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10 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона
14.12.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. О том, как прошли торги, читайте в нашем материале.
Участникам аукциона было предложено два лота – земельных участка, расположенных в Смолевичах в микрорайонах индивидуальной застройки «Липки» и Сад».
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624850100008000664 находится в микрорайоне «Липки» на ул. Уютная, 7. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения. Имеются подъездные пути.
Лот был оценен в 31 000 рублей. На него претендовал 1 человек. Участок продан единственному заявителю за 32 550 рублей, или 10 281 доллар по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Отметим, что данный земельный участок уже выставлялся на аукцион в октябре этого года. Тогда заявлений на него не было.
Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624850100008000876 расположен в микрорайоне «Сад» на ул. Михайловская, 12 А. Площадь земельного надела составляет 12,55 сотки. Есть возможность подключения к дому электро-, газо- и водоснабжения.
Начальная цена на лот составила 35 000 рублей. На лот подали 2 заявки. Он продан за 62 004 рубля, или 19 584 доллара.
Напомним, что на аукционе в ноябре этого года Смолевичский райисполком также продавал 2 участка на Михайловской улице, 14, и 6. Первый лот продан за 114 125 рублей, или 36 595 долларов. На него было подано 3 заявки.
Второй лот реализован за 91 300 рублей, или 29 276 долларов. За него тоже боролись 3 человека.
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике...
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