Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой

В ЖК «Новая Боровая» на данный момент сдано в эксплуатацию более 70 жилых домов, а за 2023 год были анонсированы продажи в 11 новых домах на стадии строительства. В то же время на вторичном рынке жилья в 2023 году было заключено более 500 сделок купли-продажи. Мы решили посмотреть, какие квартиры здесь покупали и сколько они стоили.

Больше всего сделок совершалось с квартирами площадью от 50 до 60 м² - каждая четвертая сделка приходится на такие квартиры. Также высоким спросом на вторичном рынке пользовались квартиры от 30 до 40 м² - доля таких квартир составляет 21%.

Самая маленькая квартира, которую купили здесь в 2023 году, была общей площадью 25 м². Эта студия обошлась покупателю в 53 тысячи долларов* (2120$ за квадрат).