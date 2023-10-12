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В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось
12.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Возле Дворца Независимости на проспекте Победителей в Минске визуально закончено строительство комплекса зданий посольства Китая. Сооружения уже отделаны и покрашены. Смотрим, как все это сейчас выглядит.
Комплекс зданий посольства Китая появится между торгово-развлекательным центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года.
Помимо посольства, в комплексе разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения.
Напомним, вся эта история началась с того, что в 2010 году Беларусь и Китай договорились предоставить друг другу земельные участки в долгосрочную аренду для строительства диппредставительств. Так, белорусская сторона получила в аренду земельный участок в Пекине площадью около 0,5 га, на котором уже размещено здание посольства, а китайская сторона — этот земельный участок площадью 1,5 га в Минске.
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Возле Дворца Независимости на проспекте Победителей в Минске визуально закончено строительство комплекса зданий посольства Китая. Сооружения уже отделаны и...
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