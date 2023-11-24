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Минский архитектор три года строил дом-землянку на берегу. Смотрим, что у него в итоге получилось
24.11.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня у нас финал истории строительства одного из самых необычных и оригинальных домов в Беларуси - в «доме-землянке» или «доме-бункере» архитектор Алексей Кораблев с супругой живут уже с лета. Мы отправились к ним в гости — посмотреть, что же получилось в итоге.
Почему «дом-землянка»?
Окрестности Раубичей — иллюстрация мечты о загородной жизни. Тут тебе и холмы, и целые горы поросшие сосновыми лесами, и озеро с теряющимися в тумане островами. Именно в этих краях архитектор и основатель студии ZROBIM architects Алексей Кораблев три года назад купил участок в садовом товариществе - на первой линии Дубровенского водохранилища.
— Изначально большой стройки не планировал, думал быстро поставить небольшой каркасник-дачу на 40 «квадратов», — рассказывает Алексей. — Но, посоветовавшись с женой мы решили, что нужно строить что-то более основательное и больше по размерам — чтобы можно было использовать его и как полноценное загородное жилье.
Место красивое, но для строительства мало подходящее - перепад высот на участке - 7 метров! Алексей говорит, что были разные варианты, как на таком рельефе возводить дом, но он выбрал самый не очевидный — врезать строение в холм, то есть «утопить» его ниже верхней точки участка (от дороги).
В итоге дом заглубили так, что с дороги мы видим лишь поросшую травой плоскую крышу и облицованные камнем бортики подпорных стен — именно поэтому во время строительства его стали называть «дом- землянка», «бункер-хаус».
Если посмотреть на участок сверху, то дом как будто находится внутри п-образной железобетонной крепости. Высокие бетонные подпорные стены с трех сторон, кроме своей главной функции — удерживать нависающий нам домом земляной холм от дороги, — скрывают обитателей от глаз соседей. Таким образом обеспечивается максимальная приватность, а это было одним из важных пожеланий архитектора.
Само строение стоит на мощной бетонной плите, стены — из керамзитобетонных блоков. Крыша плоская, зеленая — в том смысле, что на ней растет трава. Ее площадь 220 квадратов и это более чем в два раза больше площади дома. Дело в том, что крыша имеет большие свесы-консоли: со стороны входа - 1,2 метра, над террасой — 4 метра. И заметьте, опор-подпорок нигде нет.
Еще одна сложная конструкция — 18-ти метровая стена панорамного остекления в рамах из теплого алюминия с энергоэффективными стеклопакетами, которая видна только со стороны участка. Самой дорогой деталью в этой конструкции стали большие сдвижные двери в гостиной — они закрывают проем в 4 метра как раз напротив гостиной. Благодаря им в открытом виде внутреннее пространство становится частью природы.
Кстати, нависающая консоль крыши над стеклянной стеной нужна была не только для красоты. Она рассчитана так, что летние солнечные лучи проходят как раз по границе террасы и стекла и не перегревают внутренние помещения. Зимой же, когда солнце ниже, его лучи, наоборот, попадают внутрь дома и нагревают комнаты.
Подвал тоже имеется, правда, расположен он не под домом, а сбоку, за подпорной стеной.
- В какой-то момент я понял, что мне нужно дополнительное хозпомещение для хранения, - рассказывает Алексей. - Строить сарай в конце участка желания не было, поэтому решил использовать рельеф — в холме за подпорной стенкой со стороны дороги отрыли котлован и в нем отлили бетонную комнату-подвал на 50 квадратов. Вход в нее сделали со стороны внутреннего дворика — для этого пришлось вырезать в монолите проем под распашные двери.
Хюге? Джапанди!
Спускаемся по монолитной лестнице от парковки и попадаем во внутренний дворик перед парадным входом.
Входные двери кто-то назовет огромными и будет прав — они от пола до потолка, высота 2,8 метров. Изготавливались под заказ — основная конструкция алюминиевая с утеплением («Алютех»). Наружный слой — натуральный шпон. Рядом такое же по высоте окно — всегда можно видеть, кто пришел в гости. Плюс естественное освещение для прихожей.
