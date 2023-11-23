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«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен

23.11.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем изучать магазины низких цен в Минске. Мы уже ходили в Fix Price, где самая дорогая вещь стоит 14 рублей, в «Грошык» и «Спутник», где можно найти товары в два раза дешевле, чем в других магазинах. Сегодня отправляемся в «Три цены».

«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен

«Три цены» — это сеть магазинов, которая работает в Беларуси уже семь лет. Сейчас по стране насчитывается около трехста магазинов, они есть практически в каждом городе Беларуси. Когда магазины только открылись, цены действительно было три — 1,50, 2,50 и 3,50. Теперь цены стали выше и разнообразнее, но все равно остаются бюджетными. Например, дороже всего стоит пластиковая этажерка в ванную комнату — 33 рубля 90 копеек.

«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен

Визуально и по наполнению «Три цены» сильно напоминает Fix Price. Здесь тоже можно найти совсем разные товары — от продуктов до бытовой химии, от одежды до мелкой электроники. В магазине также заранее готовятся к праздникам и, например, новогодние украшения на полках появляются часто раньше, чем в других магазинах. А еще здесь порой можно увидеть товары, которые встречаются на маркетплейсах Wildberriies и Ozon.  

«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен

Что по ценам? Большие елочные гирлянды продаются за 18 рублей 90 копеек. Это самые дорогие новогодние украшения. За 14 рублей 90 копеек можно купить набор шаров — совсем маленьких из 24-х штук или чуть побольше из 12-ти. За 10 рублей 90 копеек можно купить 90-сантиметровую искусственную елку — белую или зеленую. А елку высотой 60 сантиметров и вовсе за 7 рублей 50 копеек. Можно найти украшения и дешевле. Например, за 2 рубля 90 копеек можнокупить набор из трех деревянных машинок на елку.

Кстати, людей в магазине, а особенно в отделе с новогодними украшениями, достаточно много.

«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен
«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен
«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен
«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен
«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен

Дальше — посуда и кухонные мелочи. Много яркого и с рисунками, не очень много минималистичного и лаконичного. Но порой находится. Прозрачные кружки разных форм — от 2 до 5 рублей. Контейнеры для продуктов — от 40 копеек до 7 рублей 80 копеек за набор из четырех штук. Деревянные разделочные доски от 2 рублей 90 копеек до 13 рублей 90 копеек.

«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен
«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен
«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен
«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен

Много в магазине и товаров для садоводства. От серьезного дачного варианта до домашнего. Например, кашпо и вазоны для комнатных растений стоят от 1 рубля 25 копеек до 14 рублей 90 копеек.

«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен

Есть бытовая химия и товары для уборки. За 2 рубля можно купить набор из пяти черных губок для мытья посуды, а капсулы для стирки (10 штук) — за 5 рублей 69 копеек.

«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен
«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен
«Рафаэлло» - в полтора раза дешевле. Сходили в еще один магазин низких цен

Из продуктов в магазине есть бакалея, консервы, чай и кофе, чипсы, орехи, напитки и сладости. В основном то, что не портится. Например, набор чая Curtis Desert Tea стоит 10 рублей 99 копеек (в других магазинах встречается за 13-14 рублей), а упаковка кофет Rafaello — 10 рублей 16 копеек (в других магазинах — 15-18 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем изучать магазины низких цен в Минске. Мы уже ходили в Fix Price, где самая дорогая вещь стоит 14 рублей, в «Грошык» и «Спутник», где можно найти товары в два...
 
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