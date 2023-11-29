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"Здесь нет человеческих магазинов". Как живется на полуострове у Свислочи в центре Минска
29.11.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В центре Минска, недалеко от станции метро “Первомайская”, находится участок земли, который местные называют полуостровом. Такое название пошло от того, что постройки здесь находятся между Свислочью, ее изгибы окружают их с трех сторон. Есть на полуострове и колоритный жилой дворик, который объединяет послевоенные трех- и четырехэтажки. А еще тут есть депутатский дом и дом дипломатов. Мы поговорили с местными жителями и узнали, как им здесь живется.
Через весь полуостров проходит улица Красноармейская, которая за все время успела побыть Кошарской, Батальонной, Скобелевской, а нынешнее название обрела только в 1919 году. Если смотреть по карте, то она как будто разделяет полуостров на две части. Прохаживаясь по ней, можно увидеть здание бывшего станкостроительного завода имени Кирова - сейчас оно практически пустует, лишь несколько помещений занято под офисы, “Киновидеопрокат” и Прокуратуру Ленинского района. Завершает улицу гостиница “Пекин”, открытая здесь в 2014-м. Кроме того, на “полуострове” находятся кардиологический центр Ленинского района, отдел принудительного исполнения, несколько исторических памятников и парк 40-летия Великого Октября.
Первым делом идем во дворик, который расположился на пересечении улицы Красноармейской и Казарменного переулка. Внутри здесь царит своя атмосфера. Дома тут хоть и построены в одном стиле советского неоклассицизма, но благодаря разным деталям здания выглядят совершенно разными, где-то даже контрастными. В середине дворика находится “Сауна”, которая изначально была котельной и до сих пор выглядит как непримечательное административное здание.
Чем больше осматриваешься в этом дворике, тем больше замечаешь необычных деталей. Вот рядом с подъездом одного из домов стоит яркий желтый диван с фиолетовыми гирляндами над ним, а вот у кого-то из окна торчит голова манекена в солнцезащитных очках, который как будто следит за тем, что происходит вокруг. По всему двору развешаны кормушки для птиц, видно, что за ними здесь тщательно следят.
“У нас проходил единственный в мире партизанский парад”
В одной из пятиэтажек этого дворика живет Евгения Абрамовна. В дом по адресу Казарменный переулок, 5а она с семьей переехала в 1957-м году. Тогда его только сдали в эксплуатацию. И жилье здесь выделялось работникам Минского станкостроительного завода (ОАО “МЗОР”).
Три подъезда пятиэтажки объединяют 60 квартир. На этаже соседствует три трешки и одна двушка.
- Изначально квартиры были коммуналками. То есть, например, в трехкомнатной здесь жило по три семьи. На каждую - по комнате, - вспоминает Евгения Абрамовна. - Моей маме, которая работала на МЗОРе, сначала дали одну комнату в двушке. Благо, жилье было сразу со всеми удобствами. У нас в квартире изначально были и ванная, и туалет, причем раздельные. Но вы только представьте, что в каждой семье минимум один ребенок, а чаще всего два. И вот все живут в одной квартире. Неудобства, конечно, были сильные, но как-то жили в коммуналке, причем долгое время. Хотя со временем люди начали становиться на очередь на жилье. В итоге переселение проходило так, что квартиры выдавались в тех домах и районах, где постепенно освобождалась жилплощадь. Некоторым приходилось стоять по 10-15 лет в организациях, в которых они работали, чтобы получить отдельные квартиры. Нам посчастливилось занять здесь всю квартиру только, когда я была в шестом классе.
Евгения Абрамовна обращает внимание, что, несмотря на то, что в доме преобладают трешки, метраж у них у всех разный.
- Двухкомнатные здесь по метражу одинаковые. Что касается трехкмонатных, то у нас, например, она 72 квадрата, но это самый маленький метраж из трех вариантов. Две остальные на площадке больше по размеру: у них и комнаты просторнее, и коридор длиннее. Кстати, насколько я знаю, у всех квартир на первых этажах здесь есть погребы, в которых можно, например, хранить картошку. А вот балконов очень мало, и это большой минус, белье приходится сушить на улице.
Дом, в котором живет Евгения Абрамовна, построен в стиле советского неоклассицизма. Черты стиля прослеживаются, например, в арочных окнах, которые расположены над входами в подъезды. Фасад дома украшен барельефами с вазами, на крыше дома установлены скульптурные композиции.
Пятиэтажка возведена из кирпича, который от времени местами уже поменял цвет. Возможно, поэтому и возникает ощущение, что дом нуждается в ремонте.
Как рассказала местная жительница, за весь период капитальные ремонты здесь делались два раза. Первый - в 1968-м году, а второй - в 1981-м.
- Тогда еще была советская власть, все изменялось досконально. Нам обновляли стояки и трубы, красили полы, стены и потолки. Причем все это делалось бесплатно, - вспоминает Евгения Абрамовна. - На данный момент капитального ремонта не было практически тридцать лет.
Отмечает женщина и то, что дом понемногу омолаживается.
- Я уже мало кого знаю из соседей, не то, что в доме, но даже и в подъезде. Люди продают часто квартиры. Кстати, делают ремонты, которые и разрушают этот дом. Сам по себе он же старый, а они все ломают до самого кирпича, это ужасно. А еще здесь много квартир сдается в аренду, поэтому часто люди меняются. Иногда встретишь кого-то в подъезде, человек поздоровается, а я вообще не понимаю, кто это и откуда.
Со временем изменения происходят не только с самим домом, но и с районом, где этот двор находится.
