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В «Фарфоровом» начали строить последний дом. Появились первые цены на квартиры
21.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Про этот интересный жилой комплекс много рассказывали на старте продаж (в 2019-м году), но потом несколько подзабыли. А между тем в «Фарфоровом», что растет рядом с улицей Кропоткина в Минске, сейчас строят третий (последний) дом. Сегодня в газете «Звязда» появилась первая декларация на квартиры в нем. Посмотрели, что и почем предлагают.
Напомним, что застройщиком ЖК «Фарфоровый» выступает компания «Инфореалт». По плану тут будет три жилых дома (два уже возведены), а также подземные паркинги, бизнес-центры, детский сад, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов.
В последней новостройке «Фарфорового» (2А − по Генплану) будет 2 подъезда, 136 квартир и 15 этажей. Также в состав дома войдут встроенные административные помещения и подземный гараж-стоянка.
В третьем доме комплекса запроектировано 27 однокомнатных, 57 двухкомнатных, 26 трехкомнатных и 26 четырехкомнатных квартир. Высота жилых этажей со второго по двенадцатый этаж составит 2,8 метра, последующих жилых этажей – 3 метра. На 14-15-х этажах будут квартиры с террасами.
Строить многоэтажку начали в апреле этого года, а завершить планируют в сентябре 2025 года. Жилье в доме будет сдаваться без чистовой отделки.
Сейчас всем желающим предлагаются:
− 15 однокомнатных квартир общей площадью от 39,23 кв. м до 56,89 кв. м;
− 15 двухкомнатных квартир общей площадью от 55,95 кв. м до 73,61 кв. м;
− 7 трехкомнатных квартир общей площадью от 84,02 кв. м до 108,84 кв. м;
− 7 четырехкомнатных квартир общей площадью от 101,49 кв. м до 121,03 кв. м.
Стоимость метра − от 4600 до 10480 рублей (1450-3300 долларов).
Также к долевому строительству предлагаются 44 машино-места в гараж-стоянке площадью от 11,5 кв. м. Стоимость строительства 1 машино-места стартует от 44,5 тысячи рублей (14 тысяч долларов).
Отмечается, что цена квадратного метра будет зависеть от общей площади, этажа размещения, типа планировки квартиры. Оплата первоначального взноса осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней от даты регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе. Остальные выплаты по договору осуществляются в соответствии с графиком платежей.
Также в вышедшей декларации сообщается, что в «Фарфоровом» возведут общественный центр высотой в 15 этажей и одноэтажный боулинг с баром и кафе.
Прием заявлений начнется не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования декларации.
Напомним, что в комплексе обещают интересное благоустройство. Всю территория планировали сделать пешеходной, а в центре − расположить бульвар (озелененную ландшафтную композицию, имитирующую «сухое» русло подземной реки Переспы).
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Про этот интересный жилой комплекс много рассказывали на старте продаж (в 2019-м году), но потом несколько подзабыли. А между тем в «Фарфоровом», что растет рядом с...
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