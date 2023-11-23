«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен

Что по ценам? Большие елочные гирлянды продаются за 18 рублей 90 копеек. Это самые дорогие новогодние украшения. За 14 рублей 90 копеек можно купить набор шаров — совсем маленьких из 24-х штук или чуть побольше из 12-ти. За 10 рублей 90 копеек можно купить 90-сантиметровую искусственную елку — белую или зеленую. А елку высотой 60 сантиметров и вовсе за 7 рублей 50 копеек. Можно найти украшения и дешевле. Например, за 2 рубля 90 копеек можнокупить набор из трех деревянных машинок на елку.

Кстати, людей в магазине, а особенно в отделе с новогодними украшениями, достаточно много.