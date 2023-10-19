От свечек до айфонов. Посмотрели, что и почем продается в конфискате арестованного имущества

Людей в магазине в будний день немало. Интересуются и мелочами, и техникой. Одна покупаетльница присматривается к телевизору.

— Но это все модели 2012-2014 года, — говорит продавец. — Там не будет Smart TV.

Лучшим вариантом из всех продавец называет телевизор Sumsung за 500 рублей.