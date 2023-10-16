- Но скоро, например, нужно делать ремонт крыш, менять балконы. А местные старожилы против. Они не видят в этом смысла, да и средств у них необходимых нет.

Дом женщины, как и соседние уже более 30 лет стоит под сносом. Периодически к этому вопросу возвращаются.

- Изначально, когда только-только начали говорить, что возможен снос, жильцы могли продать квартиры здесь, единственное - нельзя было прописаться. Нас вот в 2019-м собирали в райисполкоме, сказали будут сносить, а жителей переселят в Сокол. Некоторые, конечно, выступили за. У нас, например, многодетная семья. И их можно понять, пять человек в одной комнате, да еще и с маленькими детьми - это сложно. А строительство они сами не потянут. Но большинство все равно были против. Мы живем практически в центре Минска, поэтому переезжать отсюда куда-то на окраину вообще абсурд. Сейчас эта тема закрыта - мы можем спокойно и продать жилье, и поменять его. О сносе тоже пока не говорят.