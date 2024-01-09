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Продолжение истории про деревни под Минском, отрезанные от трассы. Что ответили власти?
09.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В декабре мы
Напомним, что масштабная стройка сейчас идет на 41-56-м километрах трассы Минск − Витебск. На этом участке совсем скоро появится новый автобан – тут будет бетонка в четыре полосы с разрешенной скоростью 120 км/ч, мост через реку Гайна, подземные пешеходные переходы, транспортная развязка около Хатыни и площадки для отдыха.
Однако жителям шести деревень (Добренево, Сыроевщина, Кузевичи, Беланы, Новое Житье и Красный Бор) новая трасса грозит лишь неудообствами. Дело в том, что все эти населенные пункты находятся практически напротив Логойска. От районного центра их отделяет лишь дорога. Но вот если до реконструкции добраться до города можно было за пару минут (там всего 2-3 километра), то из-за запрета левого поворота расстояние может увеличиться до получаса (ведь водителям надо будет ехать лишних 15-30 километров). В итоге, попасть на работу, а также в школу, аптеку, поликлинику и другие организации в Логойске станет сложнее. Не позавидуешь и тем, кто едет из Минска: просто свернуть с трассы домой, как раньше, не получится, до разрешенного разворота придется ехать около 30 километров.
Вот этот поворот на карте:
В прошлом году жители собрали порядка 150 подписей и направили обращения в Администрацию Президента и другие инстанции. Жители деревень просили пересмотреть проект и сохранить удобные пути сообщения.
Сама Галина Владимировна из Сыроевщины, которая и рассказала нам о проблеме, обратилась за помощью к председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Под новый год женщина получила ответ из Министерства транспорта и коммуникаций. В ответе за подписью замминистра Сергея Дубины говорится следующее:
− РУП «Минскавтодор-Центр» совместно с проектировщиком поручено проработать вариант устройства транспортного тоннеля с двумя полосами движения и пешеходным тротуаром вместо подземного пешеходного перехода в районе деревни Добренево. Данные изменения обеспечат возможность поворота налево для транспортных средств из Минска в сторону Добренево.
Что касается транспортного сообщения населенного пункта с Минском, то согласно проекту расположение транспортных остановок, а также пешеходных связей от жилой застройки к остановкам остается без изменений.
Безусловно, эта новость должна порадовать местных жителей. Надеемся, что вариант с транспортным тоннелем решит проблему: автолюбители получат новый безопасный автобан без левых поворотов, а жители деревень – удобный съезд к их домам.
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