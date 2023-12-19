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Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

19.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Новая Боровая - один из самых известных жилых комплексов. Здесь уже возведено более 70 жилых домов и еще 18 на стадии строительства, в которых уже были открыты продажи. Мы решили посмотреть, как здесь живет вторичный рынок, какие квартиры тут покупали в 2023 году и сколько они стоили.

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

В ЖК «Новая Боровая» на данный момент сдано в эксплуатацию более 70 жилых домов, а за 2023 год были анонсированы продажи в 11 новых домах на стадии строительства. В то же время на вторичном рынке жилья в 2023 году было заключено более 500 сделок купли-продажи. Мы решили посмотреть, какие квартиры здесь покупали и сколько они стоили.

Больше всего сделок совершалось с квартирами площадью от 50 до 60 м² - каждая четвертая сделка приходится на такие квартиры. Также высоким спросом на вторичном рынке пользовались квартиры от 30 до 40 м² - доля таких квартир составляет 21%.

Самая маленькая квартира, которую купили здесь в 2023 году, была общей площадью 25 м². Эта студия обошлась покупателю в 53 тысячи долларов* (2120$ за квадрат).


Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Маленькие квартиры до 30 м² покупали здесь в 2023 году в 8% случаев.

Самая большая квартира обошлась покупателю в 211 тысяч долларов* (1647$ за квадрат). Это 5-комнатная квартира общей площадью 128.1 м², на которых расположились просторная кухня-гостиная, спальня, две детских комнаты, кабинет/жилая комната, 2 санузла, гардеробная, помещение для хоз. блока, в котором есть стиральная машина, бойлер и место для сушки белья, 2 лоджии с видом на лес и город. Высота потолков – 3.2 м.


Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Квартиры от 90 м² покупали здесь в 2023 году в 4% случаев.

Ценовой рекорд

Самую дорогую квартиру купили за 233 тысяч долларов* (2330$ за квадрат). Это 4-комнатная квартира общей площадью 100 м² с просторной террасой в 15.8 м². В квартире нет мебели, но выполнен ремонт по дизайн-проекту.


Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

30% сделок пришлось на квартиры стоимостью от 100 тысяч долларов, а 4% - от 150 тысяч долларов.

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки https://pr.nca.by/.

 
 
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Новая Боровая - один из самых известных жилых комплексов. Здесь уже возведено более 70 жилых домов и еще 18 на стадии строительства, в которых уже были открыты...
 
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