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Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

26.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Герой нашего материала к переезду из города в садовое товарищество возле Минска подготовился основательно – построил дом в скандинавском стиле с минимальным энергопотреблением, оборудовал его по последнему слову техники, сделал в нем сауну, и даже купил «электричку». В загородном режиме он живет три года и уже готов делиться своим опытом жизни в СТ.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Дачный пригород

Дом Александра находится в садовом товариществе всего в 8 километрах от Минска. СТ новое, от классических дачных поселков отличается разительно – участки большие, улицы широкие, дороги отсыпаны асфальтогранулятом, есть детская площадка, территория огорожена и закрыта для посторонних, на въезде шлагбаум и видеонаблюдение.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Здесь всего 150 участков и уже в 40 домах живут постоянно. По сути это респектабельный загородный поселок, но с дачным статусом. Огромный плюс – наличие коммуникаций: электричество, газ , центральный водопровод и даже оптоволокно.

Если говорить про инфраструктуру, то, конечно, школ, садиков и магазинов в СТ нет, но это обстоятельство не сильно усложняет жизнь семье Александра.

– У нас в семье два автомобиля, Минск совсем рядом, поэтому добраться до работы и завезти детей на учебу для нас не проблема, – говорит он.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Графитовый дом

В застройке дом выделяется в первую очередь цветом: черепичная крыша и деревянный фасад черного, а вернее, графитового цвета. Архитектура актуальная скандинавская – один этаж, двухскатная пологая крыша с большими свесами, прикрывающие собой две террасы, большая площадь остекления.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Интересно, что на его месте мы могли бы увидеть совсем другое строение: с фасадом белого цвета, графитовой крышей, рыже-золотистыми подшивами и окнами — такие проекты еще недавно были популярны в Польше. Под стены из газосиликатных блоков даже отлили фундамент, но планы поменялись.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Представления о том, каким должен быть дом, изменились после поездок по Финляндии. Там Александр обратил внимание на каркасные дома (заезжал в строящийся поселок) и увидел готовое жилье — комфортное, теплое (энергоэффективное), с обязательной системой принудительной вентиляции.

– Стал присматриваться к тому, как строят каркасники у нас, – рассказывает владелец. – Увиденное не впечатлило: в голом поле, под дождем и снегом что-то собирают. Но от идеи не отказался. Как раз проходила строительная выставка и там нашел компанию «ДамДом», которая выставляла свой домокомплект, вернее образец стены в разрезе. Начинка отличалась от образцов конкурентов по наполнению, и в тоже время соответствовала моим представлениям, как должен выглядеть правильно пирог стены. Но что еще важнее для меня было, так это то, что стены собираются на производстве, а потом доставляются на участок в виде готовых панелей. Съездил посмотреть строящийся объект — ребята строили сами, профессиональным инструментом, с нуля и под чистовую отделку.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

В итоге Александр решился на каркасный дом в скандинавским стиле. Сначала планировалось, что это будет стандарт с толщиной утеплителя в стенах 200 мм, но в итоге пошли дальше – в сторону пассивного дома со сдвоенным несущим каркасом (400 мм утеплителя).

В чем смысл? Многие ведь строят дома с толщиной стен 200 мм и вроде не жалуются. Зачем тогда переплачивать? Во-первых, получился энергоэффективный дом с минимальными затратами на отопление, а это важно при высоких тарифах на газ и электроэнергию для СТ. Во-вторых, благодаря многослойной конструкции имеем отличную звукоизоляцию, что тоже важно – рядом с СТ проходит железная дорога. А в-третьих, на конечную стоимость дома это мало повлияло.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

– Конечно, в смете больше объем теплоизоляции, метизов, но они сами по себе не настолько дорогие материалы, чтобы существенно повлиять на стоимость дома, – объясняет Максим Лысенко, директор «ДамДом». – А что касается работы, то изготовить обычную панель каркасной стены не сложнее, чем сделать двойную.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Каркасная стена представляет собой сложный многослойный пирог. Снаружи мы видим деревянный вентилируемый фасад. По скандинавской технологии для внешней зашивки каркаса применили МДВП (мягкая древесноволокнистая плита) – 60 мм. Эти плиты работают как ветрозащита и дополнительный контур утепления всего каркаса снаружи. Внутри силового двойного каркаса с терморазрывом – 300 мм задувной каменной ваты Раrок BLT. Далее следует пароизоляционная мембрана и дополнительный слой контрутепления плитами каменной ваты. Внутри стены обшиты двумя слоями гипсокартона. В верхнем перекрытии лежит слой 500 мм засыпной каменной ваты.

Под стяжкой пола, залитого во всех помещениях в один уровень, уложен толстый слой пеноплекса, который соприкасается с утеплением стен, что создает в свою очередь единый тепловой контур дома.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Строительство коробки было быстрым: стеновые панели и крышу собрали буквально за пару дней. Стоит отметь, что стропильная система на участок приехала в виде готовых ферм. С их помощью удалось перекрыть пространство дома без единой опоры (на тот момент без внутренних перегородок) и это при том, что сверху была уложена тяжелая цементно-песчаная черепица (12 тонн, между прочим).

Для фасада использовалась доска с поверхностью "скандинавский стиль". От строганных пиломатериалов ее отличает поднятый ворс лицевой поверхности, благодаря чему обеспечивается лучшая адгезия между деревом и краской. Проще говоря, краска лучше проникает в древесину и обеспечивает ее сохранность на долгие годы. Александр говорит, что даже на солнечной стороне покрытие не выгорело почти за 6 лет эксплуатации.

