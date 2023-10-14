Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Эксперты считают, что покупать дачу в межсезонье — отличная идея и самое время для хорошего торга. И сегодня в нашу подборку попали несколько хороших вариантов - с отоплением, водопроводом и канализацией, на которые стоит обратить внимание.
СТ «Росинка», Молодечненское направление, 30 км от МКАД
Садовое товарищество находится рядом с агрогородком Петришки. Рядом расположен лес, 25 минут на автомобиле до МКАД.
Здесь продается двухэтажный дом 2022 года постройки на 102 квадрата. Он деревянный — сруб из оцилиндрованных бревен. Стоит на свайном фундаменте, на крыше — ондулин. Мансардный этаж утеплен и пригоден для жизни.
Внутри четыре жилые комнаты и санузел. Сделан качественный ремонт, на полу уложена доска и частично плитка, потолок и стены второго этажа обшиты вагонкой.
В дом проведена вода из собственной скважины, канализация местная. Отопление электрическое.
На участке 7 соток имеются постирочная, бытовка для хранения инструмента, туалет, зона барбекю, теплица из поликарбоната, растет сад. Имеется прямой доступ к озеру. По периметру территория обнесена забором. У въезда оборудовано место для стоянки автомобилей.
СТ «Металлург», Молодечненское направление, 23 км от Минска
Товарищество расположено в лесном массиве рядом со съездом с МКАД-2. Сюда каждый час ходят маршрутки. Участок примыкает к грибному лесу. Соседи только с двух сторон.
Дом просторный, в 3 уровня, на 110 квадратов. Построили его в 1998 году. Снаружи он обложен кирпичом, внутри – деревянный. Окна современные, ПВХ, а вот на крыше — шифер.
Под домом находится полноценный цокольный этаж с гаражом. Два верхних уровня жилые, там находятся обустроенная кухня с техникой и гарнитуром, санузел с душевой кабиной и спальни (на втором этаже — с балконом).
СТ «Выпрабавальник», Пуховичское направление, 14 км от МКАД
Товарищество расположено рядом с пересечением МКАД-2 и трассы М-4. СТ газифицированное, современное, с асфальтом до въезда.
Дача здесь самая дорогая в сегодняшней подборке — за нее просят ровно 100 тысяч долларов. Но для этого есть основания. Дом новый, построен в 2022 году. Возводился явно с прицелом на то, что бы жить в нем постоянно.
Стены у него из блоков, с утепленным, оштукатуренным и покрашенным фасадом. На крыше — металлочерепица. Скаты кровли утеплены, смонтирована водосточная система. Вокруг дома сделана отмостка с дренажом.
Общая площадь — 175 м2. На первом этаже — гостиная с кухней, две спальни, два санузла, холл, гардеробная, котельная. Лестница на второй этаж сделана на металлокаркасе из массива сосны. Второй этаж, впрочем, еще не готов — требуется финишная отделка.
Интерьер современный, лаконичный, светлый, с новой мебелью и техникой.
Отопление газовое, водопровод от скважины, канализация местная.
Участок 7 соток благоустроен, с молодым садом, огородом и теплицей. Имеются вольер для собаки и капитальный гараж с ямой на три авто. Территория огорожена забором из металлоштакетника.
СТ «Подшипник», Пуховичское направление, 14 км от МКАД
Это СТ находится рядом с товариществом «Металлург» - считай, соседи. И оно тоже газифицированное.
Здесь дом поменьше и в два раза дешевле, но в нем можно жить круглогодично.
Он не новый — 1991 года постройки, но хорошо сохранился. Стены у него из блоков и кирпича, утеплены. Установлены современные окна, металлическая входная дверь.
Общая площадь — 119 квадратов. На них поместились три спальни и гостиная, бильярдный зал (возможно превратить в жилую комнату), баня с джакузи, санузел.
Отопление электрическое, вода из собственной скважины, канализация местная.
Участок небольшой — 5 соток. На нем растут взрослые деревья и газон.