Центральная часть дома — общее пространство гостиной-кухни. В нем все сделано так, чтобы оно читалось целостно, в одином стиле. Именно поэтому в кухонной зоне нет верхних шкафчиков и классического фартука. Рабочая зона оформлена лаконично, в одну линию. Столешница облицована крупноформатным керамогранитом, фасады нижних ящиков под ней — натуральный шпон.
Вторая часть гостиной - диванная. Основная идея была сделать фокус на камине. Он у Алексея особенный — без стекла, с открытой топкой и оригинальным дизайном задней облицовки. Он полностью безопасный — сверху можно опустить короб с металлической мелкой сеткой и можно не опасаться, что в гостиную выпадет уголек.
Камин больше для антуража и уюта — живой огонь, треск дров. Та часть камина, которая должна работать на обогрев, зашита теплоизоляционными плитами, чтобы помещение не перегревалось. Канал, по которому тепло должно было направляться в зону гостиной, перенесли на заднюю сторону камина, в зону прихожей.
Стена над очагом используется как экран для проектора, а аудиосистема спрятана в тумбе по сторонам от камина. Таким образом в интерьере ничего лишнего - ни телевизора, ни колонок.
Все межкомнатные двери в доме сдвижные - при открытии убираются внутрь стен. Еще один момент — они, как и входные, имеют нестандартную высоту — 2,8 м. В открытом положении дом просматривается из конца в конец - во всю длину панорамного остекления.
Стоит отметить, что вид из окон — тоже по сути часть интерьера. Например, у подпорной стенки от входа, ровно напротив окна в гостиной, Алексей посадил декоративную яблоню - она эффектно выглядят на фоне темно-серой стены в любую пору года, как живая картина в большой раме.
Через стеклянную стену с другой стороны открывается вид на террасу, участок и озеро за ним. Чтобы усилить эффект визуальной интеграции внутреннего и внешнего пространства, терраса и полы дома сделаны в одной плоскости, а настил из лиственницы затонировали в цвет дубового паркета. Алексей говорит, что это прямая отсылка к модернистской архитектуре прошлого века, философия которой заключается в том, что природа должна быть частью интерьера.
Домашний СПА-комплекс
Санузел заслуживает подробного описания. Помещение довольно просторное и, благодаря панорамному окну, с хорошим естественным освещением. Под окном установлена отдельностоящая и наполовину утопленная в пол ванна - для удобства использования. Приватность обеспечивают деревянные жалюзи.
От общего пространства ванной комнаты парилку отделяет стеклянная стена. Чем не полноценная СПА-зона?
Инженерная начинка
Заглядываем в котельную. Возможно, так выглядит инженерный отсек орбитальной станции - обилие труб разных диаметров, подходящих к черным ящикам под потолком, провода, шкафы с автоматами и мигающими разноцветными индикаторами девайсами. Сходу опознали только котел и бойлер, остальное — части системы принудительной вентиляции с рекуператором, фильтрацией, увлажнителем и кондиционером, блок управления Умного дома.
Интересный технический момент — все коммуникации, включая каналы вентиляции и кондиционирования, спрятаны в полу. Греют же дом внутрипольные конвекторы под окнами — систему теплых полов Алексей делать не стал.
Отапливается дом только электричеством и это совсем не дешево — в зимние месяцы по дачному тарифу до 600 рублей нагорает. Справедливости ради отметим, что это сумма не только за отопление, но и за работу печки-каменки в сауне и принудительной вентиляции.
Финал
Итак, дом построен, заселен и можно говорить о финансовой стороне дела. В проект архитектор вложил больше денег, чем задумывал в самом начале, но ведь и дом по финалу получился классный.
— Сразу было понятно, что это не бюджетное строительство, но и такую задачу я не ставил, — говорит он. - В дом были заложены технические решения по инженерным системам довольно высокого уровня, конструктивные решения тоже потребовали больших вложений. Плюс ко всему за время строительства дорожали стройматериалы. Точными подсчетами я перестал заниматься, когда сумма вложений перешагнула отметку в 150 тысяч долларов. По грубым оценкам, на данный момент вместе с участком дом обошелся в 200-250 тысяч долларов. Но это уже финал и я уже три месяца живу в собственном доме — таком, о котором мечтал.
Наш видеосюжет о доме Алексея Кораблева можно посмотреть
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Сегодня у нас финал истории строительства одного из самых необычных и оригинальных домов в Беларуси - в «доме-землянке» или «доме-бункере» архитектор Алексей...
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