– Первое время интенсивно выступала смола, но эти потеки я просто подкрасил кисточкой, – говорит владелец.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Скандинавский интерьер

Дом просторный, планировочные решения рациональны, все 150 квадратов задействованы с умом.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Интерьер в скандинавском стиле – белые стены, подшитые доской потолки, плитка под дерево на полах
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

У парадного входа находится небольшая терраса-крыльцо с реечным ограждением под свесом крыши. Далее попадаем в прихожую со встроенным шкафом для верхней одежды. В этой части – вход в топочную. Идем прямо и попадаем в гостиную, из больших окон которой открывается вид на внутренний двор. Сворачиваем в небольшой коридор направо и попадаем в спальную часть дома – здесь комната родителей и две спальни.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Плюс ванная комната с душевой и отдельно туалет. Здесь отметим, что помещения хорошо звукоизолированы – внутренние перегородки между ними двойные.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Вопреки сложившейся моде объединять гостиные с кухонной зоной, в этом доме кухня отделена стеклянной стеной. 

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Здесь все просто и одновременно функционально — белые фасады шкафов, плитка на фартуке, окном напротив мойки, большой обеденный стол по центру.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Из кухни попадаем в помещение, которое служит одновременно и постирочной, и выходом на террасу заднего двора. За дверью справа прячется то, без чего не бывает финского дома – полноценная сауна!

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

В парилке весьма необычно — стены выкрашены в черный цвет, полки же имеют естественный цвет дерева. Нагревается сауна электрокаменкой Harvia с выносным пультом управления. В предбаннике разместили душевую и санузел.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка
Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Инженерная начинка

Инженерную начинку можно смело назвать продвинутой и высокотехнологичной. Вентиляция здесь как и в финских домах – приточно-вытяжная, со встроенным рекуператором. От топочной по чердаку во все комнаты протянуты воздуховоды, по которым и осуществляется воздухообмен.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

– Правильный каркасный дом герметичен и вентилироваться должен только за счет работы механической приточно-вытяжной системы, «дышащих» стен не бывает, – говорит Александр. – В комнатах всегда свежий воздух – ощущение, что как будто недавно проветривали. Это не значит, что у нас с потолка дует как из фена — работает система на минимальной скорости, бесшумно и почувствовать легкое дуновение можно только если стать ровно под дефлектор. Мы практически никогда не открываем окна, разве что по ночам летом, чтобы впустить прохладу. В систему встроен рекуператор, в котором выходящий отработанный теплый воздух подогревает входящий свежий. Зимой воздух с улицы дополнительно подогревается встроенным калорифером до заданной температуры. У меня заданы настройки, чтобы воздух в комнаты поступал с температурой 22 градуса.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Александр говорит, что в систему можно было добавить кондиционер, но эта опция стоит довольно дорого – проще и дешевле установить отдельно кондиционер в гостиной. Впрочем, большой необходимости в нем владелец не видит.

– Еще одна важная функция вентиляции – фильтрация воздуха, – рассказывает Александр. – Вы бы видели, что оседает на фильтре – пыль, пыльца, копоть. Все это не попадает внутрь дома, поэтому мы никогда не протираем пыль, ее практически нет.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Отапливается дом конденсационным котлом. Это оптимальное решение и вот почему. Обычный котел работает с теплоносителем от 40 и выше градусов, а конденсационный показывает свой наивысший КПД именно с низкотемпературным теплоносителем, который сразу подается в систему теплых полов. Поэтому радиаторов нет, во всех комнатах — плитка, имитирующая паркетную доску. При этом поверхность плитки чуть теплая, не перегрета, ходить по ней комфортно. И этого вполне достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру даже в самые суровые морозы – все благодаря энергоэффективности дома.

Котел одноконтурный, к нему подключен бойлер косвенного нагрева. Система горячего водоснабжения организована по схеме с рециркуляцией — из кранов сразу идет горячая вода, а полотенцесушители всегда теплые.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

Водопровод в поселке центральный, всесезонный. Единственный минус — высокое содержание железа в воде. Поэтому Александр вынужден был устанавливать систему обезжелезивания – без нее получишь налет на сантехнике и стеклянных перегородках в душе.

Расходная часть жизни в СТ

И вот мы подходим к одному из главных вопросов, который задают всем, кто зимует в СТ – сколько платите за отопление и электричество? По газу цифра смешная – конденсационный котел на обогрев 150 квадратов и приготовление горячей воды для четырех человек сжигает до 200 кубов в зимний месяц – на 115 рублей. Александр говорит, что похожие по размерам газосиликатные дома потребляют по 400-600 кубов. Разница очевидная.

Счет за электричество составляет порядка 280 рублей в месяц. Это с учетом работы бытовой техники, освещения, пользованием сауной по выходным и даже зарядки электромобиля.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

– Второй автомобиль в семье у нас «электричка», – говорит владелец. – Это очень выгодно. Расчет такой: каждый месяц машина проезжает 2100 километров. Если бы это была малолитражка с расходом 5 литров бензина, то затраты на топливо составили бы 250 рублей. А так эти деньги тратятся на электроэнергию для работы электроплиты, духовки, электрокаменки и зарядки батарей. Электромобиль в наших условиях, когда нужно ежедневно ездить в Минск – идеальный вариант. Приехал домой, включил в розетку на 220 В и все, никаких заправок.

Минчанин построил графитовый дом для жизни в СТ: теплые стены, сауна и крутая инженерка

И еще немного цифр

Теперь о стоимости. Фундаменты под дом и хозпостройку стоили под 10 тысяч долларов. В 47 тысяч долларов обошелся домокомплект с крышей, фасадом, окнами, утеплением и стяжкой с системой теплых полов. С чистовой отделкой, инженерным оборудованием и мебелью дом, по прикидкам владельца, обошелся порядка 150 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Герой нашего материала к переезду из города в садовое товарищество возле Минска подготовился основательно – построил дом в скандинавском стиле с минимальным...
 
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