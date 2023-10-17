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Цена - почти миллион долларов. Показываем самый дорогой дом, который купили в сентябре
17.10.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Самый дорогой дом, проданный в сентябре 2023 года, находится в престижной деревне Тарасово под Минском. Его купили за 931 тысячу долларов. Показываем, как он выглядит.
Этот коттедж был построен в 2021 году по дизайнерскому проекту. Несущие стены выполнены из газосиликатных блоков, утеплены каменной ватой. Крыша - металлочерепица. Фасад дома выполнен вентилируемым фасадом из керамогранита. Общая площадь здания — 439 м², участка — 15 соток. Со всех сторон дом окружен элитными домами.
По данным НКА коттедж был продан за 931 тысячу долларов*.
*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки
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Самый дорогой дом, проданный в сентябре 2023 года, находится в престижной деревне Тарасово под Минском. Его купили за 931 тысячу долларов. Показываем, как он выглядит.
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