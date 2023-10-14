Можно жить постоянно. Дачные дома с отоплением и водой в Минском районе по хорошей цене

Источник материала: realt.by

Эксперты считают, что покупать дачу в межсезонье — отличная идея и самое время для хорошего торга. И сегодня в нашу подборку попали несколько хороших вариантов - с отоплением, водопроводом и канализацией, на которые стоит обратить внимание.

СТ «Росинка», Молодечненское направление, 30 км от МКАД

Садовое товарищество находится рядом с агрогородком Петришки. Рядом расположен лес, 25 минут на автомобиле до МКАД.









Здесь продается двухэтажный дом 2022 года постройки на 102 квадрата. Он деревянный — сруб из оцилиндрованных бревен. Стоит на свайном фундаменте, на крыше — ондулин. Мансардный этаж утеплен и пригоден для жизни.







Внутри четыре жилые комнаты и санузел. Сделан качественный ремонт, на полу уложена доска и частично плитка, потолок и стены второго этажа обшиты вагонкой. В дом проведена вода из собственной скважины, канализация местная. Отопление электрическое.





На участке 7 соток имеются постирочная, бытовка для хранения инструмента, туалет, зона барбекю, теплица из поликарбоната, растет сад. Имеется прямой доступ к озеру. По периметру территория обнесена забором. У въезда оборудовано место для стоянки автомобилей. Стоимость такой дачи — 54 900 долларов.

СТ «Металлург», Молодечненское направление, 23 км от Минска

Товарищество расположено в лесном массиве рядом со съездом с МКАД-2. Сюда каждый час ходят маршрутки. Участок примыкает к грибному лесу. Соседи только с двух сторон.





Дом просторный, в 3 уровня, на 110 квадратов. Построили его в 1998 году. Снаружи он обложен кирпичом, внутри – деревянный. Окна современные, ПВХ, а вот на крыше — шифер.





Под домом находится полноценный цокольный этаж с гаражом. Два верхних уровня жилые, там находятся обустроенная кухня с техникой и гарнитуром, санузел с душевой кабиной и спальни (на втором этаже — с балконом). Водопровод центральный, канализация местная, отопление печное.



Размер участка, на котором расположен дом, – 6 соток. Он ровный благоустроенный, с плодовым садом, цветниками и игровым уголком для детей. Через дорогу — еще 6 соток огорода (в частной собственности). За все это просят 30 000 долларов.

СТ «Выпрабавальник», Пуховичское направление, 14 км от МКАД

Товарищество расположено рядом с пересечением МКАД-2 и трассы М-4. СТ газифицированное, современное, с асфальтом до въезда.







Дача здесь самая дорогая в сегодняшней подборке — за нее просят ровно 100 тысяч долларов. Но для этого есть основания. Дом новый, построен в 2022 году. Возводился явно с прицелом на то, что бы жить в нем постоянно.

Стены у него из блоков, с утепленным, оштукатуренным и покрашенным фасадом. На крыше — металлочерепица. Скаты кровли утеплены, смонтирована водосточная система. Вокруг дома сделана отмостка с дренажом.





Общая площадь — 175 м2. На первом этаже — гостиная с кухней, две спальни, два санузла, холл, гардеробная, котельная. Лестница на второй этаж сделана на металлокаркасе из массива сосны. Второй этаж, впрочем, еще не готов — требуется финишная отделка.







Интерьер современный, лаконичный, светлый, с новой мебелью и техникой. Отопление газовое, водопровод от скважины, канализация местная.







Участок 7 соток благоустроен, с молодым садом, огородом и теплицей. Имеются вольер для собаки и капитальный гараж с ямой на три авто. Территория огорожена забором из металлоштакетника.

СТ «Подшипник», Пуховичское направление, 14 км от МКАД

Это СТ находится рядом с товариществом «Металлург» - считай, соседи. И оно тоже газифицированное.





Здесь дом поменьше и в два раза дешевле, но в нем можно жить круглогодично.





Он не новый — 1991 года постройки, но хорошо сохранился. Стены у него из блоков и кирпича, утеплены. Установлены современные окна, металлическая входная дверь.





Общая площадь — 119 квадратов. На них поместились три спальни и гостиная, бильярдный зал (возможно превратить в жилую комнату), баня с джакузи, санузел.



Отопление электрическое, вода из собственной скважины, канализация местная.



Участок небольшой — 5 соток. На нем растут взрослые деревья и газон. Стоимость - 45 900 долларов.

СТ «Нива-2002», Молодечненское направление, 12 км от МКАД

Товарищество находится в 4 километрах от Заславля. Это живописное место на краю леса, соседи расположены удаленно, рядом с участком протекает река Черница. В СТ есть круглогодично работающий магазин.





Эта двухуровневая дача на 102 квадрата полностью готова к проживанию. Она не новая, но в 2021 году была проведена реконструкция.







Дом стоит на монолитном ленточном фундаменте, стены из бруса, обшиты деревом, окна ПВХ, на крыше — шифер. Внутри заменена вся проводка.







Внутри находятся оборудованная кухня, спальни, санузел. Вода в доме из скважины, канализация местная, отопление электрическое плюс печь-камин. На участке 6,6 сотни имеются беседка, маленький огород, теплица из поликарбоната, плодово-ягодные насаждения. Бонус - новый каркасный бассейн и садовые инструменты. За этот вариант просят 48 950 долларов.