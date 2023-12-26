Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Здесь всего 150 участков и уже в 40 домах живут постоянно. По сути это респектабельный загородный поселок, но с дачным статусом. Огромный плюс – наличие коммуникаций: электричество, газ , центральный водопровод и даже оптоволокно.

Если говорить про инфраструктуру, то, конечно, школ, садиков и магазинов в СТ нет, но это обстоятельство не сильно усложняет жизнь семье Александра.

– У нас в семье два автомобиля, Минск совсем рядом, поэтому добраться до работы и завезти детей на учебу для нас не проблема, – говорит он.