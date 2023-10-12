В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось

Источник материала: realt.by

Возле Дворца Независимости на проспекте Победителей в Минске визуально закончено строительство комплекса зданий посольства Китая. Сооружения уже отделаны и покрашены. Смотрим, как все это сейчас выглядит.

Комплекс зданий посольства Китая появится между торгово-развлекательным центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года.

Осенью 2019-го тут начались работы, а в сентябре 2022 года стройка выглядела так:









За год ситуация значительно изменилась и комплекс зданий уже визуально выглядит законченным.







Здания покрашены, во дворе уже сделано озеленение, рядом ходит охранник.







Помимо посольства, в комплексе разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения.

Посольство планировали сдать в этом году. Вероятно, это и получится. А дальше - переезд сюда дипмиссии Китая с Берестянской.



Напомним, вся эта история началась с того, что в 2010 году Беларусь и Китай договорились предоставить друг другу земельные участки в долгосрочную аренду для строительства диппредставительств. Так, белорусская сторона получила в аренду земельный участок в Пекине площадью около 0,5 га, на котором уже размещено здание посольства, а китайская сторона — этот земельный участок площадью 1,5 га в Минске.