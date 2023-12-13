«Новая трасса – это хорошо, но кто подумает о нас?». Шесть деревень Логойщины могут отрезать от удобного выезда

− Мне кажется, любая реконструкция должна улучшать жизнь людей, а не наоборот? Ведь если населенный пункт находится рядом с центральной трассой, логично сделать в него съезд, поставить указатель, предусмотреть остановку. А так получается, нас вычеркивают из жизни что ли?

Сейчас масштабная стройка развернулась на 41-56-м километрах трассы Минск − Витебск (III очередь строительства). Вскоре на этом участке появится автобан − бетонка в четыре полосы с разрешенной скоростью 120 км/ч. Также тут запланирован мост через реку Гайна, подземные пешеходные переходы, транспортная развязка около Хатыни и площадки для отдыха.

Общественные слушания по данному проекту прошли несколько лет назад, но тогда люди не поняли, чем для них обернутся изменения. Когда же разобрались, то было уже поздно. Сейчас деревенским предлагают только одну альтернативу – проезд через деревню Беланы. Но эта дорога, как поясняют сельчане, однополосная и без асфальтового покрытия. То есть, время на передвижение с вводом в эксплуатацию новой трассы для жителей деревень не сократится, а наоборот − в разы увеличится. Также вырастет и время приезда в деревни скорой помощи, МЧС, милиции и других служб.

Жители говорят, что если раньше добраться до Логойска из Добренево или Сыроевщины можно было за пару минут (там всего 2-3 километра), то теперь это расстояние увеличится до 15-30 километров, в зависимости от направления движения. Учитывая увеличение расстояния, стоимость такси для местных станет неподъемной, а попасть в аптеку, поликлинику, школу и другие государственные организации в Логойске будет гораздо сложнее. Кстати, жители обращают внимание, что до реконструкции в Логойске было 4 въезда и выезда, а при текущей реализации проекта остается только одна полноценная развязка. В будущем это может быть чревато постоянными пробками.

Как отмечает женщина, жители пытались общаться с местными исполнительными органами. В конце ноября с населением встретился заказчик работ − РУП «Минскавтодор-Центр», а также представители райисполкома и сельсовета. Об этой встрече писал logoysk.by. На встрече жителям объяснили, что строить отдельную развязку для Добренево не планируется, а оборудование светофорного объекта не согласовано с ГАИ. При этом заместитель начальника управления инвестиционными проектами «Минскавтодор-Центра» Наталья Гришкевич заверила, что высказанные на встрече предложения будут донесены до гендиректора предприятия.