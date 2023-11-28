«Муж отказывался переезжать». Минчане – о том, как выбирали квартиры (и о чем пожалели потом)

В итоге, год назад мы купили однокомнатную квартиру в Зеленом Луге. Как бы смешно не звучало, но мы искали квартиру именно на первом этаже. Мне кажется, что первый этаж – это какая-то свобода. Как будто ты живешь не в многоквартирнике, а где-то в частном доме. В этот раз мы выбрали не новостройку, а старый трехэтажный дом. В нашем подъезде всего 9 квартир! Живя в НБ, о таком можно было только мечтать. Мы любим спокойствие, и такой дом – это то, что нам нужно. Ремонт в квартире был, мы лишь немного добавили в интерьер винтажного стиля. И да – тут у нас трехметровые потолки.

Сейчас я очень счастлива, что мы купили именно эту квартиру и переехали из элитного района в обычный. Тут много зелени, рядом Цнянское водохранилище, а через дорогу − Севастопольский парк. Если смотреть на сегодняшний день, то единственное, на что мы не обратили внимание при выборе квартиры (а надо было бы) – это балкон. У нас на первом этаже его нет, и этой опции немного не хватает. В остальном же на новом месте, где мы живем уже год, нас все устраивает.

«Я бы ни за что не брала 5-й этаж без лифта»

Елена, 62 года:

− Мы покупали квартиру в далеком 2000-м году. Выбор квартир в Минске тогда был совсем небольшой, поэтому брали то, что предлагали. Это был новый монолитный дом с интересными планировками и большими квартирами. Все что нас интересовало – это как можно больший метраж и наличие энного количества комнат в квартире. У нас – две дочери, хотелось, чтобы у каждой была своя комната. А еще мы мечтали о гардеробной, кабинете, большой столовой. После стандартных трешек, в которых все тогда жили, хотелось не ограничивать себя. Поэтому когда нам предложили огромную 100-метровую квартиру на последнем пятом этаже – мы были счастливы. Этаж в те годы вообще не смущал. Что касается метража, то взяли бы и больше, но других вариантов не было.

Что изменилось сегодня, спустя 20 лет? Во-первых, я бы ни за что не брала 5-й этаж без лифта. Мы с мужем не молодеем и с каждым годом подниматься все тяжелее. Кто-то скажет – ничего, зато всегда будете в форме. Да, но это если ходить налегке. А вы пробовали затащить на этаж наполнитель для кошачьего туалета или тяжелый чемодан?! Конечно, частично проблему решают курьеры, но спускаться вниз и подниматься обратно без лифта – уже напрягает.