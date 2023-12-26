|
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
26.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Герой нашего материала к переезду из города в садовое товарищество возле Минска подготовился основательно – построил дом в скандинавском стиле с минимальным энергопотреблением, оборудовал его по последнему слову техники, сделал в нем сауну, и даже купил «электричку». В загородном режиме он живет три года и уже готов делиться своим опытом жизни в СТ.
Дачный пригород
Дом Александра находится в садовом товариществе всего в 8 километрах от Минска. СТ новое, от классических дачных поселков отличается разительно – участки большие, улицы широкие, дороги отсыпаны асфальтогранулятом, есть детская площадка, территория огорожена и закрыта для посторонних, на въезде шлагбаум и видеонаблюдение.
Здесь всего 150 участков и уже в 40 домах живут постоянно. По сути это респектабельный загородный поселок, но с дачным статусом. Огромный плюс – наличие коммуникаций: электричество, газ , центральный водопровод и даже оптоволокно.
Если говорить про инфраструктуру, то, конечно, школ, садиков и магазинов в СТ нет, но это обстоятельство не сильно усложняет жизнь семье Александра.
– У нас в семье два автомобиля, Минск совсем рядом, поэтому добраться до работы и завезти детей на учебу для нас не проблема, – говорит он.
Представления о том, каким должен быть дом, изменились после поездок по Финляндии. Там Александр обратил внимание на каркасные дома (заезжал в строящийся поселок) и увидел готовое жилье — комфортное, теплое (энергоэффективное), с обязательной системой принудительной вентиляции.
– Стал присматриваться к тому, как строят каркасники у нас, – рассказывает владелец. – Увиденное не впечатлило: в голом поле, под дождем и снегом что-то собирают. Но от идеи не отказался. Как раз проходила строительная выставка и там нашел компанию «ДамДом», которая выставляла свой домокомплект, вернее образец стены в разрезе. Начинка отличалась от образцов конкурентов по наполнению, и в тоже время соответствовала моим представлениям, как должен выглядеть правильно пирог стены. Но что еще важнее для меня было, так это то, что стены собираются на производстве, а потом доставляются на участок в виде готовых панелей. Съездил посмотреть строящийся объект — ребята строили сами, профессиональным инструментом, с нуля и под чистовую отделку.
В итоге Александр решился на каркасный дом в скандинавским стиле. Сначала планировалось, что это будет стандарт с толщиной утеплителя в стенах 200 мм, но в итоге пошли дальше – в сторону пассивного дома со сдвоенным несущим каркасом (400 мм утеплителя).
В чем смысл? Многие ведь строят дома с толщиной стен 200 мм и вроде не жалуются. Зачем тогда переплачивать? Во-первых, получился энергоэффективный дом с минимальными затратами на отопление, а это важно при высоких тарифах на газ и электроэнергию для СТ. Во-вторых, благодаря многослойной конструкции имеем отличную звукоизоляцию, что тоже важно – рядом с СТ проходит железная дорога. А в-третьих, на конечную стоимость дома это мало повлияло.
– Конечно, в смете больше объем теплоизоляции, метизов, но они сами по себе не настолько дорогие материалы, чтобы существенно повлиять на стоимость дома, – объясняет Максим Лысенко, директор «ДамДом». – А что касается работы, то изготовить обычную панель каркасной стены не сложнее, чем сделать двойную.
Каркасная стена представляет собой сложный многослойный пирог. Снаружи мы видим деревянный вентилируемый фасад. По скандинавской технологии для внешней зашивки каркаса применили МДВП (мягкая древесноволокнистая плита) – 60 мм. Эти плиты работают как ветрозащита и дополнительный контур утепления всего каркаса снаружи. Внутри силового двойного каркаса с терморазрывом – 300 мм задувной каменной ваты Раrок BLT. Далее следует пароизоляционная мембрана и дополнительный слой контрутепления плитами каменной ваты. Внутри стены обшиты двумя слоями гипсокартона. В верхнем перекрытии лежит слой 500 мм засыпной каменной ваты.
Под стяжкой пола, залитого во всех помещениях в один уровень, уложен толстый слой пеноплекса, который соприкасается с утеплением стен, что создает в свою очередь единый тепловой контур дома.
Строительство коробки было быстрым: стеновые панели и крышу собрали буквально за пару дней. Стоит отметь, что стропильная система на участок приехала в виде готовых ферм. С их помощью удалось перекрыть пространство дома без единой опоры (на тот момент без внутренних перегородок) и это при том, что сверху была уложена тяжелая цементно-песчаная черепица (12 тонн, между прочим).
