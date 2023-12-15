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Более 250 новых коттеджей, школа и детсад. Как изменится деревня рядом с Раубичами
15.12.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Деревню Околица (ту, что рядом с Раубичами и Дубровским водохранилищем) ждут большие перемены. В этом году рядом с ней по поручению Александра Лукашенко
Что предполагает план?
Проектом предусмотрено изменение существующей границы деревни Околица в части ее увеличения в южной части. Данное решение потребует перевода земель сельскохозяйственного назначения ОАО «1-я Минская птицефабрика» (16,96 га), лесохозяйственного назначения ГЛУ «Боровлянский спецлесхоз» (23,3 га), специального назначения «Войсковая часть 3310 внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (26,3 га).
За счет присоединения новых земель (в том числе тех, на которых строится коттеджный поселок Новая Околица) территория населенного пункта вырастет со 133 до 316 гектаров. Сейчас в поселке уже готовы первые дома – осенью Александру Лукашенко
Население деревни Околица в будущем может увеличиться вдвое: с 1,2 тысячи человек до 2,5 к 2040 году. При этом укрупняться деревня будет только за счет усадебной застройки. Всего на первом этапе тут собираются построить около 260 частных домов. Возведение многоквартирных в Околице домов тут не планируется.
Вот
На первом этапе планируется доосвоение улиц Шоссейная, Центральная, Ивановская, Луговая и формирование нового жилого района «Новая Околица» на пересечении автодороги Р-80 и подъезда от автодороги Р-80 к деревне Околица, в соответствии с решениями проекта «Застройка жилого района «Новая Околица». На втором этапе – доосвоение переулка Шоссейного, улиц Луговая и Лесной, формирование нового жилого района «Луговая Околица» по улице Луговой.
Что касается социальной инфраструктуры, то в Околице построят детский сад на 150 мест, школу на 720 мест, амбулаторию на 60 посещений в смену. Новые объекты разместят ближе к перспективной застройке.
В Околице проведут благоустройство сквера на Луговой, парка около детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по зимним видам спорта, прибрежной полосы и водоохранной зоны водохранилища Дубровское и пруда по улице Солнечной.
Также в деревне предусматривается создание системы велосипедных дорожек на основных транспортных выходах из агрогородка; строительство сети велосипедных дорожек в новых районах жилой застройки, а также в сложившихся районах при реконструкции уличной сети.
Общественное обсуждение нового Генплана пройдет с 18 декабря 2023 года по 1 января 2024 года.
Презентация проекта состоится 26 декабря в 17:00 в здании сельсовета в Острошицком Городке.
Замечания и предложения по проекту принимаются с 18 декабря 2023 года по 1 января 2024 года. Далее поступившие замечания и предложения будут рассмотрены архитектурно-градостроительным Советом комитета по архитектуре и строительству Минского областного исполнительного комитета.
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Деревню Околица (ту, что рядом с Раубичами и Дубровским водохранилищем) ждут большие перемены. В этом году рядом с ней по поручению Александра Лукашенко начали...
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