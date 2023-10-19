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От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
19.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На прошлой неделе в Минске
Конфискат работает по адресу Лермонтова, 49. Это обычный жилой дом, на первом этаже в котором есть несколько магазинов. Новый конфискат — это офлайн-магазин площадки по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». В Минске это первый магазин, такие уже есть в Витебске и Гродно,
Новый конфискат разделен на два зала. В первом продается и техника — например, телефоны, телевизоры, и более мелкие товары вроде набора стаканов. Во втором зале — одежда, аксессуары, мелочи для кухни, украшения для дома. Многие товары в этом зале выглядят как новые. Но в отличие, от конфискатов сети «Ваш выбор», где продают и изъятое на таможне, а также есть новые вещи белорусских производителей, в магазине «БелЮрОбеспечения» абсолютно все товары, говорят продавцы, это арестованное имущество.
Еще один молодой человек интересуется кнопочным мобильным телефоном. Правда, оказывается, что он не включается. Некоторые товары не включаются из-за поломок, есть залоченные смартфоны. На большинстве телефонов есть потертости, но отдельно лежат айфоны, визуально они выглядят новыми — аккуратный внешний вид, заводская пленка.
— Это тоже все арестованные телефоны, подтвердить их оригинальность мы не можем, - предупреждает продавец.
Кнопочные стоят от 10 рублей — за эти деньги можно купить слайдер Samsung, в 50 рублей обойдется Alcatel старой модели, 400 рублей — смартфон Huawei. Модели не всех телефонов можно распознать, на большинстве этикеток указана только марка.
В магазине продается и посуда. Одна покупательница, например, заинтересовалась набором стаканов.
— Только посмотрите, чтобы без потертостей, — просит женщина продавца.
— Посудомойка если есть у вас, это точно отмоется, — отвечает продавец.
Есть украшения к праздникам — Новому году и Пасхе. Металлический подсвечник в виде пера можно купить за 4 рубля, набор новогодних шаров — за 5 рублей, дождик — 2 рубля.
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На прошлой неделе в Минске открылся конфискат площадки по продаже имущества «БелЮрОбеспечение», где продают арестованное имущество. Realt посмотрел, как выглядит...
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