Для фасада использовалась доска с поверхностью "скандинавский стиль". От строганных пиломатериалов ее отличает поднятый ворс лицевой поверхности, благодаря чему обеспечивается лучшая адгезия между деревом и краской. Проще говоря, краска лучше проникает в древесину и обеспечивает ее сохранность на долгие годы. Александр говорит, что даже на солнечной стороне покрытие не выгорело почти за 6 лет эксплуатации.
– Первое время интенсивно выступала смола, но эти потеки я просто подкрасил кисточкой, – говорит владелец.
У парадного входа находится небольшая терраса-крыльцо с реечным ограждением под свесом крыши. Далее попадаем в прихожую со встроенным шкафом для верхней одежды. В этой части – вход в топочную. Идем прямо и попадаем в гостиную, из больших окон которой открывается вид на внутренний двор. Сворачиваем в небольшой коридор направо и попадаем в спальную часть дома – здесь комната родителей и две спальни.
– Правильный каркасный дом герметичен и вентилироваться должен только за счет работы механической приточно-вытяжной системы, «дышащих» стен не бывает, – говорит Александр. – В комнатах всегда свежий воздух – ощущение, что как будто недавно проветривали. Это не значит, что у нас с потолка дует как из фена — работает система на минимальной скорости, бесшумно и почувствовать легкое дуновение можно только если стать ровно под дефлектор. Мы практически никогда не открываем окна, разве что по ночам летом, чтобы впустить прохладу. В систему встроен рекуператор, в котором выходящий отработанный теплый воздух подогревает входящий свежий. Зимой воздух с улицы дополнительно подогревается встроенным калорифером до заданной температуры. У меня заданы настройки, чтобы воздух в комнаты поступал с температурой 22 градуса.
Александр говорит, что в систему можно было добавить кондиционер, но эта опция стоит довольно дорого – проще и дешевле установить отдельно кондиционер в гостиной. Впрочем, большой необходимости в нем владелец не видит.
– Еще одна важная функция вентиляции – фильтрация воздуха, – рассказывает Александр. – Вы бы видели, что оседает на фильтре – пыль, пыльца, копоть. Все это не попадает внутрь дома, поэтому мы никогда не протираем пыль, ее практически нет.
Отапливается дом конденсационным котлом. Это оптимальное решение и вот почему. Обычный котел работает с теплоносителем от 40 и выше градусов, а конденсационный показывает свой наивысший КПД именно с низкотемпературным теплоносителем, который сразу подается в систему теплых полов. Поэтому радиаторов нет, во всех комнатах — плитка, имитирующая паркетную доску. При этом поверхность плитки чуть теплая, не перегрета, ходить по ней комфортно. И этого вполне достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру даже в самые суровые морозы – все благодаря энергоэффективности дома.
Котел одноконтурный, к нему подключен бойлер косвенного нагрева. Система горячего водоснабжения организована по схеме с рециркуляцией — из кранов сразу идет горячая вода, а полотенцесушители всегда теплые.
Водопровод в поселке центральный, всесезонный. Единственный минус — высокое содержание железа в воде. Поэтому Александр вынужден был устанавливать систему обезжелезивания – без нее получишь налет на сантехнике и стеклянных перегородках в душе.
Расходная часть жизни в СТ
И вот мы подходим к одному из главных вопросов, который задают всем, кто зимует в СТ – сколько платите за отопление и электричество? По газу цифра смешная – конденсационный котел на обогрев 150 квадратов и приготовление горячей воды для четырех человек сжигает до 200 кубов в зимний месяц – на 115 рублей. Александр говорит, что похожие по размерам газосиликатные дома потребляют по 400-600 кубов. Разница очевидная.
Счет за электричество составляет порядка 280 рублей в месяц. Это с учетом работы бытовой техники, освещения, пользованием сауной по выходным и даже зарядки электромобиля.
– Второй автомобиль в семье у нас «электричка», – говорит владелец. – Это очень выгодно. Расчет такой: каждый месяц машина проезжает 2100 километров. Если бы это была малолитражка с расходом 5 литров бензина, то затраты на топливо составили бы 250 рублей. А так эти деньги тратятся на электроэнергию для работы электроплиты, духовки, электрокаменки и зарядки батарей. Электромобиль в наших условиях, когда нужно ежедневно ездить в Минск – идеальный вариант. Приехал домой, включил в розетку на 220 В и все, никаких заправок.
И еще немного цифр
Теперь о стоимости. Фундаменты под дом и хозпостройку стоили под 10 тысяч долларов. В 47 тысяч долларов обошелся домокомплект с крышей, фасадом, окнами, утеплением и стяжкой с системой теплых полов. С чистовой отделкой, инженерным оборудованием и мебелью дом, по прикидкам владельца, обошелся порядка 150 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герой нашего материала к переезду из города в садовое товарищество возле Минска подготовился основательно – построил дом в скандинавском стиле с минимальным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)