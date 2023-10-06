"Говорили, что это земля для богатых". Как живет минский частный сектор, который передумали сносить

Сам частный сектор находится в границах улицы Гусовского и переулков Одоевского и Снежного. Это один из тех районов в центре Минска, разговоры о сносе которого идут уже десятки лет.

Здесь много контрастов - вот стоит огромный современный коттедж, а рядом с ним дом, похожий на деревенскую хату. При этом чувствуется уют: по дорогам спокойно бегают котики, в одном дворе антенна раскрашена в виде солнышка, в другом забор покрашен в ярко-розовый, в третьем - много цветов, яблонь и каштанов. Если захотеть, у каждого можно найти что-то цепляющее и оригинальное. И из таких мелочей складывается особая атмосфера этого частного сектора.