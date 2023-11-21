Если агентству платит только продавец, то какие гарантии у покупателя? Спросили у специалиста

Источник материала: realt.by

4 ноября вступило в силу постановление Совмина № 754 «О тарифах на риэлтерские услуги». Кроме прочего, там четко прописано, что если продавец заключил договор с агентством, он и оплачивает услугу, с покупателя не могут тоже взять оплату. У читателей Realt возник вопрос: а какие гарантии в этом случае будет иметь покупатель? Спросили у помощника директора по правовым вопросам агентства недвижимости «Твоя столица», аттестованного риэлтера Андрея Кудакаева.

Раньше когда агентство проводило сделку купли-продажи квартиры, периодически договор заключали и с покупателем, и с продавцом. В этом случае гарантии получали обе стороны и в случае, если позже возникали какие-то вопросы, они могли обратиться в агентство. В новом постановлении Совмина четко прописано, что услугу оплачивает одна сторона — если в агентство обратился продавец, то он и платит. А есть ли в такоем случае какие-то гарантии у покупателя?

— Согласно условиям обязательного страхования, определенным Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь №530 от 25.08.2006, по договору обязательного страхования застрахована ответственность риэлтерской организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение ею обязательств по договору на оказание риэлтерских услуг.

При наступлении страхового случая возмещение по договору обязательного страхования выплачивается потребителю услуг риэлтерской организации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением страхователем (риэлтерской организацией) обязательств по договору на оказание риэлтерских услуг, заключенному в период действия договора обязательного страхования. Риэлтерская организация действительно несет ответственность только перед потребителем, заключившим договор, — констатирует Андрей Кудакаев.

Так как страхуются последствия риэлтерской деятельности, а если договора на оказание риэлтерских услуг в отношении покупателя нет, то и ответственности риэлтерской организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение ею обязательств по договору на оказание риэлтерских услуг, быть не может.

Однако бывают ситуации, при которых ответственность агентства перед покупателем все же наступает, хоть договора у покупателя и нет.

— При этом ответственность риэлтерской организации перед покупателем может наступить, но только при наличии судебного решения о возмещении расходов по сделке, признанной недействительной.

Сложность в том, что покупатель без договора напрямую может апеллировать только к продавцу. Если суд признает виновным продавца, продавец вправе предъявить требования к риэлтерской компании и доказать, что это произошло по ее вине.

В этом случае процесс доказывания вины риэлтерской организации гораздо сложнее, чем вины продавца. Чаще всего именно продавец может сознательно скрывать какие-то моменты. В случае если продавцу удастся доказать, что сделка признана недействительной по вине риэлтерской компании, возникает ее ответственность. Это очень длительный и непредсказуемый процесс.