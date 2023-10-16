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У города появились планы на старые двухэтажки в центре. Как изменится квартал в районе проспекта Победителей

16.10.2023 16:29 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в Центральном районе Минска стартовало общественное обсуждение градостроительного проекта, касающегося квартала в районе проспекта Победителей и улицы Грибоедова. Речь идет о внесении изменений в утвержденный ранее проект. Согласно новому ПДП в квартале реконструируют отселенные малоэтажные дома, перепрофилируют существующие постройки под поликлинику и детский сад, а также возведут новое административное здание.

У города появились планы на старые двухэтажки в центре. Как изменится квартал в районе проспекта Победителей

Градостроительный проект детального планирования касается территории в границах улицы Грибоедова – улицы Игнатенко – проспекта Победителей – проспекта Машерова. Проектируемая территория площадью 42 с половиной гектара размещается в центральной части Минска − в зоне водно-зеленого диаметра.

Что тут предлагается сделать?

На первом этапе до 2026 года проектом предусматривается долгожданная реконструкция существующей малоэтажной застройки вдоль улиц Гастелло и Тарханова. Напомним, что в этих домах раньше жили работники Минского завода отопительного оборудования. Одна двухэтажка коридорного типа считалась холостяцкой, другая − семейной. Здания, построенные в 1953 году, давно обветшали, а последние жильцы выехали оттуда несколько лет назад. Лет 10-15 назад у города были планы построить тут жилье, однако согласно новому ПДП тут разместятся административные учреждения.

У города появились планы на старые двухэтажки в центре. Как изменится квартал в районе проспекта Победителей
Фото: photobuildings.com

Так, на месте отселенного и неиспользуемого сейчас общежития по Гастелло, 11 после реконструкции появится прокуратура Центрального района, а на месте соседних жилых зданий по Гастелло 7 и 9 – другие административные объекты, в том числе − учебно-образовательный комплекс.

Также в квартале планируют завершить строительство жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой по улице Гастелло. Речь идет про элитную мноэтажку ЖК «Гастелло Резиденс», которую обещали сдать этой осенью.

У города появились планы на старые двухэтажки в центре. Как изменится квартал в районе проспекта Победителей

Участок на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова (напротив Стелы) зарезервируют под объект, отвечающий регламентам подзоны О1 − общественной многофункциональной застройки городского центра с размещением объектов международного, национального и регионального значения. Отметим, что несколько лет назад на этом зеленом пустыре рядом с многоэтажкой на проспекте Победителей (про нее мы делали специальный репортаж) хотели разместить исторический музей, но потом от этой идеи отказались. 

У города появились планы на старые двухэтажки в центре. Как изменится квартал в районе проспекта Победителей

На втором этапе до 2030 года город намерен реконструировать здание посольства Турецкой Республики – пустующую двухэтажку на Гастелло, 12 − под общественный объект с возможностью увеличения параметров застройки. Напомним, что изначально в здании работали ясли №30 Минского завода отопительного оборудования. Затем, когда в 2000-х годах сад был закрыт, на его территории планировали разместить посольство Турции.

У города появились планы на старые двухэтажки в центре. Как изменится квартал в районе проспекта Победителей

Также в планах города − реконструкция здания Минского городского клинического наркологического центра на Тарханова, 16 под здание поликлиники и выделение соседнего с ним участка на Тарханова, 18 под инвестиционный проект для строительства здания административно-делового назначения со встроенным гаражом-стоянкой.

У города появились планы на старые двухэтажки в центре. Как изменится квартал в районе проспекта Победителей
Фото: photobuildings.com

Несколько изменится в ближайшие годы и существующая в районе гимназия №36. На ее базе планируется создать комплекс образовательных учреждений, в том числе и детский сад на 145 мест.

Что касается школы № 48, расположенной в квартале, то под развитие территории ей отдадут земельный участок на Тарханова, 14.

Также в районе улучшат пешеходные коммуникации, организуют новые парковки, проложат велосипедные дорожки, благоустроят и озеленят существующие скверы и дворы. Согласно плану, численность населения в квартале может увеличиться на 200 человек: с 9100 до 9300 жителей.

Общественное обсуждение пройдет с 16 по 30 октября. Направить свои замечания и предложения можно на адрес администрации Центрального района Минска, (220004, Минск, Мельникайте, 6: по почте либо на электронный адрес: cen.stroi@minsk.gov.by) с пометкой «общественное обсуждение».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Центральном районе Минска стартовало общественное обсуждение градостроительного проекта, касающегося квартала в районе проспекта Победителей...
 
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