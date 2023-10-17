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Цена - почти миллион долларов. Показываем самый дорогой дом, который купили в сентябре

17.10.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самый дорогой дом, проданный в сентябре 2023 года, находится в престижной деревне Тарасово под Минском. Его купили за 931 тысячу долларов. Показываем, как он выглядит.

Цена - почти миллион долларов. Показываем самый дорогой дом, который купили в сентябре

Этот коттедж был построен в 2021 году по дизайнерскому проекту. Несущие стены выполнены из газосиликатных блоков, утеплены каменной ватой. Крыша - металлочерепица. Фасад дома выполнен вентилируемым фасадом из керамогранита. Общая площадь здания — 439 м², участка — 15 соток. Со всех сторон дом окружен элитными домами.


Цена - почти миллион долларов. Показываем самый дорогой дом, который купили в сентябре

Дом представлен 2 жилыми и цокольным этажом. На первом этаже размещены кухня-гостиная на 89.5 м² с выходом на террасу, жилая комната, гардеробная и 2 санузла. На втором – 3 спальных комнаты с собственными гардеробными, 3 санузла и балкон.


Цена - почти миллион долларов. Показываем самый дорогой дом, который купили в сентябре

Цена - почти миллион долларов. Показываем самый дорогой дом, который купили в сентябре

Цена - почти миллион долларов. Показываем самый дорогой дом, который купили в сентябре

На участке есть хозблок и зона для барбекю.


Цена - почти миллион долларов. Показываем самый дорогой дом, который купили в сентябре

Цена - почти миллион долларов. Показываем самый дорогой дом, который купили в сентябре

По данным НКА коттедж был продан за 931 тысячу долларов*.

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки pr.nca.by/.

 
 
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Самый дорогой дом, проданный в сентябре 2023 года, находится в престижной деревне Тарасово под Минском. Его купили за 931 тысячу долларов. Показываем, как он выглядит.
 
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