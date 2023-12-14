|
«Главное - подарить счастье людям». Realt выпустил крутой мерч с работой белорусской художницы
14.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Работы белорусской художницы Анны Кохан вы могли видеть на «Осеннем салоне». На фоне картины «Познакомимся?», на которой изображены больше сотни самых разных людей, сфотографировались многие посетители выставки. Но не все знают, что все люди на этой работе реальные, а собрала их Анна благодаря
— Анна, давайте расскажем историю про картину «Познакомимся?», на которой собраны реальные люди. Как возникла идея писать людей из инстаграма?
— Картина «Познакомимся?» — это социальный эксперимент взаимодействия художника со своим зрителем. 10 июня я предложила каждому желающему стать частью искусства и попасть на картину. На картине 109 реальных человек — все они написали мне в директ в Instagram. На протяжении июля 2023 года люди со всех уголков Беларуси и не только отправляли мне своим фотографии. Показывали одежду, в которой хотели бы быть нарисованными, кто-то присылал фотографии своих близких, родных, любимых и друзей.
Каждый человек на этой картине уникален. Вы можете увидеть близняшек, человека с витилиго, художников и музыкантов. Картина была написана эмоциями, которые я получала от людей, через которые я пыталась передать их образы, отразить и запечатлеть всех такими, какими я увидела.
— А как это происходило технически? Человек пишет, что хочет быть изображенным на картине. Что происходит дальше?
— Это была кропотливая работа на протяжении почти двух месяцев. Я решила не ограничивать моего зрителя и принять абсолютно каждого, кто мне написал. Так картина вышла за пределы одной работы и стала настоящим проектом с реальными историями реальных людей. На двух картинах «Познакомимся?» и «Подглядываем?» собрались 126 человек.
— Расскажите о работе «Подглядываем?», которая стала продолжением. Ведь именно она стала и основой для нашего новогоднего мерча.
— Эта картина приоткрывает завесу повседневной жизни и таинство человеческого бытия других людей. На ней изображены 17 реальных человек, она продолжает тематику взаимодействия художника и своего зрителя. Тут можно рассмотреть семьи, девушку с ее верным другом псом по имени Дабука, парня с котом по имени Яша и многих других. Каждое окно символизирует человеческую жизнь. Также на моих работах всегда присутствует пустое окно, где нет людей. Это символ нашего перехода из одного Мира в Мир другой.
— А в какой момент люди видели себя на картинах?
— Мне захотелось, чтобы это было торжественно, поэтому люди смогли впервые увидеть себя уже на «Осеннем салоне» во Дворце искусства. Я до последнего выдерживала момент и не публиковала фотографию с картиной с выставки, чтобы люди смогли получить самые живые эмоции, когда вживую видели себя на полотне. Тем же, кто живет не в Беларуси или не мог прийти на выставку, я позже отправляла фотографии, чтобы они смогли их хранить у себя как память.
— После вашей лаконичной черно-белой графики эти работы выглядят непривычно ярко. Почему так?
— «Осенний Салон» — будто яркий праздник, который радует глаз из года в года. Через работу я передавала свое внутреннее видение и ощущение, которым захотелось поделиться c моими дорогими зрителями. А главным посылом работы было подарить счастье другим людям. Ведь я не просто пишу работу, но и мысленно желаю каждому человеку, присутствующему на моей картине или просто взглянувшему на нее, иметь в жизни только счастье. И пусть сознание красоты спасет Мир.
Всем искусство, всем недвига, всем любовь!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы белорусской художницы Анны Кохан вы могли видеть на «Осеннем салоне». На фоне картины «Познакомимся?», на которой изображены больше сотни самых разных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)