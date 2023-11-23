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«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен
23.11.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем изучать магазины низких цен в Минске. Мы уже ходили в
«Три цены» — это сеть магазинов, которая работает в Беларуси уже семь лет. Сейчас по стране насчитывается около трехста магазинов, они есть практически в каждом городе Беларуси. Когда магазины только открылись, цены действительно было три — 1,50, 2,50 и 3,50. Теперь цены стали выше и разнообразнее, но все равно остаются бюджетными. Например, дороже всего стоит пластиковая этажерка в ванную комнату — 33 рубля 90 копеек.
Визуально и по наполнению «Три цены» сильно напоминает Fix Price. Здесь тоже можно найти совсем разные товары — от продуктов до бытовой химии, от одежды до мелкой электроники. В магазине также заранее готовятся к праздникам и, например, новогодние украшения на полках появляются часто раньше, чем в других магазинах. А еще здесь порой можно увидеть товары, которые встречаются на маркетплейсах Wildberriies и Ozon.
Что по ценам? Большие елочные гирлянды продаются за 18 рублей 90 копеек. Это самые дорогие новогодние украшения. За 14 рублей 90 копеек можно купить набор шаров — совсем маленьких из 24-х штук или чуть побольше из 12-ти. За 10 рублей 90 копеек можно купить 90-сантиметровую искусственную елку — белую или зеленую. А елку высотой 60 сантиметров и вовсе за 7 рублей 50 копеек. Можно найти украшения и дешевле. Например, за 2 рубля 90 копеек можнокупить набор из трех деревянных машинок на елку.
Кстати, людей в магазине, а особенно в отделе с новогодними украшениями, достаточно много.
Дальше — посуда и кухонные мелочи. Много яркого и с рисунками, не очень много минималистичного и лаконичного. Но порой находится. Прозрачные кружки разных форм — от 2 до 5 рублей. Контейнеры для продуктов — от 40 копеек до 7 рублей 80 копеек за набор из четырех штук. Деревянные разделочные доски от 2 рублей 90 копеек до 13 рублей 90 копеек.
Из продуктов в магазине есть бакалея, консервы, чай и кофе, чипсы, орехи, напитки и сладости. В основном то, что не портится. Например, набор чая Curtis Desert Tea стоит 10 рублей 99 копеек (в других магазинах встречается за 13-14 рублей), а упаковка кофет Rafaello — 10 рублей 16 копеек (в других магазинах — 15-18 рублей).
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Продолжаем изучать магазины низких цен в Минске. Мы уже ходили в Fix Price, где самая дорогая вещь стоит 14 рублей, в «Грошык» и «Спутник», где можно найти товары в два...
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