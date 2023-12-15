"На наш район махнули рукой". Как живется возле настоящего языческого кургана в Минске

Мария надеется, что со временем на это обратят внимание и примут какие-то меры. Сама она видит решение в том, что нужно оградить курган, чтобы к нему не был открытый вход.

- Сейчас ведь нет никаких ограждений, только с одной стороны стоит небольшая надпись, что это курган. В остальном, большинство воспринимают его как обычную горку, даже несмотря на то, что здесь остановка общественного транспорта так и называется "Курган", но люди не обращают на это внимание.