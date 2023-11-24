Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось

Место красивое, но для строительства мало подходящее - перепад высот на участке - 7 метров! Алексей говорит, что были разные варианты, как на таком рельефе возводить дом, но он выбрал самый не очевидный — врезать строение в холм, то есть «утопить» его ниже верхней точки участка (от дороги).

В итоге дом заглубили так, что с дороги мы видим лишь поросшую травой плоскую крышу и облицованные камнем бортики подпорных стен — именно поэтому во время строительства его стали называть «дом- землянка», «бункер-хаус».