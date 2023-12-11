«37% сделок - кредитные». Эксперты рассказали, что происходит с квартирами в Минске

- Если мы говорим про ноябрь, то сейчас окончательное количество сделок еще подсчитывается. При этом по моим ощущениям, рекордов в этот раз не будет. Да, квадратный метр все еще продолжает дорожать (скоро мы подойдем к средней цене в 1400 долларов), но вот спрос уже идет на убыль. Декабрь, на мой взгляд, будет однозначно хуже в этом плане. Так, если с начала года сделки каждый месяц шли исключительно в рост, а единственная небольшая просадка была только в июле, то к последнему месяцу я вижу, что наши покупатели уже «накушались». Все, что я наблюдаю сейчас, мы переживали не один раз. Повышенный спрос не может длиться вечно. Сегодня покупателей «выжали» практически досуха. Поэтому за пиком последует некоторый спад, а затем все вернется на круги своя.

Но при этом надо понимать, что жизнь не останавливается. Люди женятся, рождаются, съезжаются, разъезжаются и все хотят в столицу − других вариантов нет. Поэтому минский рынок, естественно, не станет колом. Какое-то количество сделок (больше тысячи) тут всегда сохранится. К тому же, к концу года бизнесмены, возможно, получат какие-то дивиденды, которые также будут вложены в недвижимость – то есть, поддержат рынок. Но вот ажиотаж, судя по количеству предварительных договоров в ноябре, уже начинает спадать. Поэтому в декабре-январе мы увидим некоторую просадку. Мне кажется, что в сентябре-октябре, видя всю эту истерию, квартирный вопрос решили даже те, кто собирался отложить выбор до конца года. Впрочем, по общему количеству сделок 2023-й в любом случае побьет рекорд 2022-го.