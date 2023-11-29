5 тысяч долларов за участок вблизи Минска. Результаты земельного аукциона

Напомним, что в июне этого года соседний участок в Черниковщине продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 6 975 долларов. На апрельском аукционе на участок в этой деревне также претендовал один человек. Земельный надел продан за 21 000 рублей, или 7 243 доллара.