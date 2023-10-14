Таких лоджий вы еще не видели! В модернистском доме в Минске продают квартиру, где время застыло

Источник материала: realt.by

Возле Дворца культуры железнодорожников в Минске есть интересный дом, который построен в стиле советского модернизма второй волны. Но знают о нем не многие. А еще там продается квартира , в которой время застыло в начале 80-х. Рассказываем о доме и об этом жилье подробнее.

Этот дом находится на Воронянского, 3. Это недалеко от пересечения Воронянского и Чкалова. Вот это место на карте:

Его построили в 1981 году про проекту белорусского архитектора Карла Лобзова. Стиль - модернизм второй волны. Вот как этот дом выглядел в советское время.





Но сейчас он выглядит уже немного не так, ведь почти все лоджии жильцы тут застеклили. Из-за этого не сразу считывается вся архитектурная задумка.



Дом отличается от обычных советских панелек не только внешним видом, но и качеством. Тут и кирпичные стены, и большие окна, и огромные лоджии, и всего по две квартиры на этаже. Обычные жители советских девятиэтажек этого всего не имели.

Жилье тут тоже доставалось не самым простым людям. Это можно понять по квартире, которую сейчас выставили на продажу.

Она находится на седьмом этаже и занимает площадь в 73,6 квадрата. Планировка у нее, конечно, интересная, но она могла бы быть и получше. А так тут и проходная комната, и совмещенный санузел.





Так выглядит большая гостиная и отпочкованная он нее небольшая спальня.











Обратите внимание, что выход на лоджию есть из обоих комнат. А сама лоджия вообще интересная. Во-первых, она во всю стену. Во-вторых, она с углом в 90 градусов.





Перемещаемся на другую сторону квартиры и попадаем в спальню. Тут вам и кусок ковровой дорожки, и советское трюмо, и кровать с лакированной спинкой.





На этой же стороне квартиры находится и кухня. А из нее - выход на еще одну лоджию, откуда открывается вид на зеленый двор.







Две части квартиры разделены коридором с рогами на стене, который упирается в совмещенный санузел.





За эту квартиру просят 96 тысяч долларов. Метр выходит по 1304 доллара.