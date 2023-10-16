У города появились планы на старые двухэтажки в центре. Как изменится квартал в районе проспекта Победителей

Источник материала: realt.by

Сегодня в Центральном районе Минска стартовало общественное обсуждение градостроительного проекта, касающегося квартала в районе проспекта Победителей и улицы Грибоедова. Речь идет о внесении изменений в утвержденный ранее проект. Согласно новому ПДП в квартале реконструируют отселенные малоэтажные дома, перепрофилируют существующие постройки под поликлинику и детский сад, а также возведут новое административное здание.

Градостроительный проект детального планирования касается территории в границах улицы Грибоедова – улицы Игнатенко – проспекта Победителей – проспекта Машерова. Проектируемая территория площадью 42 с половиной гектара размещается в центральной части Минска − в зоне водно-зеленого диаметра.

На первом этапе до 2026 года проектом предусматривается долгожданная реконструкция существующей малоэтажной застройки вдоль улиц Гастелло и Тарханова. Напомним, что в этих домах раньше жили работники Минского завода отопительного оборудования. Одна двухэтажка коридорного типа считалась холостяцкой, другая − семейной. Здания, построенные в 1953 году, давно обветшали, а последние жильцы выехали оттуда несколько лет назад. Лет 10-15 назад у города были планы построить тут жилье, однако согласно новому ПДП тут разместятся административные учреждения.

Также в квартале планируют завершить строительство жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой по улице Гастелло. Речь идет про элитную мноэтажку ЖК «Гастелло Резиденс», которую обещали сдать этой осенью.

Так, на месте отселенного и неиспользуемого сейчас общежития по Гастелло, 11 после реконструкции появится прокуратура Центрального района, а на месте соседних жилых зданий по Гастелло 7 и 9 – другие административные объекты, в том числе − учебно-образовательный комплекс.

Участок на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова (напротив Стелы) зарезервируют под объект, отвечающий регламентам подзоны О1 − общественной многофункциональной застройки городского центра с размещением объектов международного, национального и регионального значения. Отметим, что несколько лет назад на этом зеленом пустыре рядом с многоэтажкой на проспекте Победителей (про нее мы делали специальный репортаж) хотели разместить исторический музей, но потом от этой идеи отказались.

На втором этапе до 2030 года город намерен реконструировать здание посольства Турецкой Республики – пустующую двухэтажку на Гастелло, 12 − под общественный объект с возможностью увеличения параметров застройки. Напомним, что изначально в здании работали ясли №30 Минского завода отопительного оборудования. Затем, когда в 2000-х годах сад был закрыт, на его территории планировали разместить посольство Турции.

Также в планах города − реконструкция здания Минского городского клинического наркологического центра на Тарханова, 16 под здание поликлиники и выделение соседнего с ним участка на Тарханова, 18 под инвестиционный проект для строительства здания административно-делового назначения со встроенным гаражом-стоянкой.

Несколько изменится в ближайшие годы и существующая в районе гимназия №36. На ее базе планируется создать комплекс образовательных учреждений, в том числе и детский сад на 145 мест.

Что касается школы № 48, расположенной в квартале, то под развитие территории ей отдадут земельный участок на Тарханова, 14.

Также в районе улучшат пешеходные коммуникации, организуют новые парковки, проложат велосипедные дорожки, благоустроят и озеленят существующие скверы и дворы. Согласно плану, численность населения в квартале может увеличиться на 200 человек: с 9100 до 9300 жителей.