ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества

19.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На прошлой неделе в Минске открылся конфискат площадки по продаже имущества «БелЮрОбеспечение», где продают арестованное имущество. Realt посмотрел, как выглядит магазин, что и за сколько там можно купить. 

От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества

Конфискат работает по адресу Лермонтова, 49. Это обычный жилой дом, на первом этаже в котором есть несколько магазинов. Новый конфискат — это офлайн-магазин площадки по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». В Минске это первый магазин, такие уже есть в Витебске и Гродно, планируют открыть магазин в Бресте. В интернет-магазине «БелЮрОбеспечения», а теперь и в офлайне продается арестованное имущество, конфискованное в счет погашения долгов.

От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества

Новый конфискат разделен на два зала. В первом продается и техника — например, телефоны, телевизоры, и более мелкие товары вроде набора стаканов. Во втором зале — одежда, аксессуары, мелочи для кухни, украшения для дома. Многие товары в этом зале выглядят как новые. Но в отличие, от конфискатов сети «Ваш выбор», где продают и изъятое на таможне, а также есть новые вещи белорусских производителей, в магазине «БелЮрОбеспечения» абсолютно все товары, говорят продавцы, это арестованное имущество.

От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества

Людей в магазине в будний день немало. Интересуются и мелочами, и техникой. Одна покупаетльница присматривается к телевизору.

— Но это все модели 2012-2014 года, — говорит продавец. — Там не будет Smart TV. 

Лучшим вариантом из всех продавец называет телевизор Sumsung за 500 рублей.

От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества

Еще один молодой человек интересуется кнопочным мобильным телефоном. Правда, оказывается, что он не включается. Некоторые товары не включаются из-за поломок, есть залоченные смартфоны. На большинстве телефонов есть потертости, но отдельно лежат айфоны, визуально они выглядят новыми — аккуратный внешний вид, заводская пленка.

— Это тоже все арестованные телефоны, подтвердить их оригинальность мы не можем, - предупреждает продавец.

Кнопочные стоят от 10 рублей — за эти деньги можно купить слайдер Samsung, в 50 рублей обойдется Alcatel старой модели, 400 рублей — смартфон Huawei. Модели не всех телефонов можно распознать, на большинстве этикеток указана только марка.

От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества

С моделями айфонов проще. Iphone Х — 890 рублей, Iphone 11 продается за 1 510 рублей, 11 Pro Max — 1 640 рублей, Iphone 12— 1 890 рублей. 

От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества

В магазине продается и посуда. Одна покупательница, например, заинтересовалась набором стаканов.

— Только посмотрите, чтобы без потертостей, — просит женщина продавца.

— Посудомойка если есть у вас, это точно отмоется,  — отвечает продавец.

Есть украшения к праздникам — Новому году и Пасхе. Металлический подсвечник в виде пера можно купить за 4 рубля, набор новогодних шаров — за 5 рублей, дождик — 2 рубля.

От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества
От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе в Минске открылся конфискат площадки по продаже имущества «БелЮрОбеспечение», где продают арестованное имущество. Realt посмотрел, как выглядит...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«После преображения дача продалась в два раза дороже». Белорусский хоумстейджер − о своей работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика