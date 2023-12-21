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"Наши дома долго считались снесенными". Побывали в спрятанных за Академией наук двухэтажках
21.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минская Академическая улица за время своего существования была переименована лишь однажды в улицу Скорины, однако спустя три года, в 1991-м, текущее название вернулось. Более сложная судьба у трех послевоенных двухэтажек, которые находятся в глубине этой улицы - долгое время они считались снесенными, хотя жизнь в них кипит и по сей день. Побывали в этих домах с интересной судьбой и узнали у местных старожилов о жизни в них.
Улица Академическая начинается Национальной академией наук Беларуси и заканчивается водным хозяйством “Минскводопровод”. Часть этой улицы занимает Ботанический сад, а если прогуляться по ней, можно заметить несколько институтов, Экономический суд, Музей Якуба Коласа, Госкомитет науки и технологии, несколько учреждений здравоохранения. Когда заходишь во дворы, удивляет наличие в них трех двухэтажных домов, огороженных от внешнего мира забором из сетки рабицы.
“Наши дома пропали с карт города”
Местные жители рассказали, что в 1978 году газета “Вечерний Минск” опубликовала заметку, что эти дома 11, 11А и 11Б снесены, на их месте будут строить котельную. Эту заметку до сих пор хранит у себя местный старожил Валерий (имя изменено по просьбе героя). Спустя время восьмиквартирные двухэтажки пропали с карт города и появились на них примерно двадцать лет назад. Их судьбу решил случай.
- Наших домов не было на карте еще лет двадцать назад, пока одному из жильцов в госорганах не пришлось показывать свою прописку в паспорте. Там очень удивились, сказали, что такого адреса не существует, а на картах Первомайского района мы вообще никак не обозначены. Начали разбираться и обнаружили, что нас еще все-таки не снесли. Потом уже вопрос, конечно же, решился, - рассказывает мужчина.
Он здесь живет с самого рождения. Говорит, что это академические дома, здесь квартиры выдавали работникам Академии наук.
- Сначала была коммуналка, нам досталась только комната. Но семья увеличивалась, поэтому позже еще выделили однокомнатную квартиру на Седых для расширения, тоже от Академии наук. Тогда родители решили, что поменяются с соседом, так он переехал туда, а мы начали жить в отдельной квартире.
Путаница случилась и с годом постройки домов. На паспортах объектов указано, что они были возведены в 1954 году.
- Такая дата считается официальной, но я не представляю, как это возможно, потому что уже в 1950-м году сюда заселился один из наших старожилов. Он рассказывал, что эти дома стояли здесь уже в 1946-м, изначально были бараками, а строились они пленными немцами, поэтому здесь такие толстые кирпичные стены и отличная шумоизоляция.
“За первый капремонт тут поменялось многое”
С 1983 по 1986 годы в домах проводился первый и последний капитальный ремонт. Жильцов тогда переселяли в подменный фонд.
- Кстати, многие, кто тогда переселился, остались в тех квартирах. Считаю, сделали правильно. Выселяли тогда в многоэтажки на Карбышева, Сердича. Наша семья была в подменном фонде на Востоке, но там остаться возможности не было, поэтому нам предложили переселиться на Сердича, однако из-за того, что родители работали недалеко от Академической, решили остаться здесь.
За первый капремонт в двухэтажках поменялось многое. Главное, были сделаны серьезные перепланировки: совмещенные туалет и ванная стали раздельными, из-за этого кухня с 14 квадратов уменьшилась до 5,5. Кроме того, за счет метража комнаты появились встроенные шкафы. Деревянные окна обновили, хотя со временем многие жильцы уже установили пластиковые стеклопакеты. Лестницы из лиственницы в подъездах заменили на бетонные. Здесь же появились пристройки, которые и сейчас держатся за счет стропил.
Жительница одного из домов Светлана (имя изменено по просьбе собеседницы) отмечает, что сейчас из-за этих перепланировок в квартирах есть серьезные проблемы.
- У нас в двухкомнатных квартирах постоянно образуется плесень, а эти пристройки в подъездах уже отваливаются, что очень опасно. Но такое положение неудивительно - как рассказывали нам, за три года ремонта строители продавали материалы отсюда, даже прораба за это осудили, а нам по факту сделали ремонт из того, что было.
“Каждый год нам говорят, что будут сносить”
Женщина говорит, что жилье уже находится в плачевном состоянии.
- Мы уже лет двадцать ждем капитальный ремонт, переписка по этому поводу ведется с 2002 года. Нам отвечают, что все под контролем, вроде даже делали проект капремонта, но потом оказалось, что финансирования нет. Так, каждый год нас добавляют в списки на ремонт, а в январе снимают. Хотя здесь уже одна из стен даже разваливается, не считая всего остального. Все понимают, что этот капремонт будет еще той головной болью, многие уже себе сами сделали ремонты в квартирах, утеплили жилье. Также нам каждый год говорят, что эти дома будут сносить, но это снова все на уровне разговоров. Я уже думаю, что эти двухэтажки как будто забытые Богом. К нам даже уборщики и дворники не доходят, только по звонку, приходится выкручиваться самостоятельно.
- О чем вообще говорить, если нам только в 2012-м году провели кабельное телевидение. Оно уже было во всем городе, кроме нас. Даже в саду напротив. Сейчас отделочные работы, конечно, нужны. Но более важно поменять трубы. У нас они еще чугунные 1913 года производства. И полы в квартирах деревянные, - добавляет Валерий. - Однажды здесь произошла смешная ситуация, когда поменялся начальник местного ЖЭСа. Всем жильцам прислали счета за горячую воду. Мы за нее никогда в жизни не платили, потому что ее здесь в принципе нет. В каждой квартире стоят газовые колонки. Оказалось, что в ЖЭСе не в курсе этого были, насчитали нам астрономические суммы, но потом все разрешилось.
Сейчас жильцы сами облагородили двор возле дома. Сразу бросается в глаза то, что он с двух сторон огорожен забором. Местные говорят, что так они отгородились от внешнего мира и постоянно проходящих мимо людей, чтобы можно было отдохнуть. Машины они ставят возле домов на заасфальтированной площадке, которую также делали за собственные деньги. Валерий отмечает, что на месте этой площадки раньше стоял гараж, который теперь перенесли за дом. Также во внутреннем дворике есть пространство для барбекю, которое жильцы организовали самостоятельно.
Интересно, что один из трех домов теперь не жилой. Оказалось, что раньше в нем было общежитие БФСО “Динамо”. Валерий вспоминает, что в нем когда-то жили Янина Корольчик, Антон Кушнир и Дарья Домрачева. Года три назад общежитие было закрыто. Сейчас один из подъездов используется как офисное здание, а второй уже долгое время пустует.
Напротив входов в каждый из домов стоят в ряд небольшие сарайчики с деревянными дверями.
- У нас нет подвалов, дом просто стоит на земле, поэтому эти сараи до сих пор используем для хранения всякого разного. У каждый квартиры он свой. Бесхозными стоят только те, что от бывшего общежития. Когда оно там было, их, конечно, использовали, но для офиса это уже не актуально. Вообще хочется сказать, что сам по себе район здесь хороший, только дома наши всеми забытые.
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Минская Академическая улица за время своего существования была переименована лишь однажды в улицу Скорины, однако спустя три года, в 1991-м, текущее название...
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