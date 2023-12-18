«Цены завышены на 70% домов». Что происходит с загородкой прямо сейчас

Ноябрь на рынке загородной недвижимости, по наблюдениям эксперта, еще был активным.

— В нашем агентстве именно в ноябре были лучшие показатели за весь год. Это объясняется тем, что в те сезоны, когда активность покупателей высокая, продавцы часто и сами справляются с продажей. А вот в сезоны, когда активность снижается, как раз и проявляется эффективность агентств.

Как и предполагает сезон, спрос на дачи снизился, а интересом пользовались в основном дома для круглогодичного проживания.

— В ноябре были проданы дачи от 30 до 60 тысяч долларов. Это уже не дешевые домики, как в прошлые месяцы, а те дома, в которые можно уже приехать и зимой, и Новый год отметить. Также продавались и деревенские дома в разных направлениях Минского района. По стоимости — от 8 до 15 тысяч долларов. Интерес к этому сегменту можно объяснить и тем, что именно в снежную погоду лучше наблюдать какие-то недочеты. Например, можно посмотреть, как чистят дороги. Еще зимой важно обратить внимание на крышу, чтобы она не протекала и не продувалась. Дело в том, что ремонт крыши может обойтись дороже всей стоимости дома.