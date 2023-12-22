3 тысячи долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в садовых товариществах

На 4 участка подали по одному заявлению, они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. На один участок заявок не поступило.

Победители аукциона (единственные заявители) обязаны возместить СТ «Ручеек» затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков по 60 (шестьдесят) базовых величин, или 2 220 рублей.

В СТ «Наш родник плюс» торги прошли по одному участку № 240 А. Земельный надел оснащен электричеством и насчитывает 7,82 сотки. На лот поступило 2 заявки. Он продан за 11 300 рублей, или 3 538 долларов.

На 2 участка подали по одной заявке, еще на 2 надела заявлений не поступило.

Победители аукциона (единственные заявители) обязаны возместить СТ «Наш родник плюс» затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков по 160 (сто шестьдесят) белорусских рублей.

На участки в СТ «Малиновка», «Светлые пруды», «Новые земли» и «Ромашка Соломореченская» заявлений не поступило.

Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в таблице.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.