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«Цены завышены на 70% домов». Что происходит с загородкой прямо сейчас
18.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
До Нового года меньше двух недель, но некоторые до сих пор не покидают надежды отметить праздники в новом загородном доме. О том, есть ли еще шанс купить домик в этом году и на что обращать внимание при покупке зимой, Realt спросил у специалистов.
«В декабре количество покупателей снизилось наполовину»
— В декабре у нас часто спрашивают: а успею ли я продать квартиру до Нового года? И если с квартирами еще можно успеть, то вот в случае с загородной недвижимостью эта возможность уже стремится к нулю, — отмечает менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Во-первых, на улице уже лежит снег и доехать на обычной машине в большинство бюджетных загородных объектов стало гораздо сложнее. А во-вторых, приближаются новогодние праздники и внимание потенциальных покупателей переключается с поиска домика на праздничные хлопоты.
Ноябрь на рынке загородной недвижимости, по наблюдениям эксперта, еще был активным.
— В нашем агентстве именно в ноябре были лучшие показатели за весь год. Это объясняется тем, что в те сезоны, когда активность покупателей высокая, продавцы часто и сами справляются с продажей. А вот в сезоны, когда активность снижается, как раз и проявляется эффективность агентств.
Как и предполагает сезон, спрос на дачи снизился, а интересом пользовались в основном дома для круглогодичного проживания.
— В ноябре были проданы дачи от 30 до 60 тысяч долларов. Это уже не дешевые домики, как в прошлые месяцы, а те дома, в которые можно уже приехать и зимой, и Новый год отметить. Также продавались и деревенские дома в разных направлениях Минского района. По стоимости — от 8 до 15 тысяч долларов. Интерес к этому сегменту можно объяснить и тем, что именно в снежную погоду лучше наблюдать какие-то недочеты. Например, можно посмотреть, как чистят дороги. Еще зимой важно обратить внимание на крышу, чтобы она не протекала и не продувалась. Дело в том, что ремонт крыши может обойтись дороже всей стоимости дома.
Что касается дорогих домов в ближайшем пригороде Минска, то покупались и они. Вообще, в этом, совсем не бюджетном сегменте, продажи идут круглогодично и во многом зависят от умения найти нужного покупателя. Из-за высокой стоимости и требования покупателей к таким объектам высокие. В результате, по нашему агентству за ноябрь были проданы объекты стоимостью от 155 тысяч до 345 тысяч долларов.
Но то, что происходит сейчас на рынке загородки, Лариса называет затишьем.
— По нашим данным, количество обращений от покупателей в начале декабря уже снизилось приблизительно на половину, а от продавцов — процентов на 30. И такое затишье, предполагаем, будем наблюдать где-то до середины января. Это не значит, что если вы решили продать объект сейчас, то этого делать не стоит, нет. Мы это объясняем лишь для того, чтобы у продавцов не было завышенных ожиданий. И если сейчас нет откликов по объекту, это не должно дестабилизировать — уже через месяц все нормализуется. Пока это время можно использовать для того, чтобы организовать рекламу и подготовится к активной продаже, чтобы первыми привлечь к себе тех немногочисленных покупателей, которые будут возвращаться к поиску и выбору загородных объектов различного формата после новогодних праздников.
«Часть покупателей со вторички переключились на загородку»
— Как и погода за окном, рынок загородной недвижимости сейчас затихает — уменьшается количество сделок, — констатирует специалист агентства «ЭТАЖИ форте» Светлана Никитюк. — Мы наблюдаем тенденцию на уменьшение активности и по домам, и по дачам. Как и предполагалось, ноябрь на рынке загородки — это всегда месяц, закрывающий активный сезон. Но несмотря на это, количество дорогих домов, проданных в ноябре, остается на уровне хороших весенних показателей. Я это связываю с тем, что подорожали квартиры — и часть покупателей со вторички перекинулись на загородку.
Конечно, декабрь мы ожидаем не самым жарким месяцем для рынка загородной недвижимости. А январь всегда самый грустный месяц на рынке загородки.
«Цены на многие объекты завышены»
— Сделки по загородной недвижимости продолжаются. Но, анализируя рынок, мы видим, что 70% объектов неликвидны, а цены на них завышены, — высказывает мнение руководитель отдела продаж Центра Недвижимости «Моя 7я» Дмитрий Кураксин. — Это большая проблема, потому что, когда берешь новый объект в рекламу и общаешься с собственником, то он апеллирует к тем объектам, которые есть на рынке, а они завышены. Объяснить собственнику это непросто и приходится ставить цены чуть выше рынка.
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До Нового года меньше двух недель, но некоторые до сих пор не покидают надежды отметить праздники в новом загородном доме. О том, есть ли еще шанс купить домик в этом...
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