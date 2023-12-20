В Колодищах купили дом за 870 тысяч долларов. Что происходит с загородкой (аналитика на основе реальных сделок)

Сезонный отток предложения на рынке загородной недвижимости продолжается. В ноябре количество выставленных на продажу домов, дач и участков сократилось на 2%. По опыту прошлых лет подобная динамика будет наблюдаться до конца зимы.

Сокращение предложения протекает крайне неравномерно. Так, построенных после 2010 года домов в ноябре стало меньше лишь на 0,6%, а более старых – на 1,4%. В то же время предложение дач сократилось сразу на 5,6%, участков стало меньше на 4%, а количество недостроенных домов за месяц, напротив, немного увеличилось.