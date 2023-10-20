Дом, за квартирами в котором стояли очереди, наконец, приняли в эксплуатацию. И как он выглядит?

Если говорить о стоимости квартир, то за 3,5 года она была абсолютно разной. Первоначально цены на квартиры в доме на Жуковского выглядели весьма заманчиво. Так как на жилье могли претендовать очередники без направлений, то в зависимости от состава семьи однушка по льготной стоимости обходилась им в 23-34 тысячи долларов, двушка − в 40-44 тысячи долларов. Да, дополнительно всем дольщикам пришлось заплатить за обязательное место в паркинге, но этот нюанс потенциальных покупателей не отпугивал – вспомним ту зимнюю очередь.