Более 250 новых коттеджей, школа и детсад. Как изменится деревня рядом с Раубичами

Что предполагает план?

Проектом предусмотрено изменение существующей границы деревни Околица в части ее увеличения в южной части. Данное решение потребует перевода земель сельскохозяйственного назначения ОАО «1-я Минская птицефабрика» (16,96 га), лесохозяйственного назначения ГЛУ «Боровлянский спецлесхоз» (23,3 га), специального назначения «Войсковая часть 3310 внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (26,3 га).

За счет присоединения новых земель (в том числе тех, на которых строится коттеджный поселок Новая Околица) территория населенного пункта вырастет со 133 до 316 гектаров. Сейчас в поселке уже готовы первые дома – осенью Александру Лукашенко показали один из коттеджей стоимостью 78 тысяч долларов.

Население деревни Околица в будущем может увеличиться вдвое: с 1,2 тысячи человек до 2,5 к 2040 году. При этом укрупняться деревня будет только за счет усадебной застройки. Всего на первом этапе тут собираются построить около 260 частных домов. Возведение многоквартирных в Околице домов тут не планируется.