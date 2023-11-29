"Здесь нет человеческих магазинов". Как живется на полуострове у Свислочи в центре Минска

- Раньше мы этот район называли Ляховка. А переулок так и был Казарменным. Его так назвали потому, что когда-то здесь стояли уланские казармы. Так название и прижилось, и его не меняли. Сам по себе мне район очень нравится, я уже так привыкла к нему, столько лет здесь живу. Но есть и один серьезный минус. Здесь совсем нет человеческих магазинов, особенно самых необходимых - продуктовых. Когда школьницей была, здесь на улице Лодочной был частный сектор и работало четыре продуктовых и один промтоварный. Потом открыли хороший магазин на Красноармейской, в нем можно было купить все - от тапочек до стиральных машин. Но его тоже закрыли, сказали, что в этом районе очень дорогая аренда. Сейчас у нас остался только один гастроном "Старожитный" на Красноармейской, а если еще дальше пойти, то есть "Евроопт", но он все-таки далековато. Приходится заказывать еду по интернету, но этого не будешь делать каждый день, особенно если нужно что-то по мелочи. Кроме этого, здесь все прекрасно - и поликлиника рядом, и аптеки недалеко, удобно.