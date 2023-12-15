﻿ Более 250 новых коттеджей, школа и детсад. Как изменится деревня рядом с Раубичами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 250 новых коттеджей, школа и детсад. Как изменится деревня рядом с Раубичами

15.12.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Деревню Околица (ту, что рядом с Раубичами и Дубровским водохранилищем) ждут большие перемены. В этом году рядом с ней по поручению Александра Лукашенко начали строить экспериментальный коттеджный поселок. В перспективе здесь же откроют школу, детсад и амбулаторию. В конце декабря новый Генплан обсудят с местными жителями. Мы посмотрели, как может измениться деревня.

Более 250 новых коттеджей, школа и детсад. Как изменится деревня рядом с Раубичами

Заказчиком Генплана выступает Минский районный исполнительный комитет, разработчиком – «Белнииградостроительства». Генеральный план рассчитан на период до 2040 года. Он будет поделен на 2 этапа: до 2030 года и до 2040 года.

На карте отмечено, где строится Новая Околица.

Что предполагает план?

Проектом предусмотрено изменение существующей границы деревни Околица в части ее увеличения в южной части. Данное решение потребует перевода земель сельскохозяйственного назначения ОАО «1-я Минская птицефабрика» (16,96 га), лесохозяйственного назначения ГЛУ «Боровлянский спецлесхоз» (23,3 га), специального назначения «Войсковая часть 3310 внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (26,3 га).

За счет присоединения новых земель (в том числе тех, на которых строится коттеджный поселок Новая Околица) территория населенного пункта вырастет со 133 до 316 гектаров. Сейчас в поселке уже готовы первые дома – осенью Александру Лукашенко показали один из коттеджей стоимостью 78 тысяч долларов.

Население деревни Околица в будущем может увеличиться вдвое: с 1,2 тысячи человек до 2,5 к 2040 году. При этом укрупняться деревня будет только за счет усадебной застройки. Всего на первом этапе тут собираются построить около 260 частных домов. Возведение многоквартирных в Околице домов тут не планируется.

Вот тут можно изучить план детально.

Более 250 новых коттеджей, школа и детсад. Как изменится деревня рядом с Раубичами

На первом этапе планируется доосвоение улиц Шоссейная, Центральная, Ивановская, Луговая и формирование нового жилого района «Новая Околица» на пересечении автодороги Р-80 и подъезда от автодороги Р-80 к деревне Околица, в соответствии с решениями проекта «Застройка жилого района «Новая Околица». На втором этапе – доосвоение переулка Шоссейного, улиц Луговая и Лесной, формирование нового жилого района «Луговая Околица» по улице Луговой.

Что касается социальной инфраструктуры, то в Околице построят детский сад на 150 мест, школу на 720 мест, амбулаторию на 60 посещений в смену. Новые объекты разместят ближе к перспективной застройке.

В Околице проведут благоустройство сквера на Луговой, парка около детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по зимним видам спорта, прибрежной полосы и водоохранной зоны водохранилища Дубровское и пруда по улице Солнечной.

Также в деревне предусматривается создание системы велосипедных дорожек на основных транспортных выходах из агрогородка; строительство сети велосипедных дорожек в новых районах жилой застройки, а также в сложившихся районах при реконструкции уличной сети.


Более 250 новых коттеджей, школа и детсад. Как изменится деревня рядом с Раубичами
Так выглядят первые коттеджи в Новой Околице.

Общественное обсуждение нового Генплана пройдет с 18 декабря 2023 года по 1 января 2024 года.

Презентация проекта состоится 26 декабря в 17:00 в здании сельсовета в Острошицком Городке.

Замечания и предложения по проекту принимаются с 18 декабря 2023 года по 1 января 2024 года. Далее поступившие замечания и предложения будут рассмотрены архитектурно-градостроительным Советом комитета по архитектуре и строительству Минского областного исполнительного комитета.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деревню Околица (ту, что рядом с Раубичами и Дубровским водохранилищем) ждут большие перемены. В этом году рядом с ней по поручению Александра Лукашенко начали...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Главное - подарить счастье людям». Realt выпустил крутой мерч с работой белорусской художницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.12.2023
Mir24.TV Belarus
15.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика