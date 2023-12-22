«Чтобы поменять потолки - надо разрушить квартиру». Минчане рассказали, что их бесит в своем жилье

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«Теперь, чтобы поменять эти потолки, надо разрушать всю квартиру»

Ольга, 50 лет:

− Последний раз мы делали ремонт в 2006 году и до сегодняшнего времени практически ничего не меняли, так как в 4-х комнатной квартире сделать это довольно проблематично. Первое, что меня раздражает сейчас − это многоуровневые потолки. Тогда так делали многие (нам проект вообще рисовали дизайнеры), но теперь, чтобы поменять эти потолки, надо разрушать всю квартиру, то есть нам надо вынести всю мебель и самим съехать.

Второе, что я бы поменяла, это сделала бы полностью однотонную плитку в коридоре, кухне и зале. Никаких полукругов, никаких стыков, все максимально просто.

Третье − кухня до потолка, полноразмерная посудомойка, встроенная вытяжка и никаких глянцевых фасадов, никаких открытых полок, большая литая раковина и никаких стыков на кухонной поверхности.

Также нам никто не подсказал убрать пороги на балконе. Сейчас это − огромный минус. Также никто не додумался убрать выводы для батарей из пола на стену. Да, и сами батареи я бы, конечно, поменяла, чем возиться с чугунными и экранами на них. Еще, делая ремонт сейчас, я бы поставила электрический полотенцесушитель в ванной и сделала бы удобный доступ к счетчикам.

Это все, что у меня «накипело». При этом начинать новый ремонт совершенно не хочется. Дети выросли, и мы уже думаем, что может нам и не надо столько комнат (а мне – столько уборки).