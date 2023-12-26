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Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается

26.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сеть магазинов «Умный выбор» открылась в Беларуси почти два года назад, но многие о ней могли не слышать. Realt посмотрел, что продается в этих магазинах и какие там цены.

Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается

Магазины низких цен «Умный выбор» начали открываться в Беларуси в начале 2022 года. Первыми появились магазины в Барановичах, потом в Гомеле, а вскоре открылся и магазин в Минске, на Толбухина, 14. Сейчас в Минске уже 29 магазинов сети. Мы отправились в тот, что открылся самым первым — в 600 метрах от метро «Парк Челюскинцев».

Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается

Сетью занимается компания «Либретик» — оператор  магазинов  «Соседи». Понять, что дискаунтер имеет отношение к «Соседям» можно и по названию. Ведь собственная торговая марка «Соседей», под которой продаются некоторые товары, называется как раз «Умный выбор». Купить их можно и в одноименном магазине — все они обозначены красными ценниками с названием торговой марки. Но сразу можно не обратить внимание и воспринять надписи просто как название магазина. В продаже, к примеру, есть зефир и пастила, приправы и консервы. 

Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается
Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается
Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается
Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается
Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается

Визуально это обычный магазин среднего размера. В основном, здесь продаются продукты. По мелочи есть и другие товары. Например, бытовая химия и косметика, садовые перчатки и контейнеры для еды. А на кассе можно заметить газету «Друг пенсионера». 

Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается
Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается
Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается
Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается
Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается

Что по ценам?

Молотый кофе Jacobs Monarch (230-граммовая упаковка) обойдется в 6 рублей 99 копеек. В других магазинах такой кофе стоит от 6,99 до 7,69 рубля. Какао от «Коммунарки» — 2,79 (в других магазинах от 2,49 до 3,74). Творожный сыр Bonfesto — 2,79 (в других магазинах от 2,79 до 3,62), а сыр маскарпоне для тирамису в 500-граммовой упаковке — 12,61 (в других магазинах от 13,11 до 14,12). 

Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается
Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается

Шоколадка «Любимая Аленка» стоит 2,49 (от 2,68 до 3,62 в других магазинах). Маленькая упаковка немецкихToffifee — 8,88 (от 6,77 до 9 рублей в других магазинах), а шоколадки Ritter Sport — от 5,49 до 6,49 (в других магазинах от 5,49 до 7,44).

Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается

Спагетти Barilla продаются за 3,29 (плюс-минус столько же стоит и в других магазинах), подсолнечное масло «Золотая семечка» — 4,39 (в других магазинах от 4,25 до 5 рублей), а льняное масло в бутылке 250 мл можно купить за 4,89.

Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается

В среднем, цены не сильно отличаются от цен в магазинах других сетей. На часть товаров они находятся ближе к нижней ценовой планке, на часть товаров — ближе к середине.

Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сеть магазинов «Умный выбор» открылась в Беларуси почти два года назад, но многие о ней могли не слышать. Realt посмотрел, что продается в этих магазинах и какие там...
 
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