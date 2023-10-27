ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

27.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Чуть больше месяца назад в Беларуси появились новые вывески — «Спутник». Это в сети магазинов «Светофор» решили постепенно переименовывать гипермаркеты, чтобы их было легче отличать от небольших магазинов сети. Пока что по всей стране «Спутников» несколько, а в Минске всего один, но со временем их будет больше. Мы сходили в первый «Спутник» в столице, посмотрели, как он выглядит, и что там продается.

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

Cначала немного о «Светофоре». Эта сеть магазинов низких цен появилась в России почти 15 лет назад, а в Беларусь дискаунтер пришел в 2017-м. Сейчас магазины есть в Минске и всех областных центрах. За пять лет в стране открылось почти 200 магазинов.

— Цель магазинов «Светофор» — обеспечение населения товарами по самым низким ценам в регионе, — написано на сайте. — Это отражается на конечной цене для покупателей при сохранении хорошего качества.

Отвечая на вопрос о том, почему цены ниже чем во многих других магазинах, в сети объясняют, что не берут в аренду помещения с высокой  ставкой, экономят на обустройстве торгового зала, не покупают дорогую рекламу на ТВ и радио, ставят жесткие рамки по ценам для поставщиков. 

В компании обещали, что цены в «Спутнике» будут такими же, как и в «Светофоре».


Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

Первый минский «Спутник» находится в ТРЦ Diamond City в Малиновке (мы рассказывали об этом торговом центре). Магазин низких цен расположен на минус первом этаже, по соседству с «Марко» и «Три цены». Это большой магазин, который визуально напоминает склад. Как и в большинстве магазинов низких цен, товары здесь выставлены прямо в коробках и на паллетах — в том числе и такая выкладка позволяет удешевить товар. 

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

В этом магазине нет смешных надписей от продавцов, как можно встретить в небольшом «Светофоре». Вместо «Селедку не брать. Увижу — накажу», как было на Кунцевщине, в «Спутнике» лишь предупреждают, что «Нарушать упаковку товара запрещается» — такое объявление периодически повторяется.

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

Ассортимент в «Спутнике» достаточно разнообразный. Здесь можно купить и еду, и посуду с бытовой химией, и товары для авто и строительства. Например, моторное масло Falcon продается за 32 рубля 64 копейки. Это на 4-5 рублей дешевле, чем в большинстве автомагазинов. Приблизительно так же отличается и цена на промышленный термофен WMC. В «Спутнике» он продается за 42 рубля.

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

В продаже есть и бытовая техника. В основном, это товары неизвестных бюджетных марок. Например, за 20 рублей 99 копеек можно купить выпрямитель для волос Centek, а за 11 рублей 66 копеек — стайлер для бороды и усов той же марки. 

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

Продается и косметика. Литр российского жидкого мыла Lamia обойдется в 3 рубля 74 копейки. В других магазинах товары этой марки встречаются не часто, но на маркетплейсах такое мыло стоит около десяти рублей. Есть товары от «Белиты». Например, гель с микрогрануламии для умывания лица «Оптимальное очищение» стоит 3 рубля 96 копеек. На официальном сайте и в «Миле» он стоит почти в два раза дороже — около 7 рублей. Смягчающий крем для ног в упаковке 300 мл обойдется в 5 рублей 30 копеек — на полтора рубля дешевле, чем на официальном сайте.

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

Посуда и товары для дома, которые продаются в «Спутнике», в основном яркие и пестрые. Но можно найти и что-то нейтральное. К примеру, стекляная прозрачная кастрюля Italiano объемом 3,5 литра продается за 58 рублей 97 копеек. На маркетплейсах мы нашли такую же дороже ста рублей, в белорусском интернет-магазине — за 94. За 6 рублей 99 копеек можно купитьнебольшую порционную сковородку,  а за 30 рублей 54 копейки — набор из четырех винных бокалов.

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

С постельным бельем ситуация похожая: однотонного практически не найти, но если хочется полуторный комплект из бязи с рисунками, можно купить за 39 рублей 14 копеек, поплин обойдется дороже— 50 рублей 40 копеек.

В «Спутнике» есть и немного одежды. За 9 рублей 45 копеек можно купить детский джемпер, за 7 рублей 56 копеек — мужскую хлопковую майку из Узбекистана — белую или черную. Вся одежда, как и другие товары, лежит в коробках.

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

Что с едой? Скоропортящиеся товары хранятся отдельно — в прохладном помещении, все остальное стоит в основном зале. Некоторые товары продаются в больших размерах, которые не всегда увидишь в других магазинах. Например, масло «Брест Литовск» есть и в килограммовых брикетах — стоит 20 рублей 57 копеек, а рогачевская сгущенка продается в пакете 2,4 кг —17 рублей 64 копейки.

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием
Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

Двухсотграммовая банка кофе Jacobs — 11 рублей 72 копейки, набор чая из ста пакетиков Greenfield English Edition— 10 рублей 26 копеек. Печенье Savoiardi, из которого готовят тирамису, — 4 рубля 75 копеек. Килограммовая упаковка российских макарон Barilla — 5 рублей 10 копеек. 

Кое-что - в два раза дешевле. Сходили в минский магазин низких цен с новым названием

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чуть больше месяца назад в Беларуси появились новые вывески — «Спутник». Это в сети магазинов «Светофор» решили постепенно переименовывать гипермаркеты, чтобы...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика