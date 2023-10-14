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Таких лоджий вы еще не видели! В модернистском доме в Минске продают квартиру, где время застыло
14.10.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Возле Дворца культуры железнодорожников в Минске есть интересный дом, который построен в стиле советского модернизма второй волны. Но знают о нем не многие. А еще там
Этот дом находится на Воронянского, 3. Это недалеко от пересечения Воронянского и Чкалова. Вот это место на карте:
Дом отличается от обычных советских панелек не только внешним видом, но и качеством. Тут и кирпичные стены, и большие окна, и огромные лоджии, и всего по две квартиры на этаже. Обычные жители советских девятиэтажек этого всего не имели.
Жилье тут тоже доставалось не самым простым людям. Это можно понять по квартире, которую сейчас выставили на продажу.
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Возле Дворца культуры железнодорожников в Минске есть интересный дом, который построен в стиле советского модернизма второй волны. Но знают о нем не многие. А еще...
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