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Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

24.11.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня у нас финал истории строительства одного из самых необычных и оригинальных домов в Беларуси - в «доме-землянке» или «доме-бункере» архитектор Алексей Кораблев с супругой  живут уже с лета. Мы отправились к ним в гости — посмотреть, что же получилось в итоге.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Почему «дом-землянка»?

Окрестности Раубичей — иллюстрация мечты о загородной жизни. Тут тебе и холмы, и целые горы поросшие сосновыми лесами, и озеро с теряющимися в тумане островами. Именно в этих краях архитектор и основатель студии ZROBIM architects Алексей Кораблев три года назад купил участок в садовом товариществе - на первой линии Дубровенского водохранилища. 

— Изначально большой стройки не планировал, думал быстро поставить небольшой каркасник-дачу на 40 «квадратов», — рассказывает Алексей. — Но, посоветовавшись с женой мы решили, что нужно строить что-то более основательное и больше по размерам — чтобы можно было использовать его и как полноценное загородное жилье. 

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Место красивое, но для строительства мало подходящее - перепад высот на участке - 7 метров! Алексей говорит, что были разные варианты, как на таком рельефе возводить дом, но он выбрал самый не очевидный — врезать строение в холм, то есть «утопить» его ниже верхней точки участка (от дороги).

В итоге дом заглубили так, что с дороги мы видим лишь поросшую травой плоскую крышу и облицованные камнем бортики подпорных стен — именно поэтому во время строительства его стали называть «дом- землянка», «бункер-хаус».

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Перепад высот на участке - 7 метров
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Если посмотреть на участок сверху, то дом как будто находится внутри п-образной железобетонной крепости. Высокие бетонные подпорные стены с трех сторон, кроме своей главной функции — удерживать нависающий нам домом земляной холм от дороги, — скрывают обитателей от глаз соседей. Таким образом обеспечивается максимальная приватность, а это было одним из важных пожеланий архитектора.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Само строение стоит на мощной бетонной плите, стены — из керамзитобетонных блоков. Крыша плоская, зеленая — в том смысле, что на ней растет трава. Ее площадь 220 квадратов и это более чем в два раза больше площади дома. Дело в том, что крыша имеет большие свесы-консоли: со стороны входа - 1,2 метра, над террасой — 4 метра. И заметьте, опор-подпорок нигде нет.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Подпорные стены облицованы плитным камнем, порода златолит
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Еще одна сложная конструкция — 18-ти метровая стена панорамного остекления в рамах из теплого алюминия с энергоэффективными стеклопакетами, которая видна только со стороны участка. Самой дорогой деталью в этой конструкции стали большие сдвижные двери в гостиной — они закрывают проем в 4 метра как раз напротив гостиной. Благодаря им в открытом виде внутреннее пространство становится частью природы.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Окна в теплом алюминиевом профиле. Изначально профиль был белым, но в процессе рамы перекрасили в черный

Кстати, нависающая консоль крыши над стеклянной стеной нужна была не только для красоты. Она рассчитана так, что летние солнечные лучи проходят как раз по границе террасы и стекла и не перегревают внутренние помещения. Зимой же, когда солнце ниже, его лучи, наоборот, попадают внутрь дома и нагревают комнаты.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Подвал тоже имеется, правда, расположен он не под домом, а сбоку, за подпорной стеной.

- В какой-то момент я понял, что мне нужно дополнительное хозпомещение для хранения, - рассказывает Алексей. - Строить сарай в конце участка желания не было, поэтому решил использовать рельеф — в холме за подпорной стенкой со стороны дороги отрыли котлован и в нем отлили бетонную комнату-подвал на 50 квадратов. Вход в нее сделали со стороны внутреннего дворика — для этого пришлось вырезать в монолите проем под распашные двери.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Двери в подвал обшиты листовым железом — со временем они полностью покроются ржавчиной

Хюге? Джапанди!

Спускаемся по монолитной лестнице от парковки и попадаем во внутренний дворик перед парадным входом. 

Входные двери кто-то назовет огромными и будет прав — они от пола до потолка, высота 2,8 метров. Изготавливались под заказ — основная конструкция алюминиевая с утеплением («Алютех»). Наружный слой — натуральный шпон. Рядом такое же по высоте окно — всегда можно видеть, кто пришел в гости. Плюс естественное освещение для прихожей. 

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

В интерьере читается сочетание скандинавской стилистики и японского минимализма —  сдержано, минимум декора, но уютно. 

- Дизайн интерьера называется джапанди, - объясняет Алексей. - Он не на столько аскетичный, как японский минимализм, но и не такой «плюшево-подушечный» как скандинавский.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Центральная часть дома — общее пространство гостиной-кухни. В нем все сделано так, чтобы оно читалось целостно, в одином стиле. Именно поэтому в кухонной зоне нет верхних шкафчиков и классического фартука. Рабочая зона оформлена лаконично, в одну линию. Столешница облицована крупноформатным керамогранитом, фасады нижних ящиков под ней — натуральный шпон.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Холодильник тоже есть, но он спрятан за панелью в нише — его не найдешь, если не знать, где искать. Вся кухонная утварь, которая не поместилась в нижние шкафчики, находится в кладовке, которая служит также котельной и постирочной.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Вторая часть гостиной - диванная. Основная идея была сделать фокус на камине. Он у Алексея особенный — без стекла, с открытой топкой и оригинальным дизайном задней облицовки. Он полностью безопасный — сверху можно опустить короб с металлической мелкой сеткой и можно не опасаться, что в гостиную выпадет уголек.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Камин больше для антуража и уюта — живой огонь, треск дров. Та часть камина, которая должна работать на обогрев, зашита теплоизоляционными плитами, чтобы помещение не перегревалось. Канал, по которому тепло должно было направляться в зону гостиной, перенесли на заднюю сторону камина, в зону прихожей. 

