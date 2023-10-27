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Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
27.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Чуть больше месяца назад в Беларуси
Cначала немного о «Светофоре». Эта сеть магазинов низких цен появилась в России почти 15 лет назад, а в Беларусь дискаунтер пришел в 2017-м. Сейчас магазины есть в Минске и всех областных центрах. За пять лет в стране открылось почти 200 магазинов.
— Цель магазинов «Светофор» — обеспечение населения товарами по самым низким ценам в регионе, — написано на сайте. — Это отражается на конечной цене для покупателей при сохранении хорошего качества.
Отвечая на вопрос о том, почему цены ниже чем во многих других магазинах, в сети
В компании обещали, что цены в «Спутнике» будут такими же, как и в «Светофоре».
Первый минский «Спутник» находится в ТРЦ Diamond City в Малиновке (мы
В этом магазине нет смешных надписей от продавцов, как можно встретить в небольшом «Светофоре». Вместо «Селедку не брать. Увижу — накажу», как
Ассортимент в «Спутнике» достаточно разнообразный. Здесь можно купить и еду, и посуду с бытовой химией, и товары для авто и строительства. Например, моторное масло Falcon продается за 32 рубля 64 копейки. Это на 4-5 рублей дешевле, чем в большинстве автомагазинов. Приблизительно так же отличается и цена на промышленный термофен WMC. В «Спутнике» он продается за 42 рубля.
Продается и косметика. Литр российского жидкого мыла Lamia обойдется в 3 рубля 74 копейки. В других магазинах товары этой марки встречаются не часто, но на маркетплейсах такое мыло стоит около десяти рублей. Есть товары от «Белиты». Например, гель с микрогрануламии для умывания лица «Оптимальное очищение» стоит 3 рубля 96 копеек. На официальном сайте и в «Миле» он стоит почти в два раза дороже — около 7 рублей. Смягчающий крем для ног в упаковке 300 мл обойдется в 5 рублей 30 копеек — на полтора рубля дешевле, чем на официальном сайте.
Посуда и товары для дома, которые продаются в «Спутнике», в основном яркие и пестрые. Но можно найти и что-то нейтральное. К примеру, стекляная прозрачная кастрюля Italiano объемом 3,5 литра продается за 58 рублей 97 копеек. На маркетплейсах мы нашли такую же дороже ста рублей, в белорусском интернет-магазине — за 94. За 6 рублей 99 копеек можно купитьнебольшую порционную сковородку, а за 30 рублей 54 копейки — набор из четырех винных бокалов.
С постельным бельем ситуация похожая: однотонного практически не найти, но если хочется полуторный комплект из бязи с рисунками, можно купить за 39 рублей 14 копеек, поплин обойдется дороже— 50 рублей 40 копеек.
Что с едой? Скоропортящиеся товары хранятся отдельно — в прохладном помещении, все остальное стоит в основном зале. Некоторые товары продаются в больших размерах, которые не всегда увидишь в других магазинах. Например, масло «Брест Литовск» есть и в килограммовых брикетах — стоит 20 рублей 57 копеек, а рогачевская сгущенка продается в пакете 2,4 кг —17 рублей 64 копейки.
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Чуть больше месяца назад в Беларуси появились новые вывески — «Спутник». Это в сети магазинов «Светофор» решили постепенно переименовывать гипермаркеты, чтобы...
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