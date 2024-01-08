"О переезде пожалела". Как живется в первых хрущевках Минска рядом с проспектом Независимости

- У нас лучший двор со всей Волгоградской. Здесь стоит беседка, есть детская площадка. К нам сюда приходят с детьми из других дворов, что, конечно, не всегда хорошо. Знаете ведь как бывает: не свое - не жалко. И мусорят, не ценят порядок, который мы, пожилые люди, наводим, - говорит Екатерина, что живет в одном из домов уже 50 лет. Ее здесь знают, как человека, который с весны до осени пропадает на клумбах, выращивая цветы и растения. Дачи у женщины нет. - Уже не хватает сил на все. Ладно еще бы просто возраст, так и воруют луковицы, ломают сирени.

Екатерина живет в квартире родителей мужа. Говорит, что первыми владельцами метров в этих хрущевках были переселенцы из бараков. Из старожилов в доме осталась только одна бабушка.

- Раньше нам жилось намного веселее. Когда меня замуж выдавали, соседи выкуп организовывали. Дорогу перегораживали аж три раза, - вспоминает Екатерина. - Мы и двери никогда на ключ не закрывали. Все друг друга уважали и знали. У каждого жителя был свой палисадник. За домом не было детского сада и женщины огороды там делали, а мой свекр участок засеял травой, где они потом с мужиками собирались.