С огромным выбором мяса, фермерскими сырами и развлечениями для детей. Открылся ТЦ «Сеница» — мы изучили ассортимент и цены

В среду, 4 октября, торговый центр «Сеница» встретил первых покупателей. Открытие получилось атмосферным: дегустации в каждой торговой точке, развлечения для детей, аниматоры. Приятно было увидеть стильное озеленение и маршрутки, подъезжающие практически ко входу — теперь сюда удобно добираться из любой точки города. Мы обошли торговый центр вдоль и поперек, рассмотрели цены, попробовали всё, что нам предложили — и рассказываем, почему вам тоже стоит приехать сюда.
К торговому центру теперь ходит маршрутка №1076
Торговый центр находится прямо возле МКАДа, в южной части пригорода Минска.
Мы добирались на машине, въехали на парковку с развязки МКАД-Ландера-Казинца. Несмотря на десятки других автомобилей, припарковались быстро — для удобства покупателей предусмотрено 1500 машиномест.
Подходя к торговому центру, мы заметили остановку, а рядом с ней — две маршрутки №1076. Те самые, которые по улице Казинца идут до Института Культуры, а затем двигаются по проспекту Независимости на Логойский тракт. Теперь рядом с торговым центром «Сеница» будет конечная остановка одного из самых популярных и удобных городских маршрутов. Любителям быстро доехать и выгодно закупиться это точно понравится!
К оригинальной архитектуре торгового центра добавили стильное озеленение
Мы осматривали торговый центр «Сеница» снаружи зимой и летом этого года, уже тогда отмечали впечатляющую чистоту и ухоженность территории. Управляющая компания продолжает держать марку.
К оригинальной архитектуре с историческими деталями и современными удобствами добавилось сделанное со вкусом озеленение. Тротуарная плитка, удобная для детских колясок и велосипедов, — в идеальном состоянии. Замечаем рабочих: они следят за чистотой на территории, за тем, чтобы газоны и кроны деревьев были аккуратно подстрижены.
На фермерском рынке — огромный выбор фруктов, разные виды сыров и недорогие пирожные ручной работы
Заходим внутрь — и как будто попадаем на ярмарку. Из динамиков играет музыка, покупатели изучают прилавки, продавцы подробно рассказывают о товарах, устраивают дегустации. Мы сразу пошли на запах пряностей.
На большинстве прилавков крытого рынка продается фермерская продукция. Это разные виды копченого мяса и сала, колбасы. Здесь нет ничего повторяющегося: каждый фермер готовит по своим рецептам, поэтому знает все вкусы и может дать совет при выборе. Начинаем активно дегустировать — без колбасы мы сегодня точно не уйдем.
Ориентируясь на самую большую очередь, переходим к молочным продуктам. Твердые и мягкие сыры — со специями, травами и изюмом, в рассоле. Мягкий творог, который уже практически разобрали, свежее и топленое молоко.
Здесь выбираем вытяжной сыр пальчотта — где мы еще его попробуем? Удобно, что можно расплатиться картой, а еще продавец советует подключиться к дисконтной программе ТЦ «Сеница». О ней — чуть позже.
Снова очередь — на этот раз за кондитерскими изделиями ручной работы.
Многие взрослые стоят с детьми. Малыши выбирают шоколад, эклеры, сырные трюфели, кусочки тортов.
Цены радуют: кладем в сумку заварные трубочки к чаю.
И, конечно, направляемся к фруктам и овощам — сейчас самый сезон. Продавцы советуют ароматные дыни и арбузы, свежую зелень, румяные яблоки. Их, кстати, тоже можно продегустировать: сладкие и хрустящие.
Апельсины, мандарины и пучки свежей зелени напоминают, что с наступлением холодов нужно зарядиться витаминами.
Останавливаемся у кафе с сытной едой. Здесь заговариваем с одной из покупательниц.
— Я ждала открытия торгового центра «Сеница» с 2020 года, с тех пор, как переехала в Курасовщину, — вспоминает Марина. — Нашему району объективно не хватало рынка с таким выбором, места, куда можно прийти всей семьей, а в хорошую погоду даже приехать на велосипедах. Здесь можно купить шаурму, хот-доги, драники, посидеть на фуд-корте и провести выходной. Торговый центр dog-friendly, это современно и удобно. Я подписалась на Инстаграм ТЦ, жду, когда здесь откроется еще больше фермерских прилавков, магазинов и кафе.
Скидки по дисконтной программе — от 5 до 10%
По совету Марины мы нашли развлечения для детей. Малыши, которые вместе с родителями пришли в торговый центр «Сеница», едят сладкую вату, рисуют, играют с огромными плюшевыми медведями. Работает фотозона — можно унести позитивные эмоции на снимке.
Переходим в торговую галерею. Здесь есть ощущение старинной улочки: зенитное освещение и дополнительные окна дают максимум воздуха, яркие цвета поднимают настроение, растения в кадках напоминают о домашнем уюте.
В торговой галерее уже работает несколько магазинов. «Пятачок» — с огромным выбором копченого мяса, колбас и пельменей. «Цветочная лавка» — с трендовыми букетами и растениями в горшках.
Рядом с магазинами видим информацию о дисконтной программе. Пора узнать, как она работает — идем в отделение «БСБ Банка», которое находится внутри торгового центра. Там можно оформить дисконтную карту «Сеница» с бонусами и скидками от 5 до 10%.
Какой бизнес можно открыть здесь?
В торговом центре «Сеница» будут рады арендаторам, которые сделают это место еще более насыщенным для покупателей. Доступны помещения в торговой галерее: площади от 30 до 500 м². Здесь могут расположиться магазины деликатесов, косметики и парфюмерии, ювелирных изделий, одежды и обуви. Будут востребованы мастерские по ремонту телефонов, изготовлению ключей. При оформлении вывесок все арендаторы смогут обратиться к единому подрядчику.
Доступно еще несколько мест на рынке — фермеры могут забронировать их, чтобы в ближайшее время начать развивать свой бизнес здесь.
Есть места площадью от 20 до 129 м² на территории непродовольственного рынка. Также для аренды доступны несколько зон на фудкорте, двухуровневое помещение ресторана площадью 245/550 м².
Пока что свободно помещение с панорамными окнами и отдельным входом. Площадь — 300 м². Здесь по согласованию с администрацией района можно открыть заведение, которое не будет зависеть от режима работы торгового центра.
Для арендаторов площадей продуманы все условия:
расположение рядом с МКАД и четырехполосный подъезд прямо к торговому центру;
зона разгрузки, оборудованная уравнительными платформами с герметизаторами проема;
возможность разгрузки с нулевого уровня;
складские помещения от 10 до 1000 м²;
водоснабжение, канализация, система приточно-вытяжной вентиляции;
мощные электросети.
Сейчас, на старте работы ТЦ, вы можете выбрать самые удобные локации. Чтобы узнать больше о свободных торговых площадях и ставках аренды, звоните по единому номеру 745-60-60 или оставляйте свою заявку в форме ниже.