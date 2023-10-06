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"Говорили, что это земля для богатых". Как живет минский частный сектор, который передумали сносить
06.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 2021 году жителей частного сектора, находящегося совсем недалеко от станции метро "Молодежная", ошарашили неприятной новостью - городские власти решили сносить их дома. Там планировали возвести многоэтажки, но спустя два года это решение
Сам частный сектор находится в границах улицы Гусовского и переулков Одоевского и Снежного. Это один из тех районов в центре Минска, разговоры о сносе которого идут уже десятки лет.
Здесь много контрастов - вот стоит огромный современный коттедж, а рядом с ним дом, похожий на деревенскую хату. При этом чувствуется уют: по дорогам спокойно бегают котики, в одном дворе антенна раскрашена в виде солнышка, в другом забор покрашен в ярко-розовый, в третьем - много цветов, яблонь и каштанов. Если захотеть, у каждого можно найти что-то цепляющее и оригинальное. И из таких мелочей складывается особая атмосфера этого частного сектора.
"По вопросу сноса люди разделились на два лагеря"
В 2021-м местным жителям начали приходить извещения об изъятии участков под государственные нужды. Говорилось, что все постройки будут снесены, а жителям предоставлена компенсация. Об этом нам рассказывает Нина. Она живет в частном секторе в переулке Одоевского уже больше 40 лет. Сначала дом принадлежал родителям мужа, потом мужу, а теперь там три владельца.
- У нас две дочки, и сейчас мы живем в одном доме тремя семьями. Когда примерно 12 лет назад прошел слух, что наш сектор будут сносить, мы задумались, что будет с семьей. Одна из дочерей на тот момент была в декрете. Мы узнали, что, чтобы получить после сноса компенсацию в виде квартиры, нужно иметь в собственности хоть какую-то жилплощадь. Тогда муж и решил сделать им подарок и переписал на каждую по 30 квадратов в доме.
Нина поверила в то, что жилье все же собираются сносить только после того, как начали приходить обмерять комнаты в домах, собирать документацию.
- Конечно, тогда люди поделились примерно на два одинаковых лагеря. Кто-то был доволен таким раскладом, а кто-то, понятное дело, нет. Многие к тому моменту уже сделали хорошие ремонты у себя в домах, а это все немаленькие деньги. В случае сноса и получения нового жилья им бы пришлось все начинать заново. Честно говоря, даже у меня в доме взгляды на ситуацию поделились. Несмотря на то, что у нас в принципе места хватает на всех, лично я не против того, чтобы наши семьи уже разъехались, тем более в нашей ситуации обещали выделить три отдельных квартиры. А вот моя младшая дочка категорически против. Говорит, что с собственным домом никакая квартира никогда не сравнится.
На условия жизни женщина не жалуется. Говорит, у них в доме есть все необходимое. Там общий вход на три семьи, на участке есть собственные гараж, сарай и беседка.
- Я уже и не помню, как узнала, что снос по итогу отменяется. Мы тогда вместе с соседями действовали, часто звонили в градостроение, мониторили ситуацию. И знаете, многие, кто изначально был против сноса, остались не очень довольны его отменой, потому что дома все-таки в общем старенькие, требуют ремонта, у кого крыша протекает, у кого еще что.
Женщина говорит, что самая важная проблема, с который они не знают, что делать, - это запрет на строительство.
- После оглашения решения о сносе в 2021-м нас как будто законсервировали. Мы не могли строиться и делать какие-либо ремонтные работы в собственных домах. После отмены решения моя дочка звонила и уточняла, можем ли мы делать пристройки или еще что-нибудь. Этот вопрос действительно волнует многих соседей, потому что дома старые и хочется их уже как-нибудь облагородить. Так вот тогда моей дочери сказали, что нам теперь можно все, а потом мы дополнительно уточнили в градостроении, и они уже ответили, что все-таки нет, можно максимум достроить только кухню, туалет и ванную. Какие-то особые изменения из-за того, что мы находимся в зоне сноса, нам недоступны.
"Живем как на пороховой бочке"
Пока мы разговаривали с Ниной к нам подошла еще одна жительница частного сектора. Наталья родилась здесь, и она как раз выступала категорически против сноса.
- Я была в числе тех, кто судились с Мингорисполкомом. Кроме нашего дома это были представители еще 50-ти. Мы все вместе ходили по судам, задействовали несколько адвокатов и юристов, потратили на все это немало денег. Но дело никак не шло. Мы даже предоставляли доказательства, что в проектах планируемых построек есть множество нарушений в документации. Весь этот процесс длился где-то месяца 3-4. С нами на судах соглашались, что есть проблемы, но постоянно отказывали в итоге. Конечно же, когда узнали, что пока снос отменяется, были очень счастливы.
Женщина рассказала и о компенсациях, которые предлагались при сносе.
- Было два варианта - либо берешь деньги и потом сам себе ищешь жилье, либо выбираешь квартиру такого же метража, как дом. Например, можно было переезжать на проспект Дзержинского или Победителей. Но я, например, прожив всю жизнь в центре Минска, не хочу переезжать куда-то на окраину, даже если это хорошие районы с новостройками. Вообще, хочется сказать, что предлагались не равнозначные варианты. Некоторые хотели, чтобы им выделили взамен землю под постройку. Им тогда сказали, что в Минске такой земли нет и предложили варианты чуть ли не в Могилевской области. Да и сносить собирались не всех. На общем собрании сразу назвали адреса, которые снос не коснется. Это были дома с большим метражом под 500 квадратов.
Наталья говорит, что жильцы частного сектора уже сами предлагали варианты, как можно изменить ситуацию. Например, они были не против строить дома собственными силами, но по нужным государству проектам, чтобы сектор был надлежащего вида. Также многие были согласны и на предложенный вариант, когда на месте снесенных домов построят многоэтажку, в которую их и переселят.
В жизни в этом частном секторе Наталья видит массу плюсов.
- У нас очень теплые дома, собственное отопление - захотел, включил газ и уже та температура, которая тебе нужна. Еще нам никогда не отключают горячую воду. К тому же, собственный двор при доме, можно выйти или просто посидеть во дворе, или пожарить шашлыки, например. И к тому же, центр города, хорошее транспортное сообщение. Но есть и минус - это соседство с табачной фабрикой. Иногда, особенно по выходным, когда не работает исполком, здесь стоит невыносимый запах.
Наталья хоть и рада сейчас отмене решения о сносе, но все равно ждет, что к этому вопросу вскоре вернутся.
- Мы все здесь живем на чемоданах. Каждые пять лет ждем писем, что у нас снова собираются забирать землю. Уже просто хочется, чтобы нас оставили в покое, а то этот вопрос периодически возобновляется, то есть живем как на пороховой бочке. Нам, кстати, на одном из собраний так и сказали, что “это земля не для нас, а для богатых". Говорят, что в ней заинтересованы китайцы. Но мы здесь, конечно, еще не теряем надежды, что все-таки нам разрешат строительство, чтобы мы могли реконструировать дома, достроить их. Я думаю, если бы так сделали, все бы с удовольствием построили себе хорошие коттеджи и сделали качественные ремонты.
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В 2021 году жителей частного сектора, находящегося совсем недалеко от станции метро "Молодежная", ошарашили неприятной новостью - городские власти решили сносить их...
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