Стена над очагом используется как экран для проектора, а аудиосистема спрятана в тумбе по  сторонам от камина. Таким образом в интерьере ничего лишнего - ни телевизора, ни колонок. 

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

В доме две спальни, расположены они по бокам гостиной. С одной стороны находится гостевая комната, которая в будущем может стать детской. В ней сделан шкаф со сдвижными створками из деревянных реек от пола до потолка. В закрытом виде шкаф выглядит как отделка стены.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Обстановка мастер-спальни довольно аскетичная — кровать, шкаф и рабочее место. Возможно, кто-то скажет, что как можно жить в «аквариуме»? Но вверху больших окон прячутся рулонные непрозрачные шторы, которые можно опустить до самого пола одной кнопкой.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Все межкомнатные двери в доме сдвижные - при открытии убираются внутрь стен. Еще один момент — они, как и входные, имеют нестандартную высоту — 2,8 м. В открытом положении дом просматривается из конца в конец - во всю длину панорамного остекления. 

Стоит отметить, что вид из окон  — тоже по сути часть интерьера. Например, у подпорной стенки от входа, ровно напротив окна в гостиной, Алексей посадил декоративную яблоню - она эффектно выглядят на фоне темно-серой стены в любую пору года, как живая картина в большой раме. 

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Стены дома из керамзитобетона, утеплены каменной ватой. На фасаде - декоративная штукатурка Baumit

Через стеклянную стену с другой стороны открывается вид на террасу, участок и озеро за ним. Чтобы усилить эффект визуальной интеграции внутреннего и внешнего пространства, терраса и полы дома сделаны в одной плоскости, а настил из лиственницы затонировали в цвет дубового паркета. Алексей говорит, что это прямая отсылка к модернистской архитектуре прошлого века, философия которой заключается в том, что природа должна быть частью интерьера.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Со стороны участка терраса двухуровневая. На нижнем уровне расположены костровая зона и джакузи
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Домашний СПА-комплекс

Санузел заслуживает подробного описания. Помещение довольно просторное и, благодаря панорамному окну, с хорошим естественным освещением. Под окном установлена отдельностоящая и наполовину утопленная в пол ванна - для удобства использования. Приватность обеспечивают деревянные жалюзи.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Дальше - душевая кабина в облицовке из изумрудной глазурованной плитки. Рядом — сауна с электрокаменкой. Для ее отделки использовались специальные шпонированные панели для саун. 

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

От общего пространства ванной комнаты парилку отделяет стеклянная стена. Чем не полноценная СПА-зона?

Инженерная начинка

Заглядываем в котельную. Возможно, так выглядит инженерный отсек орбитальной станции - обилие труб разных диаметров, подходящих к черным ящикам под потолком, провода, шкафы с автоматами и мигающими разноцветными индикаторами девайсами. Сходу опознали только котел и бойлер, остальное — части системы принудительной вентиляции с рекуператором, фильтрацией, увлажнителем и кондиционером, блок управления Умного дома. 

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Интересный технический момент — все коммуникации, включая каналы вентиляции и кондиционирования, спрятаны в полу. Греют же дом внутрипольные конвекторы под окнами — систему теплых полов Алексей делать не стал.

Отапливается дом только электричеством и это совсем не дешево — в зимние месяцы по дачному тарифу до 600 рублей нагорает. Справедливости ради отметим, что это сумма не только за отопление, но и за работу печки-каменки в сауне и принудительной вентиляции.

Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Финал

Итак, дом построен, заселен и можно говорить о финансовой стороне дела. В проект архитектор вложил больше денег, чем задумывал в самом начале, но ведь и дом по финалу получился классный. 

— Сразу было понятно, что это не бюджетное строительство, но и такую задачу я не ставил, — говорит он. - В дом были заложены технические решения по инженерным системам довольно высокого уровня, конструктивные решения тоже потребовали больших вложений.  Плюс ко всему за время строительства дорожали стройматериалы. Точными подсчетами я перестал заниматься, когда сумма вложений перешагнула отметку в 150 тысяч долларов. По грубым оценкам, на данный момент вместе с участком дом обошелся в 200-250 тысяч долларов.  Но это уже финал и я уже три месяца живу в собственном доме — таком, о котором мечтал. 

Наш видеосюжет о доме Алексея Кораблева можно посмотреть здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня у нас финал истории строительства одного из самых необычных и оригинальных домов в Беларуси - в «доме-землянке» или «доме-бункере» архитектор Алексей...
 
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