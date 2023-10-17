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Красивый сад и дом под Минском. Владельцы рассказали, сколько стоило благоустройство по дизайн-проекту
17.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вика и Вадим к благоустройству вокруг своего нового дома в пригороде Минска пришли по классической схеме — сначала попробовали что-то сделать сами. Но уже на начальном этапе супруги поняли, что им нужна помощь ландшафтного дизайнера. С того времени прошло уже 4 года и сегодня можно в полной мере оценить изменения на участке — его просто не узнать! Поговорили с владельцами и узнали, во сколько обошелся дизайн-проект и его реализация.
- На тот момент мы закончили отделку фасада, дом практически был готов к заселению,не хватало разве что террасы, —рассказывает Вика. —Занялись было дорожками и благоустройством, но быстро остановились в нерешительности — а что и где посадить, как это будет выглядеть, и с чего вообще начать? Так как мы с мужем городские жители и никогда лопаты в руках не держали, решили, что нужна помощь специалиста.
И вот что увидел на участке приглашенный ландшафтный дизайнер: новый двухэтажный коттедж по хорошему архитектурному проекту, с белоснежным фасадом и черной крышей, а вокруг этой красоты —колдобины, грязь, горы грунта и кучи строительного мусора. Все, как на этом фото ниже:
В процессе проектирования ландшафтный
- Мы много общались с Викой и она мнепоказалась человеком легким, воздушным, но в тоже время сдержанным, интеллигентным, - рассказывает Екатерина Михалевич, ландшафтный дизайнер. - И это восприятие нашло свое отражение в проекте. Я решила, что на участок хорошо ляжет такой прием в ландшафтном дизайне, как контраст по форме. В проекте я предложила соблюдать четкие прямоугольные формы, но с легким, деликатным наполнением. Потому в саду нет многоцветности — всего 2-3 цвета, не больше. В основе - голубой, фиолетовый и белый. Плюс хвойные и кустарники - как каркас, который поддерживает декоративность сада даже зимой.
Вика в свою очередь говорит, что работа с дизайнером чем-то напоминала общение с психологом, только она делиласьс дизайнером не переживаниями, а картинками и образами того, что ей нравится.
- Она подхватила все, что мне нравилось по цветовой гамме, проект родился с первого раза, если и корректировали что-то, то по мелочи, - говорит она.
Ландшафтные работы
Имея на руках план, началось активное освоение участка — ровняли, подсыпали. Плодородный слой почвы был снят и сложен в кучу еще до начала строительных работ. Его практически хватило, чтобы выровнять рельеф. Завозным грунтом подсыпать пришлось только небольшую часть от улицы. Раньше, кстати, здесь рос настоящий лес. От него осталось несколько берез — их сохранили.
- Нам советовали убрать их - мол, и крышу испортят, и листья нужно будет выгребать каждую осень, - говорит Вика. - Но они отлично вписались в ландшафт, весной дают нам свежий сок, летом —прохладный тенек. Ну а осенью да, приходится поработать с граблями.
Прогуливаясь под ними, чуть не наступил на подберезовик. Осмотрелся, а он не один — рядом еще подрастает! Чуть дальше — парочки белых груздей и моховичков. Удивительно, что после всех земляных работ грибница выжила и грибы растут прямо под окнами кухни.
Что и где посадить?
Чем еще хорош профессиональный проект ландшафтного дизайна, так это тем, что заказчик получает инструкцию с ассортиментным перечнем всех растений и план их посадок. Имея на руках посадочный чертеж, даже начинающий садовод, сам может справиться с посадками - в проекте прописано где, что и в каком количестве нужно садить.
Вот, например, входная зона у калитки. Это часть проходная, парадная и по замыслу дизайнера должна быть максимально структурированная и декоративная в любую пору года. Поэтому здесь высажена древесно-кустарниковая группа — сосны горные, спирея японская и ирга Ламарка.
Екатерина говорит, что 70% общего объема посадок должны составлять именно древесно-кустарниковые группы, так как в наших широтах у цветущих многолетников период декоративности не велик.
- У нас в саду с мая по октябрь, до первых заморозков, что-нибудь да цветет, - говорит хозяйка дома. - За счет кустарников даже под снегом все выглядит объемно, и красиво.
В миксбордерах собраны самые неприхотливые, но, наверное самые ароматные многолетники — котовник, шалфей, душица, тимьян. А еще кровохлебка, щучка - на пике декоративности их можно обрезать и использовать как сухие букеты.
Екатерина говорит, что ассортимент растений подбирался не только по цвету, но с учетом почвы на участке. Здесь плодородный слой небольшой, под ним песок, поэтому в саду в основном засухоустойчивые растения.
- Если растение требует особой плодородной почвы, то под него подготавливаются посадочные ямы, которые заполняются подходящим грунтом.
Теплолюбивые растения, которые, казалось бы, в наших климатических условиях могут погибнуть, тоже можно высаживать, но только при условии, если позволяет микроклимат участка.
- Вот здесь, у южной стены растет сиреневая Перовския, лаванда, хотя они относятся к другой климатической зоне, - объясняет Екатерина. - Но, как видим, им здесь нравится. Дело в том, что в этом месте миксбордер защищен от сквозняков и холодного ветра фасадом дома, здесь всегда тепло.
Газон и с автополивом домовладельцы делали сами — получился таким, как задумывался: ровный, густой, зеленый. При этом сетку против кротов под него не укладывали - под тонким слоем плодородки сплошной песок, а кроты в таких условиях не заводятся.
То, что перед нами малоуходный сад, то это не значит, что ухаживать за ним вовсе не нужно. Это живой организм, он постоянно растет и развивается. И ему обязательно нужны обрезка, прополка, прореживание, покос — от этих работ не избавишься. Другое дело, что эти дела, как нам показалось, владельцам приносят удовольствие. Правда, ту же весеннюю обрезку плодовых деревьев сами делать пока не решаются — не хватает опыта. Поэтому приглашают садовника и тот быстро приводит плодовый сад в порядок.
Сколько стоит сад?
Сейчас, когда смотришь с террасы на сад, трудно представить, что начиналось все с маленьких кустиков из горшочков - 4 года назад все выглядело совсем по-другому.
Вика говорит, что поначалу был соблазн купить сразу большие деревья, но ценник подействовал отрезвляюще — иргу за 300 евро покупать она не решилась. Потом еще и за 3 тысячи видела взрослое дерево. В итоге Екатерина нашла питомник, где саженец был поменьше, но стоил 70 рублей.
- Практически любое растение можно найти как по высокой цене, так и встретить бюджетный приемлемый вариант, - объясняет Екатерина. - Надо присматриваться к разным питомникам, знать их ассортимент. Как правило, если питомник сам что-то выращивает, а не привозит из-за границы, то и стоимость будет у него ниже. Как найти такие питомники? Правильный ответ — обратиться к ландшафтному дизайнеру, он обычно знает где и что искать.
Как видим, участок за довольно короткий промежуток времени разительно преобразился — куда только подевались грязь и колдобины? Можно предположить, что на благоустройство было потрачено целое состояние, но нет, все не так уж и дорого. По подсчетам Виктории, если учесть стоимость дизайн-проекта и растений, то выходит около двух с половиной тысяч долларов. И стоит признать, что озвученная сумма не выглядит какой-то неподъемной.
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Красивый сад и дом под Минском. Владельцы рассказали, сколько стоило благоустройство по дизайн-проекту
Вика и Вадим к благоустройству вокруг своего нового дома в пригороде Минска пришли по классической схеме — сначала попробовали что-то сделать сами. Но уже на...
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