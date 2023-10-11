Цены достигли максимума за 8 лет. Что происходит на рынке квартир Минска (данные реальных сделок)

Что покупали в сентябре?

Структура купленных квартир в разрезе числа комнат за месяц не изменилась. Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 42%. В 33% случаев выбирали 2-комнатные квартиры и в 20% - 3-комнатные. В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали в 8% случаев.

Среди районов чаще других выбирали Центральный, Октябрьский и Первомайский, реже — Партизанский и Фрунзенский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах. В то же время чаще выбирали квартиры в типовых панельных домах — их доля увеличилась на 2%.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за сентябрь 2023 года выросла на 0.7% и составила 1388 $/м2, что стало максимальным значением с мая 2015 года.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1496 $/м2 (+0.5% за месяц) — $ 52000;

2-комнатные квартиры: 1318 $/м2 (-0.2%) — $ 59000;

3-комнатные квартиры: 1240 $/м2 (+1.2%) — $ 73000;

4-комнатные квартиры: 1110 $/м2 (-5%) — $ 80500.