт» и «Соседи», детские сады, гимназии и школы.
Сейчас в домах на Гая продаются 3 квартиры.
К примеру, вот эта однокомнатная квартира находится на четвертом этаже девятиэтажного дома. Ее площадь – 47 квадратных метров. Квартира как указано в объявлении, находится в идеальном состоянии, полностью укомплектована всей необходимой бытовой техникой и мебелью. В однушке сделан дорогой и изысканный ремонт. Встроенная кухня здесь выполнена из натурального дуба, столешница и подоконники − из натурального камня, на стенах − венецианская штукатурка, на потолке и колонах − сусальное золото. Из интересного − в жилой комнате установлен камин из мрамора. Стоимость – 108,8 тысячи долларов (2312 долларов – за метр).
Еще один вариант – 3-х комнатная квартира на последнем этаже шестиэтажного дома. Ее площадь – 127 квадратных метров. Это жилье также полностью готово к проживанию. В квартире есть гостиная с настоящим камином, объемная гардеробная, два санузла, джакузи. В каждой комнате − система кондиционирования. Отдельно для квартиры предусмотрен тамбур с зоной хранения. Стоимость – 249,9 тысячи долларов (1821 доллар − за метр).
Также в домах на Гая продается 4-х комнатная квартира, которая находится на 5-м этаже, 6-ти этажного кирпичного дома. Ее площадь − 133 квадратных метра. У квартиры есть свой собственный паркинг в подземном гараже (стоимость входит в цену) и закрепленное парковочное место во дворе. В квартире сделан ремонт. Судя по отсутствию мебели, она свободна и готова ко въезду новых жильцов. Полы − дубовый паркет, межкомнатные двери − дубовые, встроенные шкафы, бойлер, кондиционеры, скоростной интернет, новая кухня, посудомоечная машина. Стоимость – 276,5 тысячи долларов (2067 долларов – за метр).