- Раньше мы этот район называли Ляховка. А переулок так и был Казарменным. Его так назвали потому, что когда-то здесь стояли уланские казармы. Так название и прижилось, и его не меняли. Сам по себе мне район очень нравится, я уже так привыкла к нему, столько лет здесь живу. Но есть и один серьезный минус. Здесь совсем нет человеческих магазинов, особенно самых необходимых - продуктовых. Когда школьницей была, здесь на улице Лодочной был частный сектор и работало четыре продуктовых и один промтоварный. Потом открыли хороший магазин на Красноармейской, в нем можно было купить все - от тапочек до стиральных машин. Но его тоже закрыли, сказали, что в этом районе очень дорогая аренда. Сейчас у нас остался только один гастроном "Старожитный" на Красноармейской, а если еще дальше пойти, то есть "Евроопт", но он все-таки далековато. Приходится заказывать еду по интернету, но этого не будешь делать каждый день, особенно если нужно что-то по мелочи. Кроме этого, здесь все прекрасно - и поликлиника рядом, и аптеки недалеко, удобно.
А еще Евгения Абрамовна говорит, что в 1944-м году, когда освободили Минск, здесь на набережной проходил единственный в мире партизанский парад.
- Уже давно обещали поставить памятник по этому случаю, но не сделали, хотя это серьезное историческое место.
“Такой тишины и спокойствия, как раньше, уже нет”
В интересном дворике живет и Ольга Анатольевна. В четырехэтажку на Красноармейской, 34 вместе с семьей она переехала в 1969-1970-х годах.
- Тогда был гособмен квартир. Вот так мы сюда и заселились. До нас здесь была коммуналка. Сейчас я знаю, что дом представляет архитектурную ценность. И ходят слухи, что работники завода, который был неподалеку, строили его самостоятельно, но не знаю, насколько они правдивы.
Всего в этом доме три подъезда. В отличие от предыдущего здесь на площадке по три квартиры - две двушки и одна четырехкомнатная. Ольга Анатольевна вспоминает, что последний раз здание ремонтировали лет тринадцать назад.
- Тогда здесь меняли окна и трубы, все белили и красили, также утеплили нам северную сторону. Сейчас, со временем, ничего такого глобального делать уже и не нужно.
Отмечает она и изменения, которые произошли с двором: “Здесь раньше стояли двухэтажные сараи. Они были построены из кирпича, такие большие по размеру и удобные. Каждой квартире был положен один такой сарайчик. Потом решили, что они неэстетичные, и все снесли примерно в начале 2000-х, облагородили двор”.
В эксплуатацию четырехэтажка была сдана в 1953-м году, сразу со всеми удобствами - водой, отоплением и электричеством. Построен дом также в стиле советского неоклассицизма. Только здесь уже более отчетливо прослеживаются его черты. Здание декорировано лепниной и барельефами, а на входе в прокуратуру Ленинского района, которая расположена на первом этаже дома, возведены элегантные колонны.
- Прокуратура была не сразу, - вспоминает Ольга Анатольевна. - Изначально здесь был детский сад, но мы уже не успели туда отдать своего ребенка, он был закрыт в 2000-х. Хотя жильцам он никак вообще не мешал. Обычно же все на день расходятся - взрослые на работу, дети - в сад или школу, а когда уже все возвращаются, так и сад переставал работать. Но вот после закрытия, место пустовало несколько лет, и где-то в 2012-м появилась прокуратура.
По мнению Ольги Анатольевны, есть и не очень положительные изменения, которые произошли с районом.
- Раньше здесь было очень тихо и спокойно, потом недалеко от нашего дома построили гостиницу “Пекин”. С тех пор, стало намного больше машин. Такой тишины и спокойствия, как раньше, уже нет. Еще могу отметить один минус жизни здесь - это то, что далековато находится транспорт.
Сам дом был построен в 1954-м году. Он уже больше похож на типичные послевоенные сталинки. Изначально здесь на первом этаже находились ясли, но их закрыли в начале 1990-х годов. А еще до капитального ремонта первые этажи подъезда были с огромными окнами, теперь здесь стоят стеклопакеты обычного размера.
Сама Мария мало что знает про дом, больше рассказывает о современном состоянии двора. Ее беспокоит, что здесь в последние годы стало слишком много машин.
- У нас во дворе совсем немного места, поэтому постоянно все заставлено. Хотя места возле домов считаются гостевой парковкой. Раньше, конечно, меньше транспорта было, поэтому в огромной площадке никто и не нуждался, но со временем благосостояние людей улучшается, а как следствие, нам здесь во дворе не пройти и не проехать. Есть и другие неудобства. Например, когда зимой прогревают машины здесь и дышать нечем, и на развешенное постиранное белье летит грязь. Это ужасно. Здесь совсем рядом есть парковка для автомобилей, но она платная. И, конечно, люди выбирают бесплатный вариант, экономят.
Депутатский дом и дом дипломатов
Обратила Мария внимание и на то, что прямо напротив них расположен дом, в котором живут депутаты, когда приезжают на сессию Парламента. То есть это не их квартиры, а государственные арендные. При этом в доме много и обычных квартир, где живут не связанные с госслужбой люди. Но местные называют этот дом именно депутатским.
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А еще на полуострове есть дом дипломатов. Его строительством занимался известный белорусский предприниматель Андрей Климов, компаниям которого передавали долгострои. Их Мингорисполком отдавал за долю в строительстве. Этот долгострой на Красноармейской, 22а стал самым известным проектом компании «Андрей Климов и Ко».
Сейчас дом используется для проживания глав и сотрудников дипломатических представительств, представительств международных организаций и консульских учреждений. Его территория ограждена и охраняется.
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В центре Минска, недалеко от станции метро “Первомайская”, находится участок земли, который местные называют полуостровом. Такое название пошло от того, что...
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