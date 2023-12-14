«Главное - подарить счастье людям». Realt выпустил крутой мерч с работой белорусской художницы

— Анна, давайте расскажем историю про картину «Познакомимся?», на которой собраны реальные люди. Как возникла идея писать людей из инстаграма?

— Картина «‎Познакомимся?» — это социальный эксперимент взаимодействия художника со своим зрителем. 10 июня я предложила каждому желающему стать частью искусства и попасть на картину. На картине 109 реальных человек — все они написали мне в директ в Instagram. На протяжении июля 2023 года люди со всех уголков Беларуси и не только отправляли мне своим фотографии. Показывали одежду, в которой хотели бы быть нарисованными, кто-то присылал фотографии своих близких, родных, любимых и друзей.

Каждый человек на этой картине уникален. Вы можете увидеть близняшек, человека с витилиго, художников и музыкантов. Картина была написана эмоциями, которые я получала от людей, через которые я пыталась передать их образы, отразить и запечатлеть всех такими, какими я увидела.