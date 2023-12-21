В «Фарфоровом» начали строить последний дом. Появились первые цены на квартиры

Напомним, что застройщиком ЖК «Фарфоровый» выступает компания «Инфореалт». По плану тут будет три жилых дома (два уже возведены), а также подземные паркинги, бизнес-центры, детский сад, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов.

В последней новостройке «Фарфорового» (2А − по Генплану) будет 2 подъезда, 136 квартир и 15 этажей. Также в состав дома войдут встроенные административные помещения и подземный гараж-стоянка.