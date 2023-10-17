Красивый сад и дом под Минском. Владельцы рассказали, сколько стоило благоустройство по дизайн-проекту

- На тот момент мы закончили отделку фасада, дом практически был готов к заселению,не хватало разве что террасы, —рассказывает Вика. —Занялись было дорожками и благоустройством, но быстро остановились в нерешительности — а что и где посадить, как это будет выглядеть, и с чего вообще начать? Так как мы с мужем городские жители и никогда лопаты в руках не держали, решили, что нужна помощь специалиста.

И вот что увидел на участке приглашенный ландшафтный дизайнер: новый двухэтажный коттедж по хорошему архитектурному проекту, с белоснежным фасадом и черной крышей, а вокруг этой красоты —колдобины, грязь, горы грунта и кучи строительного мусора. Все, как на этом фото ниже: