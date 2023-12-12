|
«Готовятся документы для продления сроков сдачи». Как поживает высотка MOD на Дзержинского
12.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Об этой интересной высотке на проспекте Дзержинского в Минске заговорили еще в 2019-м году. Тогда же в ЖК, получившем название MOD house, были проданы и первые квартиры. Однако после бодрого старта, когда на проспекте уже появился каркас здания, прирост этажей остановился. Проект дорабатывали, вносили корректировки, стройка то
К сожалению, порадовать тех, кто следит за стройкой, нечем. Несмотря на то, что последним сроком сдачи дома называли третий квартал 2023 года, в настоящий момент видимых работ на «небоскребе» не ведется. В прошлой активной фазе строители укрепили стены монолитного каркаса здания и начали обрешетку под панорамное остекление. На этом собственно пока все и зависло.
В отделе продаж АН «Мегаполис» (оно реализует квартиры в домах, строящихся «Тапасом»), рассказали, что сейчас готовятся документы для продления срока сдачи дома:
− Сдача дома будет перенесена на второй-третий квартал 2024 года. После того, как сроки согласуют, работа на объекте будет продолжена. Скорее всего, это произойдет уже после нового года. Реализация квартир в доме пока не ведется, но мы можем записать желающих в лист ожидания. Потом продажи будут возобновлены, свободные квартиры еще есть.
Что касается дольщиков, которые естественно переживают из-за сорванных сроков строительства, то сейчас они ожидают официального ответа от застройщика, которому направили коллективное письмо с требованием озвучить планы по возобновлению стройки и реальные сроки ввода MOD house в эксплуатацию. В дальнейшем, если работы на не возобновятся, граждане намерены обращаться и в другие компетентные органы.
Напомним, что данный проект группа компаний «Тапас» выкупила у другого девелопера на начальной стадии. К строительству комплекса напротив отеля Renaissance Minsk застройщик приступил в конце 2019 года. На старте продаж стоимость квартир в многоэтажке
Одна из главных «фишек» 23-этажной «свечки» − панорамное остекление и вентилируемый фасад. Квартиры в комплексе будут иметь окна на всю стену, а технологии, отработанные на фасадах БЦ «Футурис», позволят при этом отражать вредные ультрафиолетовые лучи летом и сохранять тепло в помещениях зимой. Кстати, в отличие от некоторых других высоток Минска, где также использовалось панорамное остекление, окна во всех квартирах MOD-а будут открываться на проветривание.
Квартиры (а всего их тут 96) будут сдаваться со свободной планировкой без отделки. В основании дома предусмотрен стилобат, на крыше которого появится закрытая детская площадка без доступа с улицы. Также в ЖК будет приватная территория с внутренним двориком, двухуровневый крытый паркинг, медицинский центр и банк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этой интересной высотке на проспекте Дзержинского в Минске заговорили еще в 2019-м году. Тогда же в ЖК, получившем название MOD house, были проданы и первые квартиры....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)