ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось

12.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Возле Дворца Независимости на проспекте Победителей в Минске визуально закончено строительство комплекса зданий посольства Китая. Сооружения уже отделаны и покрашены. Смотрим, как все это сейчас выглядит.

В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось

Комплекс зданий посольства Китая появится между торгово-развлекательным центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года.

Осенью 2019-го тут начались работы, а в сентябре 2022 года стройка выглядела так:


В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось

В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось

За год ситуация значительно изменилась и комплекс зданий уже визуально выглядит законченным.

В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось
В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось
В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось

Здания покрашены, во дворе уже сделано озеленение, рядом ходит охранник.

В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось
В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось
В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось

Помимо посольства, в комплексе разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения.

Посольство планировали сдать в этом году. Вероятно, это и получится. А дальше - переезд сюда дипмиссии Китая с Берестянской.

В Минске достроили огромное новое посольство Китая. Смотрим, что получилось

Напомним, вся эта история началась с того, что в 2010 году Беларусь и Китай договорились предоставить друг другу земельные участки в долгосрочную аренду для строительства диппредставительств. Так, белорусская сторона получила в аренду земельный участок в Пекине площадью около 0,5 га, на котором уже размещено здание посольства, а китайская сторона — этот земельный участок площадью 1,5 га в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле Дворца Независимости на проспекте Победителей в Минске визуально закончено строительство комплекса зданий посольства Китая. Сооружения уже отделаны и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Скоро будет лучшее время для торга». Эксперты рассказали, что происходит на рынке домов и дач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.10.2023
Mir24.TV Belarus
12.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика