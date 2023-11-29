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5 тысяч долларов за участок вблизи Минска. Результаты земельного аукциона
29.11.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области.
Участникам аукциона было предложено 2 лота – земельных участка в деревнях Черниковщина и Старина.
Лот № 1 – участок № 2 с кадастровым номером 624882007101000441 находится в д. Черниковщина на ул. Новой. Населенный пункт расположен всего в одном километре от г. Смолевичи и примерно в 25 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 14,42 сотки. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения.
Лот был выставлен на торги за 20 000 рублей. Заявок на него не поступило.
Напомним, что в июне этого года соседний участок в Черниковщине продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 6 975 долларов. На апрельском аукционе на участок в этой деревне также претендовал один человек. Земельный надел продан за 21 000 рублей, или 7 243 доллара.
Лот № 2 – участок № 3 с кадастровым номером 624882006601000245 находится в д. Старина. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения объекта строительства к сетям электроснабжения. Лот был оценен в 15 000 рублей.
На него претендовал один человек. Участок продан единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 076 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Отметим, что данный участок выставлялся на аукцион в июне этого года. Тогда заявок на него не поступило. А вот на аукционе в мае участок в Старине продан единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 398 долларов.
Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от г. Смолевичи и 36 километрах от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории...
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