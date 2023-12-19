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Каждая третья - дороже 100 тысяч долларов. Какие квартиры и почем покупают в Новой Боровой
19.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новая Боровая - один из самых известных жилых комплексов. Здесь уже возведено более 70 жилых домов и еще 18 на стадии строительства, в которых уже были открыты продажи. Мы решили посмотреть, как здесь живет вторичный рынок, какие квартиры тут покупали в 2023 году и сколько они стоили.
В ЖК «Новая Боровая» на данный момент сдано в эксплуатацию более 70 жилых домов, а за 2023 год были анонсированы продажи в 11 новых домах на стадии строительства. В то же время на вторичном рынке жилья в 2023 году было заключено более 500 сделок купли-продажи. Мы решили посмотреть, какие квартиры здесь покупали и сколько они стоили.
Больше всего сделок совершалось с квартирами площадью от 50 до 60 м² - каждая четвертая сделка приходится на такие квартиры. Также высоким спросом на вторичном рынке пользовались квартиры от 30 до 40 м² - доля таких квартир составляет 21%.
Самая маленькая квартира, которую купили здесь в 2023 году, была общей площадью 25 м². Эта студия обошлась покупателю в 53 тысячи долларов* (2120$ за квадрат).
Самая большая квартира обошлась покупателю в 211 тысяч долларов* (1647$ за квадрат). Это 5-комнатная квартира общей площадью 128.1 м², на которых расположились просторная кухня-гостиная, спальня, две детских комнаты, кабинет/жилая комната, 2 санузла, гардеробная, помещение для хоз. блока, в котором есть стиральная машина, бойлер и место для сушки белья, 2 лоджии с видом на лес и город. Высота потолков – 3.2 м.
*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки
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Новая Боровая - один из самых известных жилых комплексов. Здесь уже возведено более 70 жилых домов и еще 18 на стадии строительства, в которых уже были открыты...
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