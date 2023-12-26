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Про этот магазин низких цен вы вряд ли слышали. Смотрим, что и за сколько там продается
26.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сеть магазинов «Умный выбор»
Магазины низких цен «Умный выбор» начали открываться в Беларуси в начале 2022 года. Первыми появились магазины в Барановичах, потом в Гомеле, а вскоре открылся и магазин в Минске, на Толбухина, 14. Сейчас в Минске уже 29 магазинов сети. Мы отправились в тот, что открылся самым первым — в 600 метрах от метро «Парк Челюскинцев».
Сетью занимается компания «Либретик» — оператор магазинов «Соседи». Понять, что дискаунтер имеет отношение к «Соседям» можно и по названию. Ведь собственная торговая марка «Соседей», под которой продаются некоторые товары, называется как раз «Умный выбор». Купить их можно и в одноименном магазине — все они обозначены красными ценниками с названием торговой марки. Но сразу можно не обратить внимание и воспринять надписи просто как название магазина. В продаже, к примеру, есть зефир и пастила, приправы и консервы.
Что по ценам?
Молотый кофе Jacobs Monarch (230-граммовая упаковка) обойдется в 6 рублей 99 копеек. В других магазинах такой кофе стоит от 6,99 до 7,69 рубля. Какао от «Коммунарки» — 2,79 (в других магазинах от 2,49 до 3,74). Творожный сыр Bonfesto — 2,79 (в других магазинах от 2,79 до 3,62), а сыр маскарпоне для тирамису в 500-граммовой упаковке — 12,61 (в других магазинах от 13,11 до 14,12).
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Сеть магазинов «Умный выбор» открылась в Беларуси почти два года назад, но многие о ней могли не слышать. Realt посмотрел, что продается в этих магазинах и какие там...
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