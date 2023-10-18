«После преображения дача продалась в два раза дороже». Белорусский хоумстейджер − о своей работе

Работа с квартирой начинается с полного аудита недвижимости. Хоумстейджер изучает район, инфраструктуру, дом, двор, подъезд и саму квартиру. Определяет, какую целевую аудиторию может заинтересовать такое жилье и обозначает, что можно сделать в квартире для того, чтобы она скорее нашла своего покупателя.

− В самой квартире мы всегда начинаем с дехламизации. То есть, все почистить, помыть, вывезти лишнее. Дальше идет деперсонализация (уборка всего личного), но с ней сложнее. Ведь порой люди сами живут в тех квартирах, которые продают. В таком случае я пишу клиентам памятку, как все быстро убрать перед показом, и как потом это легко восстановить. У меня есть свои секреты, как за несколько минут исключить из зоны видимости тапочки, носки, зубные щетки и прочие личные вещи.

− А для чего вообще убирать тапочки? Что в них страшного?

− Надо поставить себя на место потенциального покупателя. Ему все равно, живете вы тут, или не живете − он должен увидеть в этом интерьере себя и свою будущую счастливую жизнь.

Поэтому при грамотном показе в продаваемой квартире не должно быть не только личных вещей собственников, но и самих собственников. А у нас же зачастую владелец ходит по комнатам вместе с покупателем и нахваливает свой ремонт: вот на этот розовый потолок я тысячи долларов потратил, вот тут нишу сделал, вот тут – фотообои. Моя задача еще на этапе подготовки объяснить, что розовый потолок не только не поможет увеличить стоимость квартиры, а наоборот – в разы сократит количество потенциальных показов. То есть, из 100 человек, которые готовы посмотреть эту квартиру с нейтральной отделкой, с розовым потолком ее посмотрят 5. А еще, бывает, заходишь в квартиру, а там у хозяина коллекция ножей на стене висит. Скажу сразу, что для продажи холодное оружие − вообще табу. Такая коллекция сразу настроит покупателя не на тот лад. А ведь мы должны создавать добро, позитив, уют.