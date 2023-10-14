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Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

14.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Эксперты считают, что покупать дачу в межсезонье — отличная идея и самое время для хорошего торга.   И сегодня в нашу подборку попали несколько хороших вариантов - с отоплением, водопроводом и канализацией, на которые стоит обратить внимание. 

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

СТ «Росинка», Молодечненское направление, 30 км от МКАД

Садовое товарищество находится рядом с агрогородком Петришки. Рядом расположен лес, 25 минут на автомобиле до МКАД.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Здесь продается двухэтажный дом 2022 года постройки на 102 квадрата. Он деревянный — сруб из оцилиндрованных бревен. Стоит на свайном фундаменте, на крыше — ондулин. Мансардный этаж утеплен и пригоден для жизни.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Внутри четыре жилые комнаты и санузел. Сделан качественный ремонт, на полу уложена доска и частично плитка, потолок и стены второго этажа обшиты вагонкой.

В дом проведена вода из собственной скважины, канализация местная. Отопление электрическое.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

На участке 7 соток имеются постирочная, бытовка для хранения инструмента, туалет, зона барбекю, теплица из поликарбоната, растет сад. Имеется прямой доступ к озеру. По периметру территория обнесена забором. У въезда оборудовано место для стоянки автомобилей.

Стоимость такой дачи — 54 900 долларов.

СТ «Металлург», Молодечненское направление, 23 км от Минска

Товарищество расположено в лесном массиве рядом со съездом с МКАД-2. Сюда каждый час ходят маршрутки. Участок примыкает к грибному лесу. Соседи только с двух сторон.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Дом просторный, в 3 уровня, на 110 квадратов. Построили его в 1998 году. Снаружи он обложен кирпичом, внутри – деревянный. Окна современные, ПВХ, а вот на крыше — шифер.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Под домом находится полноценный цокольный этаж с гаражом. Два верхних уровня жилые, там находятся обустроенная кухня с техникой и гарнитуром, санузел с душевой кабиной и спальни (на втором этаже — с балконом).

Водопровод центральный, канализация местная, отопление печное.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Размер участка, на котором расположен дом, – 6 соток. Он ровный благоустроенный, с плодовым садом, цветниками и игровым уголком для детей. Через дорогу — еще 6 соток огорода (в частной собственности).

За все это просят 30 000 долларов.

СТ «Выпрабавальник», Пуховичское направление, 14 км от МКАД

Товарищество расположено рядом с пересечением МКАД-2 и трассы М-4. СТ газифицированное, современное, с асфальтом до въезда.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Дача здесь самая дорогая в сегодняшней подборке — за нее просят ровно 100 тысяч долларов. Но для этого есть основания. Дом новый, построен в 2022 году. Возводился явно с прицелом на то, что бы жить в нем постоянно.

Стены у него из блоков, с утепленным, оштукатуренным и покрашенным фасадом. На крыше — металлочерепица. Скаты кровли утеплены, смонтирована водосточная система. Вокруг дома сделана отмостка с дренажом.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Общая площадь — 175 м2. На первом этаже — гостиная с кухней, две спальни, два санузла, холл, гардеробная, котельная. Лестница на второй этаж сделана на металлокаркасе из массива сосны. Второй этаж, впрочем, еще не готов — требуется финишная отделка.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Интерьер современный, лаконичный, светлый, с новой мебелью и техникой.

Отопление газовое, водопровод от скважины, канализация местная.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Участок 7 соток благоустроен, с молодым садом, огородом и теплицей. Имеются вольер для собаки и капитальный гараж с ямой на три авто. Территория огорожена забором из металлоштакетника.

СТ «Подшипник», Пуховичское направление, 14 км от МКАД

Это СТ находится рядом с товариществом «Металлург» - считай, соседи. И оно тоже газифицированное.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Здесь дом поменьше и в два раза дешевле, но в нем можно жить круглогодично.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Он не новый — 1991 года постройки, но хорошо сохранился. Стены у него из блоков и кирпича, утеплены. Установлены современные окна, металлическая входная дверь.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Общая площадь — 119 квадратов. На них поместились три спальни и гостиная, бильярдный зал (возможно превратить в жилую комнату), баня с джакузи, санузел.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Отопление электрическое, вода из собственной скважины, канализация местная.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Участок небольшой — 5 соток. На нем растут взрослые деревья и газон.

Стоимость - 45 900 долларов.

СТ «Нива-2002», Молодечненское направление, 12 км от МКАД

Товарищество находится в 4 километрах от Заславля. Это живописное место на краю леса, соседи расположены удаленно, рядом с участком протекает река Черница. В СТ есть круглогодично работающий магазин.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Эта двухуровневая дача на 102 квадрата полностью готова к проживанию. Она не новая, но в 2021 году была проведена реконструкция.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Дом стоит на монолитном ленточном фундаменте, стены из бруса, обшиты деревом, окна ПВХ, на крыше — шифер. Внутри заменена вся проводка.

Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене
Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Внутри находятся оборудованная кухня, спальни, санузел.

Вода в доме из скважины, канализация местная, отопление электрическое плюс печь-камин.

На участке 6,6 сотни имеются беседка, маленький огород, теплица из поликарбоната, плодово-ягодные насаждения. Бонус - новый каркасный бассейн и садовые инструменты.

За этот вариант просят 48 950 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты считают, что покупать дачу в межсезонье — отличная идея и самое время для хорошего торга.   И сегодня в нашу подборку попали несколько хороших вариантов -...
 
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