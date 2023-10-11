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Цены достигли максимума за 8 лет. Что происходит на рынке квартир Минска (данные реальных сделок)
11.10.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В сентябре число сделок купли-продажи квартир по сравнению с августом снизилось, а вот цена за метр выросла. Люди стали покупать больше жилья в типовых панельках. Что еще происходит на рынке квартир - в аналитике Realt.
После рекордного августа на рынке квартир в столице число сделок ожидаемо сократилось: по предварительным подсчетам в сентябре 2023 года купили 1677 квартир, что на 11.4% ниже значения предыдущего месяца. Впрочем, текущий уровень спроса стал максимальным для начала осени за прошедшие 10 лет.
В то же время снизилось предложение квартир в базе Realt по сравнению с предыдущим месяцем: выбор квартир сократился на 4%.
Что покупали в сентябре?
Структура купленных квартир в разрезе числа комнат за месяц не изменилась. Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 42%. В 33% случаев выбирали 2-комнатные квартиры и в 20% - 3-комнатные. В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали в 8% случаев.
Среди районов чаще других выбирали Центральный, Октябрьский и Первомайский, реже — Партизанский и Фрунзенский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах. В то же время чаще выбирали квартиры в типовых панельных домах — их доля увеличилась на 2%.
Что с ценами?
Средняя цена проданных в Минске квартир за сентябрь 2023 года выросла на 0.7% и составила 1388 $/м2, что стало максимальным значением с мая 2015 года.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
1-комнатные квартиры: 1496 $/м2 (+0.5% за месяц) — $ 52000;
2-комнатные квартиры: 1318 $/м2 (-0.2%) — $ 59000;
3-комнатные квартиры: 1240 $/м2 (+1.2%) — $ 73000;
4-комнатные квартиры: 1110 $/м2 (-5%) — $ 80500.
В большинстве микрорайонов Минска преобладал рост цен на квартиры. Наиболее ощутимое повышение (более 3%) было зафиксировано в районе улиц Козлова- Ботаническая, Кабушкина и в районе Грушевка.
Ценовой рекорд
Самая дорогая квартира, приобретенная в сентябре 2023 года, обошлась покупателю в 1.5 млн долларов. Недавно мы показывали ее
Что в соседних странах?
Среди ближайших крупных городов соседних стран по сравнению с предыдущим месяцем цены в долларовом эквиваленте снизились во всех случаях, сильнее всего в Варшаве – минус 1.4%.
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В сентябре число сделок купли-продажи квартир по сравнению с августом снизилось, а вот цена за метр выросла. Люди стали покупать больше жилья в типовых панельках....
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