Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

Cначала немного о «Светофоре». Эта сеть магазинов низких цен появилась в России почти 15 лет назад, а в Беларусь дискаунтер пришел в 2017-м. Сейчас магазины есть в Минске и всех областных центрах. За пять лет в стране открылось почти 200 магазинов.

— Цель магазинов «Светофор» — обеспечение населения товарами по самым низким ценам в регионе, — написано на сайте. — Это отражается на конечной цене для покупателей при сохранении хорошего качества.

Отвечая на вопрос о том, почему цены ниже чем во многих других магазинах, в сети объясняют , что не берут в аренду помещения с высокой ставкой, экономят на обустройстве торгового зала, не покупают дорогую рекламу на ТВ и радио, ставят жесткие рамки по ценам для поставщиков.

В компании обещали, что цены в «Спутнике» будут такими же, как и в «Светофоре».