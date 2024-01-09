Продолжение истории про деревни под Минском, отрезанные от трассы. Что ответили власти?

Напомним, что масштабная стройка сейчас идет на 41-56-м километрах трассы Минск − Витебск. На этом участке совсем скоро появится новый автобан – тут будет бетонка в четыре полосы с разрешенной скоростью 120 км/ч, мост через реку Гайна, подземные пешеходные переходы, транспортная развязка около Хатыни и площадки для отдыха.

Однако жителям шести деревень (Добренево, Сыроевщина, Кузевичи, Беланы, Новое Житье и Красный Бор) новая трасса грозит лишь неудообствами. Дело в том, что все эти населенные пункты находятся практически напротив Логойска. От районного центра их отделяет лишь дорога. Но вот если до реконструкции добраться до города можно было за пару минут (там всего 2-3 километра), то из-за запрета левого поворота расстояние может увеличиться до получаса (ведь водителям надо будет ехать лишних 15-30 километров). В итоге, попасть на работу, а также в школу, аптеку, поликлинику и другие организации в Логойске станет сложнее. Не позавидуешь и тем, кто едет из Минска: просто свернуть с трассы домой, как раньше, не получится, до разрешенного разворота придется ехать около 30 километров.

Вот этот поворот на карте: