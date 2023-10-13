"Картинка почти никогда не передает реальность". Как молодая пара искала дом своей мечты

Кроме того, Светлана обращает внимание, что картинка практически всегда не может сориентировать, как в действительности расположен дом.

- Мы смотрели старый деревенский дом, который был реконструирован новыми хозяевами. По самому строению было все хорошо - сделан ремонт и снаружи, и внутри. Но проблема в том, что он был расположен прямо перед забором, то есть размещался впритык к улице. Но, рассматривая фото, я на это не обратила внимание, возможно, потому что не было забора. Оказалось, что все окна единственной жилой комнаты в доме выходят как раз на улицу. Такое по снимкам было не понять. Опять же по объявлению невозможно узнать, например, как много насекомых в этой местности, какой там запах, потому что рядом может быть ферма, какие звуки. Если постройка находится рядом с дорогой, тогда там отличная слышимость. Все это важно проверить лично.

Не сразу, но в процессе поисков, ребята также начали проверять почву на участках.

- Там, откуда мы родом, почвы плодородные, пышные и черные. Поэтому для меня этот критерий отбора не был очевидным до той поры, пока я не смогла вкопать лопату в землю на понравившемся участке, - делится Света.