Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается

Сетью занимается компания «Либретик» — оператор магазинов «Соседи». Понять, что дискаунтер имеет отношение к «Соседям» можно и по названию. Ведь собственная торговая марка «Соседей», под которой продаются некоторые товары, называется как раз «Умный выбор». Купить их можно и в одноименном магазине — все они обозначены красными ценниками с названием торговой марки. Но сразу можно не обратить внимание и воспринять надписи просто как название магазина. В продаже, к примеру, есть зефир и пастила, приправы и консервы.