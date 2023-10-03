Солидные соседи и квартиры с каминами. Нашли в Минске еще один элитный ЖК из 90-х

Что касается квартир, то в основном в престижных домах представлено жилье больших метражей – по 120-130 квадратов. Однокомнатные квартиры тут если и встречаются, то с площадью не менее 47 квадратных метров. Кстати, на некоторых этажах тут запроектировано всего по две квартиры, а лифт есть даже в шестиэтажках.

Как говорят местные жители, публика в домах живет солидная – квартиры здесь в свое время имели многие известные чиновники.