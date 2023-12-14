10 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона

Начальная цена на лот составила 35 000 рублей. На лот подали 2 заявки. Он продан за 62 004 рубля, или 19 584 доллара .

Напомним, что на аукционе в ноябре этого года Смолевичский райисполком также продавал 2 участка на Михайловской улице, 14, и 6. Первый лот продан за 114 125 рублей, или 36 595 долларов. На него было подано 3 заявки.

Второй лот реализован за 91 300 рублей, или 29 276 долларов. За него тоже боролись 3 человека.