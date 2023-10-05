С огромным выбором мяса, фермерскими сырами и развлечениями для детей. Открылся ТЦ «Сеница» — мы изучили ассортимент и цены

Источник материала: realt.by

В среду, 4 октября, торговый центр «Сеница» встретил первых покупателей. Открытие получилось атмосферным: дегустации в каждой торговой точке, развлечения для детей, аниматоры. Приятно было увидеть стильное озеленение и маршрутки, подъезжающие практически ко входу — теперь сюда удобно добираться из любой точки города. Мы обошли торговый центр вдоль и поперек, рассмотрели цены, попробовали всё, что нам предложили — и рассказываем, почему вам тоже стоит приехать сюда.

Мы добирались на машине, въехали на парковку с развязки МКАД-Ландера-Казинца. Несмотря на десятки других автомобилей, припарковались быстро — для удобства покупателей предусмотрено 1500 машиномест.

Подходя к торговому центру, мы заметили остановку, а рядом с ней — две маршрутки №1076. Те самые, которые по улице Казинца идут до Института Культуры, а затем двигаются по проспекту Независимости на Логойский тракт. Теперь рядом с торговым центром «Сеница» будет конечная остановка одного из самых популярных и удобных городских маршрутов. Любителям быстро доехать и выгодно закупиться это точно понравится!

Мы осматривали торговый центр «Сеница» снаружи зимой и летом этого года, уже тогда отмечали впечатляющую чистоту и ухоженность территории. Управляющая компания продолжает держать марку.

К оригинальной архитектуре с историческими деталями и современными удобствами добавилось сделанное со вкусом озеленение. Тротуарная плитка, удобная для детских колясок и велосипедов, — в идеальном состоянии. Замечаем рабочих: они следят за чистотой на территории, за тем, чтобы газоны и кроны деревьев были аккуратно подстрижены.

Заходим внутрь — и как будто попадаем на ярмарку. Из динамиков играет музыка, покупатели изучают прилавки, продавцы подробно рассказывают о товарах, устраивают дегустации. Мы сразу пошли на запах пряностей.

На большинстве прилавков крытого рынка продается фермерская продукция. Это разные виды копченого мяса и сала, колбасы. Здесь нет ничего повторяющегося: каждый фермер готовит по своим рецептам, поэтому знает все вкусы и может дать совет при выборе. Начинаем активно дегустировать — без колбасы мы сегодня точно не уйдем.

Ориентируясь на самую большую очередь, переходим к молочным продуктам. Твердые и мягкие сыры — со специями, травами и изюмом, в рассоле. Мягкий творог, который уже практически разобрали, свежее и топленое молоко.

Здесь выбираем вытяжной сыр пальчотта — где мы еще его попробуем? Удобно, что можно расплатиться картой, а еще продавец советует подключиться к дисконтной программе ТЦ «Сеница». О ней — чуть позже.

И, конечно, направляемся к фруктам и овощам — сейчас самый сезон. Продавцы советуют ароматные дыни и арбузы, свежую зелень, румяные яблоки. Их, кстати, тоже можно продегустировать: сладкие и хрустящие.

Останавливаемся у кафе с сытной едой. Здесь заговариваем с одной из покупательниц.