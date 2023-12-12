«Готовятся документы для продления сроков сдачи». Как поживает высотка MOD на Дзержинского

В отделе продаж АН «Мегаполис» (оно реализует квартиры в домах, строящихся «Тапасом»), рассказали, что сейчас готовятся документы для продления срока сдачи дома:

− Сдача дома будет перенесена на второй-третий квартал 2024 года. После того, как сроки согласуют, работа на объекте будет продолжена. Скорее всего, это произойдет уже после нового года. Реализация квартир в доме пока не ведется, но мы можем записать желающих в лист ожидания. Потом продажи будут возобновлены, свободные квартиры еще есть.