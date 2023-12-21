"Наши дома долго считались снесенными". Побывали в спрятанных за Академией наук двухэтажках

Он здесь живет с самого рождения. Говорит, что это академические дома, здесь квартиры выдавали работникам Академии наук.

- Сначала была коммуналка, нам досталась только комната. Но семья увеличивалась, поэтому позже еще выделили однокомнатную квартиру на Седых для расширения, тоже от Академии наук. Тогда родители решили, что поменяются с соседом, так он переехал туда, а мы начали жить в отдельной квартире.